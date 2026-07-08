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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 9 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 9 Temmuz Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 9 Temmuz Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında alışık olmadığın bir farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir peşinden koştuğun, mesaj attığın ya da ilgisini kazanmaya çalıştığın biri varsa, bugün ilk kez yorulan tarafın sen olduğunu fark edebilirsin. Karşı tarafın verdiği kısa bir cevap, ertelenen bir buluşma ya da yine ilk adımı senin atman gereken bir durum, hislerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin sana aldığı büyük hediyelerden çok günlük hayatını kolaylaştıran küçük davranışları dikkatini çekebilir. Sabah gönderilen kısa bir mesaj, sen söylemeden halledilen bir iş ya da yoğun bir gününde yanında olduğunu hissettiren küçük bir destek düşündüğünden daha değerli gelebilir.

Bekar bir Koç burcuysan, seni uzun süredir bekleten ya da ilgisini doz doz veren birine karşı heyecanının azaldığını fark edebilirsin. Buna karşılık daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin ama zor zamanında yanında olan, seni gerçekten dinleyen biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, emeğini kimin için harcamaya değer gördüğün olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında küçük detayların büyük anlamlar taşıdığı bir gün başlıyor. Bugün seni etkileyen şey büyük sözler ya da gösterişli jestler olmayacak; daha çok karşındaki kişinin seni ne kadar dikkatle dinlediği ve neyi hatırladığı önem kazanacak.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, haftalar önce yaptığın sıradan bir konuşmada bahsettiğin bir şeyi partnerinin hatırlaması seni düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Belki sevdiğin bir tatlıyı eve gelirken alması, uzun süredir ertelediğin bir işi sen söylemeden halletmesi ya da yoğun bir gününde seni yormamaya çalışması ilişkinize dair bakış açını değiştirebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir aklında olan bir kişinin seni aslında hiç tanımadığını fark edebilirsin. Buna karşılık adını bile anmadığın ama doğum gününü hatırlayan, önemli bir görüşmenin nasıl geçtiğini soran ya da gün içinde seni merak eden biri dikkatini çekmeye başlayabilir. Bazen kalbi etkileyen şey büyük sürprizler değil, küçük ayrıntıları unutmayan insanlardır.

Bugün aşk hayatında seni şaşırtacak olan şey ilgi görmek değil, gerçekten fark edildiğini hissetmek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında kelimelerle davranışlar arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Günlerdir süren mesajlaşmaların, uzun telefon konuşmalarının ya da geceleri uzayan sohbetlerin tek başına yeterli olmadığını fark edebilirsin. Bugün sana “günaydın” mesajı atan kişi değil, gün içinde gerçekten yanında olan kişi dikkatini çekebilir.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle aranızda küçük ama önemli bir konuşma yaşanabilir. Örneğin uzun süredir senin anlattığın bir sorunu onun aylar sonra bile hatırlaması ya da senden önce çözüm üretmesi düşündüğünden daha büyük bir etki yaratabilir. Bu kez seni etkileyen şey romantik sözler değil, dikkat edilmiş olmak olacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, daha önce yarım kalan bir hikâye yeniden aklına gelebilir. Ancak bu kez eski bir mesajı tekrar okumak ya da yıllar önce yaşanan bir konuşmayı hatırlamak sana geri dönmek değil, neden yürümediğini anlamak için iyi gelebilir. Bazen insanın kalbini rahatlatan şey yeni bir başlangıç değil, eski bir sorunun nihayet cevabını bulmasıdır.

Bugün aşk hayatında değişen şey hislerin değil, onlara yüklediğin anlam olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında söylenmeyen ama hissedilen şeyler daha görünür hale gelebilir. Bugün karşındaki kişinin sana ne söylediğinden çok, seni hayatının neresine koyduğu dikkatini çekecek. Bir plan yapılırken senin fikrinin sorulması, gelecek haftadan bahsederken senin de o planın içinde olman ya da sıradan bir cümlenin içinde kendine yer bulman düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin günlük hayatında sana nasıl yer açtığını daha fazla fark edebilirsin. Yoğun bir gününde seni almak için yolunu değiştirmesi, senin sevmediğin bir işi üstlenmesi ya da yorulduğunu fark edip sorumluluğu paylaşması romantik bir akşam yemeğinden daha etkili olabilir.

Bekar bir Yengeç burcuysan, uzun süredir hayatında olan biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Belki yıllardır sadece arkadaş olarak gördüğün biri, belki de zamanında doğru zamanda karşılaşmadığın bir insan yeniden gündemine gelebilir. Bu kez seni etkileyen şey heyecan değil, yanında kendini güvende hissetmek olabilir.

