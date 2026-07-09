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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 10 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 10 Temmuz Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 10 Temmuz Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 10 Temmuz’da Neptün’ün senin burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte aşk hayatında bazı gerçekler daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir görmezden geldiğin küçük detaylar artık eskisi kadar kolay gözünden kaçmayacak. Bu süreçte karşındaki insanı değil, onun davranışlarını değerlendirmek sana daha iyi gelebilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana ayırdığı zaman ile sana verdiğini söylediği değer arasındaki dengeyi sorgulayabilirsin. Sürekli ertelenen buluşmalar, “yoğunum” denilerek geçiştirilen planlar ya da hep senin başlattığın konuşmalar dikkatini çekebilir. Öte yandan yoğun bir dönemde yanında olmaya çalışan, küçük ama istikrarlı destekler veren bir partnerin varsa bunu her zamankinden daha fazla fark edeceksin.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun süredir peşinden koştuğun ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biriyle ilgili duyguların değişebilir. Mesajlarına saatler sonra dönen ama seni hayatında tutmayı sürdüren biri artık eskisi kadar heyecan verici gelmeyebilir. Buna karşılık zor gününde yanında olan, seni gerçekten dinleyen biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında uzun süredir alışkanlık haline gelen bazı duyguların kaynağını sorgulamaya başlayabilirsin. Özellikle birine duyduğun bağlılığın sevgi mi, alışkanlık mı yoksa geçmişe duyulan özlem mi olduğunu anlamak isteyebilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da konuşacak.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerinle aranızda uzun süredir tekrar eden küçük bir konunun aslında düşündüğünden daha önemli olduğunu fark edebilirsin. Belki sürekli ertelenen bir plan, belki hep aynı sebeple yaşanan küçük kırgınlıklar artık çözüm bekliyor olabilir. Bu konuşmalar ilişkinizi yormaktan çok güçlendirebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, yıllar önce hayatında önemli bir yere sahip olmuş biri beklenmedik şekilde yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaşın anlattığı bir haber ya da eski bir fotoğrafın karşına çıkması olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişe dönmek değil, o hikâyeye bugün nasıl baktığını fark etmek olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında söylenenlerle yaşananlar arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir belirsizlik içinde kalan ilişkiler ve adı konulmayan durumlar senden daha net cevaplar isteyebilir. Bugün hislerinden çok gerçeklere kulak vermek isteyeceksin.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle yaptığınız bazı konuşmaların neden sürekli aynı noktaya geldiğini fark edebilirsin. Belki aylar önce çözüldüğünü düşündüğün bir konu yeniden gündeme gelebilir ya da verilen bir sözün hâlâ gerçekleşmediğini görebilirsin. Bu kez konuşmak değil, uygulamak önem kazanacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir düzenli olarak mesajlaştığın ama bir türlü buluşmaya dönüşmeyen bir iletişim seni düşündürebilir. Sürekli gelecek planları yapan ama somut bir adım atmayan biriyle ilgili karar vermek isteyebilirsin. Çünkü bazen cevap, söylenenlerde değil yaşananlarda saklıdır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında geleceğe dair beklentiler daha fazla önem kazanmaya başlayabilir. Özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerde “aynı yere mi bakıyoruz?” sorusu gündeme gelebilir. Bugün duygular kadar ortak hedefler de belirleyici olacak.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinle yapılacak sıradan bir gelecek konuşması düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir sonraki tatil planı, yaşanacak şehir ya da birkaç yıl sonrasına dair kurulan cümleler ilişkinizin yönünü daha net görmeni sağlayabilir. Bazen insanlar birbirlerini bugünden çok yarınlarda tanır.

Bekar bir Yengeç burcuysan, hayatına yeni giren birinin seni etkileme biçimi değişebilir. Güzel sözler söyleyen biri yerine seni hayatının içine dahil eden, gelecek planlarından bahsederken sana da yer veren biri dikkatini çekebilir. Çünkü bugün kalbin kadar güven duygun da seçim yapacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında mesafelerin gerçekten kilometrelerle mi yoksa emek eksikliğiyle mi oluştuğunu sorgulayabilirsin. Uzun süredir açıklamalarla devam eden ama davranışlarla desteklenmeyen bazı durumlar daha görünür hale gelebilir. Bugün sözlerden çok çabalar dikkatini çekecek.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle gelecek planları konusunda aynı noktada olup olmadığınızı daha net görebilirsin. Sürekli konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilmeyen seyahat planları, ertelenen kararlar ya da “bir gün yaparız” denilen konular yeniden gündeme gelebilir. Bu kez hayal kurmak değil, ilk adımı atmak önem kazanacak.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir farklı şehirde yaşayan biriyle devam eden bir iletişim ya da yalnızca dijital ortamda süren bir yakınlık seni düşündürebilir. Bir ilişkinin gerçekten var olması için mesajlaşmaktan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında güven duygusu her zamankinden daha fazla önem kazanabilir. Karşındaki kişinin anlattıkları kadar anlatmamayı tercih ettikleri de dikkatini çekmeye başlayacak. Bugün sezgilerin kadar gözlemlerin de sana yol gösterebilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin seninle paylaşmadığı küçük bir konuyu sonradan öğrenmek düşündüğünden daha büyük bir etki yaratabilir. Bu bir harcama, ertelenen bir plan ya da önemsiz görülen bir detay olabilir. Konunun büyüklüğünden çok neden paylaşılmadığı senin için daha önemli olacak.

