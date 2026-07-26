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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Temmuz Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, kan dolaşımın bugün alışılmadık bir tempoda çalışıyor ve bu da sana ani bir enerji yükselişi gibi hissettirebilir. Ama bedenin bu hıza her zaman ayak uyduramaz, özellikle ayağa hızlı kalktığın anlarda başın hafifçe dönebilir. Hareketlerini biraz yavaşlatmak ve gün içinde demir açısından zengin beslenmek seni dengede tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz bölgen bugün yorgunluğa karşı her zamankinden daha duyarlı. Sıcak havadan serin bir ortama geçtiğinde ya da soğuk bir şey içtiğinde boğazında bir gıcıklanma başlayabilir. Boğazını ani ısı değişimlerinden korumak ve gün boyu ılık içeceklerle desteklemek bu hassasiyeti yatıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sinir sistemin bugün her zamankinden hızlı çalışıyor ve bu da zihnini yormaktan çok bedenini gerebilir. Uzun süre aynı işe odaklandığında omuzlarının farkında olmadan yukarı çekildiğini görebilirsin. Ara ara omuzlarını gevşetip birkaç derin nefes almak, bu birikmiş gerginliği çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, midenle duyguların bugün her zamankinden daha bağlantılı çalışıyor. İçini sıkan bir konu olduğunda bunu doğrudan midende bir düğüm gibi hissedebilirsin. Öğünlerini aksatmamak ve gün içinde kendine kısa sakinleşme molaları vermek, hem mideni hem ruhunu rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kalbin ve dolaşımın bugün günün yoğun enerjisini fazlasıyla üstleniyor. Heyecanlandığın ya da telaşlandığın anlarda nabzının hızlandığını fark edebilirsin. Kendine sakin nefes almayı hatırlatmak ve kafeini bir miktar azaltmak, kalbini rahat bir ritimde tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsakların bugün beslenme düzenindeki en küçük değişikliğe bile duyarlı. Öğün saatlerin kaydığında ya da alışık olmadığın bir şey yediğinde karnında hafif bir huzursuzluk oluşabilir. Öğünlerini düzenli tutmak ve lifli, sade besinlere yönelmek sindirimini yatıştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, böbreklerin ve su dengen bugün özel ilgi istiyor. Gün içinde su içmeyi unuttuğunda kendini beklenmedik bir yorgunluk ve halsizlik içinde bulabilirsin. Yanında bir su şişesi taşımak ve su oranı yüksek meyvelere yönelmek enerjini toparlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bedenin bugün derin bir arınma ve yenilenme sürecinde. Bu süreçte kendini alışılmadık biçimde yorgun ya da uykulu hissedebilirsin, çünkü bedenin dinlenerek toparlanmak istiyor. Bu isteğe direnmemek ve akşam saatlerini sakin geçirmek, seni ertesi güne çok daha dinç taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kalça ve bacak kasların bugün hareket etme isteğiyle dolu ama ısınmaya her zamankinden çok ihtiyaç duyuyor. Aniden hızlı bir harekete geçtiğinde bacaklarında hafif bir çekilme hissedebilirsin. Herhangi bir harekete başlamadan önce birkaç dakika ısınmak, kaslarını olası bir zorlanmadan koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn geri harekete geçerken eklemlerin ve kemiklerin bugün özel bir dikkat istiyor. Uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kalktığında dizlerinde ve belinde bir tutukluk hissedebilirsin. Ara ara ayağa kalkıp esnemek ve kemiklerini güçlendiren kalsiyumlu besinlere yönelmek bu tutukluğu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolaşım sistemin ve bacakların bugün günün değişken enerjisini taşıyor. Uzun süre hareketsiz oturduğunda baldırlarında bir ağırlık ya da karıncalanma oluşabilir. Ara sıra kalkıp yürümek ve akşam bacaklarını bir süre yükseğe kaldırmak dolaşımını rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayakların ve lenf sistemin bugün gün boyu biriken yorgunluğu üstleniyor. Uzun süre ayakta kaldığında ya da dar bir ayakkabı giydiğinde ayaklarında hafif bir şişkinlik hissedebilirsin. Akşam ayaklarını ılık suda dinlendirmek ve bir süre yükseğe kaldırmak bu yorgunluğu çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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