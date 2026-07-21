Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, Güneş bugün kendi evine dönüp Jüpiter'le buluşurken kalp ritmini ve kan dolaşımını doğrudan canlandırıyor. Bu yükselen enerji, gün içinde nabzının beklenmedik anlarda hızlandığını fark etmene ve göğüs bölgende hafif bir dolgunluk hissine neden olabilir. Kalp kasını desteklemek için muz, kayısı gibi potasyum deposu meyvelere yönelmeli, yoğun tempolu sporlar yerine ılımlı bir yürüyüşü tercih etmelisin. Bu canlılığı doğru yönetmek, sana günün geri kalanında güçlü ve dengeli bir enerji sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…