Bekar bir Başak burcuysan, hayatına yeni giren birinin sürekli aynı soruları sorup kendisi hakkında çok az şey anlatması dikkatini çekebilir. Bu süreçte seni etkileyen şey gizem değil, şeffaflık olacak. Çünkü bugün kalbin kadar güven duygun da seçim yapacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ilişkilerde verdiğin emekle aldığın karşılık arasındaki dengeyi daha fazla sorgulayabilirsin. Sürekli ilk mesajı atan, plan yapan ya da orta yolu bulan tarafın sen olup olmadığını fark etmen mümkün. Bugün bazı cevaplar söylenenlerde değil, tekrar eden davranışlarda saklı olacak.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızda uzun süredir devam eden bir alışkanlık dikkatini çekebilir. Belki her tartışmada ilk adımı sen atıyorsundur ya da iptal edilen planlardan sonra yeni tarihi yine sen belirliyorsundur. Bu durum suçlama değil, daha sağlıklı bir denge kurmak için farkındalık yaratabilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir kararsız kalan ya da sana karşı ne hissettiğini netleştiremeyen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün seni etkileyen şey belirsizlik değil, netlik ve emek olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten sevilmek arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle yalnız kaldığında seni arayan ama mutlu anlarında hayatında olmayan kişilerle ilgili düşüncelerin değişebilir. Bugün duyguların kadar yaşananlar da konuşacak.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sevgiyi gösterme biçimine daha farklı gözlerle bakabilirsin. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan çok zor zamanlarında yanında olup olmadığı önem kazanacak. Seni gerçekten seven kişinin bunu günlük hayatın içinde nasıl gösterdiğini daha net görebilirsin.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir karışık sinyaller veren biriyle ilgili net bir karar alma noktasına gelebilirsin. Sadece canı sıkıldığında yazan ya da haftalarca kaybolup sonra geri dönen biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin, tutarlılığı heyecanın önüne koyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında hoşlandığın kişiyi mi, yoksa onun yanında hissettiğin duyguyu mu sevdiğini sorgulayabilirsin. Özellikle uzun süredir devam eden belirsiz durumlar ya da adı konulmayan yakınlıklar daha net görünmeye başlayacak. Bugün hayallerle gerçekler arasındaki çizgi biraz daha belirginleşiyor.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle birlikte yaptığınız planların ne kadarının konuşmada kaldığını fark edebilirsin. Aylar önce konuşulan tatil planı, birlikte başlanacak bir hobi ya da ertelenen küçük bir proje yeniden gündeme gelebilir. Bu kez niyetlerden çok atılan adımlar önem kazanacak.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir flört ettiğin birinin aslında seni değil, senin ona verdiğin ilgiyi sevdiğini fark edebilirsin. Sürekli ilgi bekleyen ama senin hayatını merak etmeyen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün kalbin kadar öz saygın da söz sahibi olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında huzur ile alışkanlık arasındaki farkı daha net görmeye başlayabilirsin. Uzun süredir devam eden bazı ilişkilerin seni gerçekten mutlu mu ettiği, yoksa yalnızca güvenli hissettirdiği mi sorusu gündemine gelebilir. Bugün duygular kadar konfor alanları da sorgulanacak.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle birlikte geçirdiğiniz sıradan günler ilişkinizin gerçek yüzünü gösterebilir. Yorucu bir günün ardından birbirinize nasıl davrandığınız, küçük sorunları nasıl çözdüğünüz ya da ev içindeki sorumlulukları nasıl paylaştığınız düşündüğünden daha fazla anlam taşıyacak. Çünkü ilişkiler bazen en çok sakin günlerde kendini gösterir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir sana güven veren ama hiç romantik açıdan değerlendirmediğin biri dikkatini çekebilir. Bazen kalp büyük sürprizlerle değil, yanında kendini evinde hissettiğin insanlarla yakınlaşır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında söylenenlerle kastedilenler arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun mesajlar, karışık ifadeler ya da net olmayan cevaplar seni eskisi kadar tatmin etmeyecek. Bugün anlam çıkarmaya çalışmak yerine açık cümleler duymak isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle aranızda daha önce konuşulduğu düşünülen bir konunun aslında hiç netleşmediğini fark edebilirsin. Birlikte yapılacak planlar, ilişkiye dair beklentiler ya da gelecek kararları yeniden masaya yatırılabilir. Bu kez varsayımlar değil, açık iletişim önem kazanacak.

Bekar bir Kova burcuysan, günlerce yoğun mesajlaşmalar yaşadığın ama buluşma konusu açıldığında geri çekilen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün senin için ilgi görmekten çok, gerçek bir adım görmek önemli olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Özellikle seni yalnızca iyi hissettiğinde arayanlarla, kötü günlerinde de yanında olan insanlar arasındaki ayrımı daha net yapabilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da sana bazı cevaplar verecek.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sevgiyi hangi yollarla gösterdiğini daha dikkatli gözlemleyebilirsin. Özel günlerde alınan hediyelerden çok, yoğun bir gününde seni dinlemek için vakit ayırması ya da sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması daha anlamlı gelebilir. Çünkü bugün büyük jestlerden çok küçük emekler değer kazanıyor.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir hoşlandığın birinin seni ne kadar tanıdığını sorgulayabilirsin. Sevdiğin kahveyi bile bilmeyen ama ilgisini sürekli dile getiren biriyle, küçük detayları hatırlayan biri arasındaki fark daha görünür olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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