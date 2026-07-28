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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 29 Temmuz Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 29 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 29 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, dolunayın dönüştürücü enerjisi bugün adrenalin bezlerini ve stres tepki sistemini harekete geçiriyor. Gün içinde ardı ardına gelen heyecanlar, akşama doğru içinde açıklayamadığın bir tetiklenme ve gevşeyememe hissi bırakabilir. Bu sistemi yatıştırmak için akşam saatlerinde kafeinden uzak durmalı, ıhlamur ya da melisa çayına yönelmeli ve yatmadan önce ışıkları kısıp bedenine 'gün bitti' mesajını vermelisin. Sinir sistemini indirmek, gece uykuna çok daha kolay geçmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş-Jüpiter kavuşumu bugün ses tellerinin altındaki ince kaslara ve konuşma sırasında kullandığın nefes desteğine yansıyor. Gün boyu çok konuştuğun ya da yüksek sesle güldüğün anların ardından ses tonunda incelme ve boğazının derininde bir yorgunluk hissedebilirsin. Bu bölgeyi dinlendirmek için ses telini zorlamadan konuşmalı, oda sıcaklığında su içmeli ve fısıltıyla konuşmaktan kaçınmalısın, çünkü fısıltı sandığından çok daha yorucudur. Ses telini korumak, ertesi güne çok daha berrak bir sesle uyanmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, dolunayın enerjisi bugün burun ve sinüs boşluklarındaki hava dengesine dokunuyor. Klimalı ve kuru ortamlarda uzun süre kalman, burun içinin kurumasına ve nefes alırken hafif bir tıkanıklık hissine yol açabilir. Bu boşlukları rahatlatmak için ortama bir nem kaynağı koymalı, tuzlu su spreyiyle burnunu nazikçe nemlendirmeli ve gün boyu yeterince su içmelisin. Sinüslerini nemli tutmak, nefesini rahatlatıp zihnini de açacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Plüton'la kavuşan dolunay bugün göğüs kafesinin çevresindeki kaburga arası kaslara yansıyor. İçine attığın duygular ve derin nefes almayı unuttuğun anlar, bu kaslarda bir sıkışma ve göğsünün yanlarında hafif bir gerginlik yaratabilir. Bu bölgeyi açmak için kollarını başının üzerine kaldırıp yanlara doğru nazikçe esnemeli, gün içinde birkaç kez bilinçli derin nefes almalı ve omuzlarını geriye doğru açık tutmalısın. Kaburga kaslarını gevşetmek, hem nefesini hem içindeki sıkışmayı hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda buluşurken bugün vücudunun ısı ile enerji dengesini yöneten sistemine fazladan yük biniyor. Artan iç canlılık ve dış sıcaklık birleşince gün ortasında ani bir bitkinlik dalgası ve kendini fazla bunalmış hissedebilirsin. Bu dengeyi korumak için öğle saatlerinde temponu düşürmeli, serinleten nane ve salatalık gibi besinlere yönelmeli ve kısa gölge molaları vermelisin. Enerjini gün içine yaymak, akşama kadar dinç kalmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, dolunayın enerjisi bugün dalağına ve bağışıklık hücrelerinin üretildiği sisteme dokunuyor. Yoğun tempo ve düzensiz beslenme, bağışıklığını hafifçe düşürüp kendini alışılmadık biçimde yorgun ve dirençsiz hissettirebilir. Bu sistemi desteklemek için C vitamini deposu kırmızı biber ve maydanoza yönelmeli, günü aç geçirmemeli ve kısa bir yürüyüşle kan dolaşımını canlandırmalısın. Bağışıklığını beslemek, seni gün boyu daha dayanıklı tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş-Jüpiter kavuşumu bugün ince bağ dokularına ve eklemlerini saran esneklik sistemine yansıyor. Uzun süre hareketsiz kalıp sonra ani bir hareket yapman, eklem çevrendeki dokularda hafif bir gerilme hissi bırakabilir. Bu dokuları korumak için gün içinde nazik esneme hareketleri yapmalı, kolajen üretimini destekleyen C vitaminli besinlere yönelmeli ve uzun oturuşları kısa yürüyüşlerle bölmelisin. Bağ dokunu esnek tutmak, hareketlerini gün boyu rahat kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Plüton'la güçlenen dolunay bugün doğrudan hücresel yenilenme ve arınma sürecine dokunuyor. Bedenin eskiyi bırakıp tazelenmek isterken kendini geçici olarak ağır, uykulu ve içe dönük hissedebilirsin. Bu süreci desteklemek için bol su içerek arınmayı hızlandırmalı, ağır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalı ve bedenine dinlenme fırsatı vermelisin. Yenilenmeye izin vermek, seni birkaç gün içinde çok daha canlı bir hale getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dolunayın enerjisi bugün kalça ekleminin derinindeki kaygan yüzeye ve hareket kabiliyetine yansıyor. Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalktığında kalçanın derininde hafif bir tutulma ve ilk adımlarda bir kısıtlanma hissedebilirsin. Bu eklemi rahatlatmak için otururken duruşunu ara ara değiştirmeli, ayağa kalkınca birkaç saniye olduğun yerde beklemeli ve gün içinde nazik kalça esnetmeleri yapmalısın. Eklemini hareketli tutmak, gün boyu akıcı hareket etmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün retrosu sürerken bugün cildinin en alt katmanındaki onarım sürecine ve kolajen dengesine dikkat çekiliyor. Sıcak, kuruluk ve yetersiz su, cildinde gerginlik ve dış katmanında hafif bir pürüzlenme hissi bırakabilir. Bu katmanı beslemek için içeriden bol su almalı, omega deposu cevize yönelmeli ve cildini akşam nemlendirmeyi ihmal etmemelisin. Cildinin alt katmanını onarmak, sana zamanla daha sağlıklı ve diri bir görünüm kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolunay tam senin burcunda gerçekleşirken bugün doğrudan sinir uçlarının dış yüzeyine ve cildinin dokunmaya karşı duyarlılığına yansıyor. Yoğun zihinsel hareketlilik, cildinde beklenmedik bir karıncalanma ve dokunulduğunda artan bir hassasiyet yaratabilir. Bu duyarlılığı yatıştırmak için sinir sistemini besleyen magnezyumlu kabak çekirdeğine yönelmeli, ılık bir duşla bedenini gevşetmeli ve akşam ekran süreni azaltmalısın. Sinir uçlarını sakinleştirmek, bedenindeki bu tetiklenmeyi indirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dolunayın enerjisi bugün ayak parmaklarının küçük eklemlerine ve tabanının kavis yapısına dokunuyor. Desteksiz ayakkabılarla uzun süre yürümen, tabanının kavisinde bir yorgunluk ve parmak eklemlerinde hafif bir zorlanma bırakabilir. Bu yapıyı rahatlatmak için tabanını bir tenis topuyla nazikçe yuvarlayarak masaj yapmalı, destekli tabanlıklı ayakkabıları tercih etmeli ve akşam ayak parmaklarını tek tek esnetmelisin. Tabanının kavisini dinlendirmek, tüm bedenindeki dengeyi de düzeltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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