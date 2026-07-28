Sevgili Kova, bugün Dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor ve bu, yılın senin için en güçlü ve en kişisel dolunayı. İlişkin varsa, kişisel alan ve özgürlük ihtiyacını bugün partnerinle konuşman gerekiyor. Dolunay’ın enerjisi, kendi kimliğini kaybetmeden sevmek istediğini açığa çıkarıyor. Bugün ona ne kadar alana ihtiyacın olduğunu anlatman, ilişkinizi boğmak yerine rahatlatıyor. Özgürlüğünü koruyarak sevmenin mümkün olduğunu ikiniz de görüyorsunuz.

Bekarsan, alışılmış tipinin dışında, sıra dışı düşünceleri olan biriyle tanışabilirsin. Dolunay’ın özgün enerjisi, seni beklenmedik bir insana çekiyor. Herkesten farklı bakış açısı, seni sıkmak yerine heyecanlandırıyor. Bugün kalıpların dışına çıkıp bu farklılığı kucakladığında, sana en çok yakışan bağı buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…