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Kova Burcu right-white
13 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Haziran Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişi doğrudan dolaşım sistemine, alt bacaklarına ve ayak bileklerine yansıyor. Gün içindeki hareketli tempo, akşam saatlerinde bacaklarında kan dolaşımının yavaşlamasına ve ince bir ağırlık hissine neden olabilir.

Tam da bu yüzden bedenindeki sıvı dengesini ve kan akışını korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için saatlerce hareketsiz kalmak yerine, gün sonunda bacaklarını hafifçe yukarı kaldırarak dinlendirmeye ve bileklerini dairesel hareketlerle esnetmeye yönelmelisin. Dolaşımını bu ritmik dokunuşla tazelemek, genel fiziksel yorgunluğunu da anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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