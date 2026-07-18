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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Temmuz Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars-Satürn sekstili seni harekete geçirse de bilek ve el eklemlerinde bir tutulma hissi seni yavaşlatabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçın, ara ara molalar ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Neptün karşıtlığı bugün göz kuruluğu ve ekrana bakarken sık kırpma ihtiyacı olarak kendini gösterebilir. Suni ışıktan biraz uzaklaş, gözlerine mola ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay’ın Terazi’ye geçişiyle sesinde hafif bir kısılma ve boğazında tahriş hissedebilirsin. Ilık içecekler dostun olsun bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş-Ay sekstili seni dengeye getirse de sindirim sisteminde şişkinlik ve öğün sonrası ağırlık hissi baş gösterebilir. Öğünlerini küçük parçalara böl. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay-Plüton üçgeni bugün seni güçlü hissettirse de diş etlerinde hassasiyet ve soğuğa karşı duyarlılık yaşayabilirsin. Sıcak-soğuk geçişlerine dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Jüpiter sekstilinin genişleyici etkisiyle iştahında dalgalanmalar, bazı öğünleri atlama eğilimi görülebilir. Düzenli beslenmeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve bu enerji cildinde mevsimsel bir duyarlılık, ani kızarıklıklar olarak yansıyabilir. Cildini yormayan ürünler tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay-Uranüs üçgeni beklenmedik bir denge kaybı, ani baş dönmesi anları getirebilir. Ayağa kalkarken acele etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünkü hareketli gökyüzü tırnaklarında kırılganlık ve el derinde kuruma olarak kendini gösterebilir. El bakımını ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars-Satürn sekstilinin disiplinli enerjisi altında ayak bileğinde veya bilekte hafif bir tutulma hissedebilirsin. Ani hareketlerden kaçın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Neptün karşıtlığı bugün kulak çınlaması ve bir sessizlik ihtiyacı olarak ortaya çıkabilir. Gürültüden uzak bir köşe bul kendine. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay’ın duygusal geçişleriyle uyku düzeninde saat kayması ve gece yarısı uyanmalar yaşanabilir. Yatmadan önce ekranlardan uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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