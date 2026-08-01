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Kova Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle iletişim enerjin hızlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte sesini duyuramadığın için oluşan bir kırgınlığı onarmaya çağırıyor. İlişkin varsa, partnerine uzun süredir söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediğin bir şey var. Bugün o cümleyi içten ve sakin bir dille kurduğunda, aranızda birikmiş sessiz mesafenin dağıldığını göreceksin. Söylenmemiş sözler, söylenmiş olanlardan daha çok yorar. Venüs-Lilith gerilimi sözlerini beklediğinden sert çıkarabilir; konuşmadan önce cümleni zihninde bir kez tartmalısın.

Bekarsan, geçmişte yanlış anlaşıldığın için mesafeli davrandığın biri bugün aklına düşebilir. Belki bir kelime yanlış anlaşıldı, belki bir mesaj ters okundu. Bugünün fırsatı, o yarım kalan iletişimi düzeltmek. Bazen bir ilişki bitmez, sadece bir cümle eksik kalır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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