Bugün aşk hayatında önemli olan şey seni etkilemeye çalışan insanlar değil, hayatında sana yer açan insanlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Seni sürekli öven, fotoğraflarını beğenen ya da gün içinde sık sık mesaj atan birinin aslında seni ne kadar tanıdığını sorgulayabilirsin. Buna karşılık sessiz ama tutarlı davranan biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin sana sevgisini gösterme biçimi üzerine düşünebilirsin. Doğum gününde alınan büyük bir hediyeden çok, yoğun bir gününde seni eve bırakmayı teklif etmesi, önemli bir toplantını hatırlaması ya da sen söylemeden ihtiyaç duyduğun bir konuda yanında olması daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün seni etkileyen şey gösteriş değil, özen olacak.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir seni etkilemeye çalışan ama senin çok da ciddiye almadığın biriyle ilgili fikrin değişebilir. Özellikle zor bir gününde yanında olan, başarılarını sessizce destekleyen ya da sen anlatmadan seni anlayan biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir. Bazen kalbin yönünü değiştiren şey büyük heyecanlar değil, süreklilik duygusudur.

Bugün aşk hayatında değişen şey beklentilerin değil, seni gerçekten neyin mutlu ettiğini fark etmen olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcuna geçerken aşk hayatında standartların değil, önceliklerin değişmeye başlayabilir. Uzun süredir “tam bana göre” diye düşündüğün birinin aslında seni sürekli yoran taraf olduğunu fark edebilirsin. Buna karşılık bugüne kadar fazla sakin, fazla sıradan ya da yeterince heyecanlı bulmadığın biri bir anda daha anlamlı görünmeye başlayabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin ilişkiye nasıl emek verdiği daha görünür hale gelecek. Sürekli senin plan yaptığın, senin hatırlattığın ya da senin toparladığın konular varsa bugün bunun farkına varabilirsin. Öte yandan sen yorulduğunda sessizce yükünü hafifleten bir partnerin varsa, bunu her zamankinden daha fazla takdir edeceksin.

Bekar bir Başak burcuysan, geçmişte “zamanı değildi” diyerek yarım kalan bir hikâye yeniden aklına gelebilir. Ancak bu kez geri dönmek için değil, o dönem neden yürümediğini daha net görmek için geçmişe bakabilirsin. Bazen insanın fikrini değiştiren şey karşındaki kişinin değişmesi değil, senin ne istediğini daha iyi anlamandır.

Bugün aşk hayatında seni etkileyen şey heyecanın şiddeti değil, ilişkinin sana ne kadar huzur verdiği olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında perde arkasında kalan duygular daha görünür hale gelebilir. Uzun süredir “üzerinde durmaya değmez” dediğin bir kırgınlık, beklenmedik bir anda yeniden aklına gelebilir. Özellikle karşındaki kişinin farkında olmadan yaptığı küçük bir davranış, aslında uzun zamandır seni rahatsız eden daha büyük bir konuyu ortaya çıkarabilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızda hiç konuşulmayan ama ikinizin de bildiği bir mesele masaya yatırılabilir. Belki sürekli ertelenen bir plan, belki hep senin uyum sağladığın bir durum ya da uzun süredir söylenmeyen bir cümle sonunda dile gelebilir. İlginç olan ise bu konuşmanın bir tartışmadan çok rahatlama getirmesi olabilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun zamandır aklının bir köşesinde duran biri yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu kez onu özlediğin için değil, zihninde tamamlayamadığın bir hikâyeyi kapatmak için düşünebilirsin. Bazen insanın ilerleyebilmesi için yeni birini tanıması değil, eski bir soruya cevap bulması gerekir.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, uzun süredir ertelediğin konuşmalar olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında “arkadaş olarak kalalım” cümlesinin gerçekten ne anlama geldiğini sorgulayabilirsin. Uzun zamandır hayatında olan biriyle ilişkinizin sınırları bulanıklaşabilir; gece yarısı yapılan uzun bir telefon konuşması, herkese anlatılmayan bir sırrın sana emanet edilmesi ya da ilk aranan kişi olman bazı şeyleri farklı görmene neden olabilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinle birlikte sosyal çevre içinde nasıl bir ekip olduğunuzu daha fazla fark edebilirsin. Bir arkadaş buluşmasında birbirinizi nasıl tamamladığınız, zor bir anda birbirinize nasıl destek olduğunuz ya da küçük bir organizasyonu birlikte nasıl yönettiğiniz sana ilişkinizin güçlü yanlarını gösterebilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, seni şaşırtacak gelişme yeni biriyle tanışmak olmayabilir. Belki de yıllardır aynı grupta bulunduğun, sürekli konuştuğun ama romantik açıdan hiç değerlendirmediğin biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Bazen aşk hayatına yeni biri girmez; sadece biri bulunduğu yeri değiştirir.

