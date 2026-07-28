Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Güneş-Jüpiter kavuşumu bugün ses tellerinin altındaki ince kaslara ve konuşma sırasında kullandığın nefes desteğine yansıyor. Gün boyu çok konuştuğun ya da yüksek sesle güldüğün anların ardından ses tonunda incelme ve boğazının derininde bir yorgunluk hissedebilirsin. Bu bölgeyi dinlendirmek için ses telini zorlamadan konuşmalı, oda sıcaklığında su içmeli ve fısıltıyla konuşmaktan kaçınmalısın, çünkü fısıltı sandığından çok daha yorucudur. Ses telini korumak, ertesi güne çok daha berrak bir sesle uyanmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…