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Kova Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor ve bu, yılın senin için en güçlü ve en kişisel dolunayı. İlişkin varsa, kişisel alan ve özgürlük ihtiyacını bugün partnerinle konuşman gerekiyor. Dolunay’ın enerjisi, kendi kimliğini kaybetmeden sevmek istediğini açığa çıkarıyor. Bugün ona ne kadar alana ihtiyacın olduğunu anlatman, ilişkinizi boğmak yerine rahatlatıyor. Özgürlüğünü koruyarak sevmenin mümkün olduğunu ikiniz de görüyorsunuz.

Bekarsan, alışılmış tipinin dışında, sıra dışı düşünceleri olan biriyle tanışabilirsin. Dolunay’ın özgün enerjisi, seni beklenmedik bir insana çekiyor. Herkesten farklı bakış açısı, seni sıkmak yerine heyecanlandırıyor. Bugün kalıpların dışına çıkıp bu farklılığı kucakladığında, sana en çok yakışan bağı buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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