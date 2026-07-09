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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 10 Temmuz Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 10 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 10 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 10 Temmuz’da kulaklıkla uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek ya da video izlemek gün sonunda hafif kulak çınlamalarına neden olabilir. Bugün bedeninin verdiği küçük uyarıları görmezden gelmemek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek boğaz kuruluğu ya da ses kısıklığı yaratabilir. Özellikle araç ve ofis klimalarına karşı biraz daha dikkatli olmak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, uzun süre telefon ve bilgisayar ekranına odaklanmak gözlerinde kuruluk ve yanma hissi oluşturabilir. Özellikle akşam saatlerinde kısa ekran molaları iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, geç saatlerde tüketilen ağır yemekler ertesi sabah mide yanması ya da ağız kuruluğuyla uyanmana neden olabilir. Bu akşam öğün saatlerini biraz erkene çekmek faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, uzun süre güneş gözlüğü kullanmadan dışarıda kalmak akşam saatlerinde gözlerde kızarıklık ve hassasiyet yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde gözlerini korumaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yoğun geçen günlerde öğün atlamak ani ayağa kalkışlarda kısa süreli baş dönmelerine neden olabilir. Gün içinde düzenli beslenmek enerjini korumana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, uzun süre çapraz bacak oturmak kalça ve bacak bölgesinde uyuşma hissi oluşturabilir. Özellikle masa başında çalışıyorsan kısa hareket molaları vermek iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yeni denediğin güneş kremi ya da cilt bakım ürünleri hassas bölgelerde hafif kızarıklıklara neden olabilir. Bugün cildinin tepkilerine biraz daha dikkat etmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yeterli protein almadan yapılan egzersizler kas yorgunluğunu beklediğinden daha yoğun hissettirebilir. Özellikle spor sonrası beslenme düzenine dikkat etmek önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yeni bir yastık kullanmak ya da yanlış yastık seçimi sabah saatlerinde ense ve boyun bölgesinde rahatsızlık yaratabilir. Uyku pozisyonunu gözden geçirmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, uzun telefon görüşmeleri ya da telefonu omuzla kulak arasında tutmak çene ekleminde hassasiyet oluşturabilir. Özellikle gün sonunda kulak çevresinde hafif bir rahatsızlık hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, saçını uzun süre sıkı toplamak başın arka kısmında gerginlik tipi baş ağrılarını tetikleyebilir. Bugün küçük alışkanlıklarının bedenindeki etkilerini daha net fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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