Bugün aşk hayatında önemli olan ilk kıvılcım değil, uzun süredir sessizce biriken yakınlıklar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında spontane gelişen şeylerin de bir sorumluluğu olduğunu fark edebilirsin. Uzun süredir “bakalım nereye gider” diyerek ilerlettiğin bir ilişki ya da flört bugün daha net bir yön isteyebilir. Özellikle gelecek hafta yapılacak bir plan, birlikte gidilecek bir etkinlik ya da tatil konuşması beklediğinden daha ciddi bir anlam taşıyabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle günlük hayatı ne kadar paylaşabildiğin önem kazanacak. Birlikte market alışverişi yapmak, ev işlerini paylaşmak ya da sıradan görünen bir günü birlikte geçirmek sana ilişkinin gerçek yüzünü gösterebilir. Bugün romantizm biraz da hayatı birlikte taşıyabilmekten geçiyor.

Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir süren ama adı konulmayan bir durum gündeme gelebilir. Sürekli yazıştığın ama hiç buluşmadığın biri, aylar sonra yeniden dönen bir flört ya da “şu an ilişki düşünmüyorum” diyerek hayatında tuttuğun biriyle ilgili karar vermen gerekebilir. Çünkü bazı hikâyeler belirsizlikte güzel görünür, gerçek hayatta ise bir yön seçmek ister.

Bugün aşk hayatında seni düşündürecek şey hislerin değil, onların seni nereye götürdüğü olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında zamanlama konusu ön plana çıkabilir. Geçmişte doğru insan ama yanlış zaman olduğunu düşündüğün biri yeniden aklına gelebilir ya da yıllar önce yaşanan bir ayrılığa bugün bambaşka bir gözle bakabilirsin. Bazen insan aynı hikâyeye farklı bir yaşta baktığında tamamen başka şeyler görür.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle birlikte geleceğe dair yaptığınız küçük planlar düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir sonraki tatil, birkaç ay sonrası için alınan bir konser bileti ya da gelecek yıl konuşulurken kurulan cümleler sana ilişkinin ne kadar sağlam bir zeminde durduğunu gösterebilir. Bugün seni etkileyen şey romantik sürprizlerden çok, süreklilik hissi olacak.

Bekar bir Oğlak burcuysan, yıllar önce doğru zamanda karşılaşmadığın biri yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaş aracılığıyla alınan bir haber ya da tamamen tesadüfi bir karşılaşma olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişte ne olduğu değil, bugün aynı insanların hâlâ aynı kişiler olup olmadığı olacak.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, onlara baktığın mesafe olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında paylaşım ve güven temaları daha görünür hale gelebilir. Bugün biriyle ilgili hislerini değiştiren şey romantik bir cümle değil, sana anlattığı kişisel bir mesele ya da gösterdiği kırılganlık olabilir. Bazen insanlar birbirlerine aşkla değil, güvenerek yaklaşmaya başlar.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle para, gelecek planları ya da özel hayatınıza dair daha önce konuşmadığınız bir konuyu gündeme getirebilirsiniz. Ortak alınacak bir karar, birlikte yapılacak bir harcama ya da geleceğe dair küçük bir plan ilişkinizin dinamiğini değiştirebilir. Bu kez seni etkileyen şey heyecan değil, birlikte çözüm üretebilmek olacak.

Bekar bir Kova burcuysan, uzun süredir güçlü ve mesafeli gördüğün birinin daha insani tarafını görmek duygularını değiştirebilir. Bir başarısızlığını anlatması, senden yardım istemesi ya da normalde göstermediği bir yönünü paylaşması aranızdaki mesafeyi azaltabilir. Çoğu zaman insanlar birbirlerine kusursuz oldukları için değil, kusurlarını gösterebildikleri için yakınlaşırlar.

Bugün aşk hayatında önemli olan ilk izlenimler değil, ikinci kez baktığında fark ettiğin detaylar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ilişkilerin aynası biraz daha netleşebilir. Bugün seni etkileyen şey karşındaki kişinin sana ne hissettirdiğinden çok, yanında nasıl biri olduğun olabilir. Daha sakin mi oluyorsun, daha çok mu gülüyorsun, yoksa sürekli kendini açıklamak zorunda mı hissediyorsun? Cevaplar düşündüğünden daha önemli olabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin küçük alışkanlıkları bugün her zamankinden daha görünür hale gelebilir. Telefonunu bırakıp seni gerçekten dinlemesi, yorulduğunu fark edip günü kolaylaştırmaya çalışması ya da tam tersine senin ihtiyaçlarını sürekli ertelemesi bazı farkındalıklar yaratabilir. Bazen ilişkiyi değiştiren şey büyük kavgalar değil, tekrar eden küçük davranışlardır.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Özellikle herkesin içinde çok etkileyici görünen ama yalnız kaldığınızda seni merak etmeyen ya da seni tanımaya çalışmayan biri eski cazibesini kaybedebilir. Buna karşılık daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin ama seni dikkatle dinleyen, anlattıklarını hatırlayan biri bir anda daha yakın hissettirebilir.

Bugün aşk hayatında önemli olan kelebekler değil, yanında huzurla oturabildiğin insanlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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