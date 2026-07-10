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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Temmuz Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süre telefon ya da bilgisayar kullanıyorsan ellerinde uyuşma veya karıncalanma hissi yaşayabilirsin. Özellikle gün içinde sık sık el ve bileklerini dinlendirmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süre ayakta kalmak ya da sert tabanlı ayakkabılar kullanmak topuk bölgesinde hassasiyet oluşturabilir. Gün sonunda ayaklarını dinlendirmek ve doğru ayakkabı seçimi yapmak rahatlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle sıcak hava ve yetersiz su tüketimi dudaklarında kuruma ve çatlamaya neden olabilir. Gün içinde su tüketimini artırmak ve nemlendirici kullanmak bu küçük rahatsızlığın önüne geçmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle hızlı yemek yemek ya da gazlı içecekleri fazla tüketmek mide şişkinliğine neden olabilir. Özellikle öğünlerini daha yavaş tüketmek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek gününü daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle geç saatlerde tüketilen baharatlı ya da yağlı yiyecekler reflü şikâyetlerini artırabilir. Özellikle akşam yemeğini biraz daha erken saatlerde yemek ve ağır gıdalardan kaçınmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle gün içinde peş peşe içilen kahve ve enerji içecekleri çarpıntı hissine neden olabilir. Özellikle kafein tüketimini dengelemek ve yeterli su içmek kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle başını aniden çevirdiğinde ya da yataktan hızlı kalktığında kısa süreli baş dönmeleri yaşayabilirsin. Bu durum sık tekrarlıyorsa ani hareketlerden kaçınmak ve gerekirse bir uzmana danışmayı ertelememek faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle farkında olmadan dişlerini sıkman ya da uzun süre sakız çiğnemen çene ekleminde hassasiyet oluşturabilir. Çiğnerken çenenden ses gelmesi veya kulak önünde hafif bir ağrı hissedersen bunu ihmal etmemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle güneş altında uzun süre korumasız kalmak akşam saatlerinde gözlerinde batma, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet oluşturabilir. Özellikle açık havada uzun vakit geçireceksen UV korumalı güneş gözlüğü kullanmak gözlerini rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle sıcak havalarda uzun süre dışarıda kalmak el ve ayaklarda geçici şişliklere neden olabilir. Gün içinde bol su içmek ve mümkün oldukça bacaklarını dinlendirmek bu hissi hafifletmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle yeterince su ve mineral almadan geçirilen yoğun bir gün kas çekmeleri ya da ani kramplara neden olabilir. Özellikle sıcak havalarda yalnızca su değil, elektrolit dengesini destekleyecek besinleri de ihmal etmemeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle yeni denediğin bir güneş kremi, parfüm ya da kozmetik ürün cildinde kızarıklık ve kaşıntıya yol açabilir. Özellikle hassas bir cilde sahipsen yeni ürünleri kullanmadan önce küçük bir bölgede denemek faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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