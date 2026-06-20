Sevgili Kova, partnerinle arandaki iş bölümünü ve günlük hayatı paylaşma şeklini bugün çok eğlenceli bir hale getiriyorsun. Gündelik sorunları yardımlaşarak çözmeniz, aranızdaki dostluk ve şefkat bağını koparılamaz bir şekilde güçlendirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün sana sadece güzel sözler söyleyenleri değil, hayatını pratik bir şekilde kolaylaştıran insanları seçiyorsun. Senin için küçük ama anlamlı bir çaba gösteren, çalışkan ve güvenilir karakterle, beklentisiz ama çok sağlam bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...