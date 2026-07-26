Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bedenin bugün derin bir arınma ve yenilenme sürecinde. Bu süreçte kendini alışılmadık biçimde yorgun ya da uykulu hissedebilirsin, çünkü bedenin dinlenerek toparlanmak istiyor. Bu isteğe direnmemek ve akşam saatlerini sakin geçirmek, seni ertesi güne çok daha dinç taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…