Sevgili Kova, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle iletişim enerjin hızlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte sesini duyuramadığın için oluşan bir kırgınlığı onarmaya çağırıyor. İlişkin varsa, partnerine uzun süredir söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediğin bir şey var. Bugün o cümleyi içten ve sakin bir dille kurduğunda, aranızda birikmiş sessiz mesafenin dağıldığını göreceksin. Söylenmemiş sözler, söylenmiş olanlardan daha çok yorar. Venüs-Lilith gerilimi sözlerini beklediğinden sert çıkarabilir; konuşmadan önce cümleni zihninde bir kez tartmalısın.

Bekarsan, geçmişte yanlış anlaşıldığın için mesafeli davrandığın biri bugün aklına düşebilir. Belki bir kelime yanlış anlaşıldı, belki bir mesaj ters okundu. Bugünün fırsatı, o yarım kalan iletişimi düzeltmek. Bazen bir ilişki bitmez, sadece bir cümle eksik kalır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…