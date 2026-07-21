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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Temmuz Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Temmuz Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Aslan'a geçişi baş bölgendeki kan akışını hızlandırırken çene ve şakak kaslarına da gizli bir baskı bindiriyor. Gün boyunca odaklanma çabası, farkında olmadan çene kaslarını kasmana ve şakaklarında bir baskı hissi oluşmasına yol açabilir. Bu gerginliği çözmek için şakaklarına ılık kompres uygulamalı, akşam saatlerinde magnezyum açısından zengin kuruyemişlere yönelmelisin. Çene kaslarını gevşetmek, uykuya geçişini de belirgin şekilde kolaylaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in burç değiştirdiği bu geçiş günü boğaz mukozana ve tiroit bezinin çalışma temposuna ince bir baskı yansıtıyor. Klimalı ortamlarla açık hava arasındaki sıcaklık farkı, yutak bölgende kuruluk ve konuşurken hafif bir çizilme hissi yaratabilir. Mukozanı nemlendirmek için gün boyu ılık ıhlamur veya adaçayı yudumlamalı, boynunu doğrudan klima akımından korumalısın. Ses tellerini dinlendirmek, akşam kendini çok daha dinç hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür'ün Yengeç'teki son retro saatleri bronş yollarına ve sinir uçlarına dağınık bir frekans yayıyor. Gün içindeki yoğun konuşma ve yazışma trafiği, nefesinin üst göğüste kalmasına neden olabilir. Bunu dengelemek için akşam okaliptüslü bir buhar banyosu yapmalı, ekranlardan uzaklaşıp diyafram nefesi çalışmalısın. Ciğerlerini tam doldurmak, zihnindeki dağınıklığı da gözle görülür şekilde toplayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş bugün senin burcundan ayrılırken mide zarında ve iştah merkezinde tuhaf bir boşluk hissi bırakabilir. Uzun süredir taşıdığın duygusal yükler, yemek saatinde midenin kapanmasına ya da öğün sonrası tatmin olmamış bir his kalmasına yol açabilir. Mideni yormamak için zencefilli ılık su içmeli, ağır tabakların yerine ılık ve sade çorbalara yönelmelisin. Sindirim sistemine bu nazik geçişi kolaylaştırmak, ruh halini de dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş bugün kendi evine dönüp Jüpiter'le buluşurken kalp ritmini ve kan dolaşımını doğrudan canlandırıyor. Bu yükselen enerji, gün içinde nabzının beklenmedik anlarda hızlandığını fark etmene ve göğüs bölgende hafif bir dolgunluk hissine neden olabilir. Kalp kasını desteklemek için muz, kayısı gibi potasyum deposu meyvelere yönelmeli, yoğun tempolu sporlar yerine ılımlı bir yürüyüşü tercih etmelisin. Bu canlılığı doğru yönetmek, sana günün geri kalanında güçlü ve dengeli bir enerji sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Jüpiter'in Aslan'daki genişletici enerjisi bağırsak floranı ve tokluk sinyalinin beyne ulaşma hızını etkiliyor. Porsiyon kontrolünün kayması ya da öğün aralarının uzaması, bağırsaklarında gaz birikimine ve karın çevrende dolgunluk hissine yol açabilir. Floranı desteklemek için kefir veya ev yoğurdu tüketmeli, yemek sonrası rezene çayına yönelmelisin. Bağırsak dengeni korumak, gün boyu zihinsel berraklığını da yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ateşli enerjisi böbreklerinin filtreleme kapasitesine ve hücresel su dengene doğrudan yansıyor. Sıcakla birlikte artan sıvı kaybı, idrar renginde koyulaşmaya ve bel bölgende hafif bir ağırlığa neden olabilir. Böbreklerini rahatlatmak için alkali suya yönelmeli, karpuz ve salatalık gibi su oranı yüksek gıdaları sofrandan eksik etmemelisin. Sıvı dengeni kurmak, cildine de anında bir tazelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in geçiş enerjisi boşaltım sistemine ve vücudunun mineral dengesine ince bir titreşim yayıyor. Artan terlemeyle birlikte sodyum ve potasyum kaybı, kaslarında beklenmedik bir güçsüzlük ve gün ortasında ani bir tuz isteği yaratabilir. Bu dengeyi geri kurmak için ayran veya maden suyu tüketmeli, sadece su içmenin bugün yeterli olmayacağını akılda tutmalısın. Mineral dengeni tamamlamak, gün sonunda kaslarının çok daha rahat olmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter'in Aslan'da Güneş'le buluşması karaciğerine ve safra üretimine doğrudan bir yük bindiriyor. Ağır ya da yağlı bir öğün, safranın yetişememesine ve sağ üst karın bölgende geç saatlerde ağırlık hissine yol açabilir. Karaciğerini desteklemek için enginar, karahindiba çayı veya limonlu ılık suya yönelmeli, akşam tabağını hafif tutmalısın. Karaciğer hücrelerini rahatlatmak, sabah çok daha temiz bir uyanış getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in Aslan'a geçişi cilt bariyerini ve derinin dış katmanındaki nem dengesini doğrudan sınıyor. Gün içinde güneş altında geçirdiğin süre, ciltte gerginlik, hafif kızarma ve dokunulduğunda hassasiyet oluşturabilir. Bariyerini onarmak için nemlendirmeyi ihmal etmemeli, kemik suyu gibi kolajen destekli gıdalara yönelmeli ve öğle saatlerinde gölgeyi tercih etmelisin. Cildinin dış zırhını korumak, sana uzun vadede taze ve dinç bir görünüm kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, günün ateşli enerjisi kılcal damarlarına ve dolaşım sisteminin geri dönüş hızına etki ediyor. Sıcakla damarların genişlemesi, uzun süre ayakta kaldığında baldırlarında dolgunluk ve akşam saatlerinde bacaklarında ağırlık hissi bırakabilir. Damar duvarlarını güçlendirmek için C vitamini açısından zengin turunçgillere yönelmeli, akşam bacaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırıp on dakika dinlendirmelisin. Dolaşımını rahatlatmak, uykuya geçişini de belirgin şekilde kolaylaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür'ün retro kapanışı ayak tabanındaki bağ dokusuna ve lenf akışına ince bir baskı yansıtıyor. Gün boyu ayakta kalmak, sabah yataktan indiğinde ilk birkaç adımda taban bölgende gergin bir çekilme hissi yaratabilir. Bu dokuyu yumuşatmak için ılık bir ayak banyosu yapmalı, taban kasını küçük bir topla nazikçe masaj yaparak açmalı, akşamları kuru fırçalamayla lenf akışını desteklemelisin. Ayaklarını dinlendirmek, tüm bedenindeki yorgunluğu kökünden çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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