Sevgili Kova, bugün Venüs Aslan burcuna geçerken ikili ilişkiler ve yakın dostluklar merkeze oturuyor. Bütün gününü en yakın arkadaşınla geçirip derin dertleşmeler yapabilir veya aranızda geçen eski bir kırgınlığı büyük bir zarafetle çözüme kavuşturabilirsin. İnsanlarla arandaki bağları onarmak sana şifa verecek.

Başkalarının fikirlerini dinlemek, olaylara farklı bir pencereden bakmanı sağlıyor. Kendi katı doğrularını esnettiğinde, çevrendeki insanların sana ne kadar değer verdiğini bir kez daha anlayacaksın. Bugün ben değil, 'biz' deme günü.

Peki ya aşk? Partnerinin özel hayatında yaşadığı bir krizi çözmek için ona destek oluyor, bencilce davranmak yerine gününü onun ihtiyaçlarına adıyorsun. Zor günde yanında olman sevginizi ölümsüzleştirecek. Bekarsan, arkadaşlarının çöpçatanlık girişimiyle tanıştırıldığın kişiyle romantik bir bağ kuramasan da, hayat boyu sürecek çok kaliteli bir dostluk inşa edebilirsin. Bazen güzel bir dostluk, aşktan daha değerlidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...