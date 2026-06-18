Sevgili Kova, bugün partnerinle arandaki güvenli ev ortamı, ilişkinin temelindeki yoldaşlığı bir kez daha onaylıyor. Dış dünyanın stresini kapıda bırakıp sadece birbirinize ait korunaklı alanda şifalanmak aşkını derinleştirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, gösterişli mekanlarda hava atan insanları anında hayatından eliyorsun. Sana sıcak bir çay yapıp sadece senin nasıl olduğunu önemseyen ve yanında rol yapmak zorunda olmadığın doğal bir ruhla aranda inanılmaz güvenilir bir bağ kuruluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...