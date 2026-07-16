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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Temmuz Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs’ün Başak burcundaki titiz enerjisi bugün seni bedenine karşı da daha dikkatli kılıyor; küçük bir sızıyı görmezden gelmek yerine ciddiye almakta fayda var. Kendine ayıracağın kısa bir mola, günün geri kalanını çok daha dinç geçirmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin yavaşlamak istediğini hissedebilirsin; her zamanki dayanıklılığını bu sefer biraz esnetip dinlenmeye izin vermelisin. Ağır değil, hafif ve keyifli bir hareket bugün sana çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Neptün’ün retro enerjisi bugün uykunu ve dinlenme düzenini biraz dağınık hissettirebilir. Erken yatmak, zihnini de bedenini de toparlayacak en basit çözüm. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal yoğunluğun bedeninde de hissedilebilir; özellikle mide bölgesinde hafif bir gerginlik olası. Ağır yemekler yerine hafif ve sindirimi kolay seçimler bugün seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden fazla enerjik hissedebilirsin ama bu coşkuyu bedenine sormadan harcaman yorgunluğa dönüşebilir. Ara sıra durup nefes almak, akşama kadar formunu korumana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün her şeyi kusursuz yapma isteğin, farkında olmadan omuzlarında bir gerginliğe dönüşebilir. Küçük bir esneme molası, bu görünmez yükü hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bedeninle zihnin arasında bir uyumsuzluk hissedebilirsin; biri dinlenmek isterken diğeri koşuşturmak istiyor olabilir. Aralarında küçük bir denge kurmak, günü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde biriken bir gerginlik bedeninde de kendini hissettirebilir, özellikle çene veya boyun bölgesinde. Derin nefes almak, bu gerginliği yumuşatmanın en basit yolu. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Neptün’ün retro etkisiyle bugün dikkatin biraz dağınık olabilir; bu da küçük ev kazalarının riskini artırıyor. Yaptığın işe odaklanarak ilerlemek bugün seni koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendini işine o kadar kaptırabilirsin ki susamak ya da acıkmak gibi basit sinyalleri atlayabilirsin. Masandan kalkıp birkaç dakika hareket etmek bedenine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnindeki yoğun düşünce trafiği, bedeninin ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ertelemene neden olabilir. Kısa bir sessizlik molası, hem kafanı hem bedenini toparlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Neptün retrosunun getirdiği dalgınlık bugün seni gerçeklikten biraz koparabilir. Ayaklarını yere sağlam basmana yardımcı olacak sade bir aktivite, bugün sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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