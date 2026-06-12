Sevgili Kova, bugün sen ilişkide fedakarlık yaparken, partnerin de sana minnettarlığını şefkatli sözlerle ifade edecek. Birbirinizin eksiklerini tamamladığınız, destek olduğunuz bu denge hali, aranızdaki saygıyı ve aşkı çok derin bir seviyeye taşıyor.

Ama bekarsan, çevrenden gelen tanışma baskılarına gülüp geçiyorsun. Zorlama flörtler yerine, spontane gelişen arkadaşlıklardan keyif alıyorsun. Beklentisiz kurduğun iletişimler, seni hiç planlamadığın ama çok samimi hissettiren bir yakınlaşmaya götürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...