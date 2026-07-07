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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 8 Temmuz Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 8 Temmuz Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında seni şaşırtan taraf karşı taraftan çok kendi tepkilerin olabilir. Normalde hoşlandığında beklemeyen, merak ettiğinde mesaj atan ve duygularını saklamayan birisin. Ancak bugün günlerdir konuşmak istediğin kişiye yazmak için elin telefona gitse de bir türlü gönder tuşuna basamayabilirsin. Çünkü ilk kez heyecanın değil, karşındaki insanın hayatında gerçekten nasıl bir yer kapladığını düşünmeye başlayabilirsin.

İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerinin küçük bir davranışı ya da sıradan görünen bir cümlesi sende beklediğinden daha büyük bir etki yaratabilir. Daha önce önemsemediğin bir detayın aslında uzun zamandır seni rahatsız ettiğini fark edebilirsin. Tam tersi de mümkün; sıradanlaştığını düşündüğün ilişkinin içinde hâlâ seni heyecanlandıran şeyleri yeniden keşfedebilirsin.

Bekar bir Koç burcuysan, uzun zamandır ilgini çeken biriyle ilgili fikrin bir gün içinde tamamen değişebilir. Belki gözünde büyüttüğün kişi sana artık eskisi kadar ulaşılmaz görünmeyecek, belki de hiç ihtimal vermediğin biri aniden dikkatini çekmeye başlayacak. Bugün aşk hayatında yön değiştiren şey duyguların değil, onlara baktığın açı olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında uzun zamandır değişmeyen bir düzenin içinde fark etmediğin ayrıntılar görünür hale gelebilir. Belki partnerinin sık sık tekrarladığı bir cümle, belki de son zamanlarda gösterdiği küçük bir tavır sende beklediğinden daha büyük bir farkındalık yaratabilir. “Ben bunu neden daha önce fark etmedim?” diye düşünebilirsin.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, ilişkinin güven veren tarafları kadar seni eksik bırakan yönleri de daha net görünmeye başlayabilir. Özellikle bir süredir ertelenen gelecek planları, birlikte alınması gereken kararlar ya da ilişkinin gidişatıyla ilgili konular yeniden masaya gelebilir. Bu kez senin için önemli olan romantik sözlerden çok, karşındaki insanın attığı somut adımlar olacak.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biri farklı görünmeye başlayabilir ya da tam tersine yoğun ilgi gördüğün bir kişinin sana düşündüğün kadar güven vermediğini fark edebilirsin. Bugün seni etkileyen şey büyük jestler veya gösterişli tavırlar değil, istikrar hissi ve samimiyet olacak.

Aşk hayatında bugün yaşanacak değişim dışarıdan bakıldığında küçük görünebilir ancak senin için önemli olan tam da bu küçük ayrıntılar olabilir. Çünkü bazen bir ilişkinin yönünü büyük olaylar değil, insanın içinde sessizce değişen duygular belirler. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında seni en çok şaşırtacak şey, cevaplarını çok iyi bildiğini düşündüğün soruların yeniden karşına çıkması olabilir. Normalde duygularını konuşarak çözmeyi, merak ettiğin şeyi sormayı ve belirsizliği uzun süre taşımamayı tercih edersin. Ancak bugün bir mesajı göndermeden önce birkaç kez okuyabilir, karşındaki kişinin söylediklerinden çok söylemediklerini düşünmeye başlayabilirsin.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle yaptığın sıradan bir sohbet beklenmedik şekilde derinleşebilir. Gelecek planları, ilişkinin yönü ya da uzun süredir ertelenen bir konu yeniden gündeme gelebilir. Özellikle “Biz gerçekten aynı şeyi mi istiyoruz?” sorusu önem kazanabilir. Bu kez seni rahatlatacak olan hızlı cevaplar değil, samimi cevaplar olacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir konuştuğun biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Mesajlaşmaların yoğunluğu, sohbetlerin eğlencesi ya da ortak ilgi alanlarınız sana artık tek başına yeterli görünmeyebilir. Bir anda kendini, “Onun yanında sessiz kalabiliyor muyum?” ya da “Gerçekten beni görüyor mu?” gibi sorular sorarken bulabilirsin. Hatta hiç beklemediğin bir kişinin sakin tavrı, seni alışık olduğun heyecandan daha fazla etkileyebilir.

Bugün aşk hayatında seni yönlendirecek şey kelimelerden çok, kelimelerin sende bıraktığı his olabilir. Çünkü bazen insanı etkileyen şey uzun konuşmalar değil, doğru anda gelen tek bir cümledir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında seni en çok etkileyen şeyin romantik anlardan çok, gündelik hayatın içindeki küçük davranışlar olduğunu fark edebilirsin. Kapıyı senin için tutan bir el, gün içinde gelen kısa bir mesaj ya da seni düşündüğünü gösteren küçük bir ayrıntı beklediğinden daha fazla anlam taşıyabilir. Çünkü senin için aşk çoğu zaman büyük sözlerden değil, “Ben buradayım” hissinden beslenir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin sana yaklaşımındaki küçük değişiklikleri her zamankinden daha hızlı fark edebilirsin. Bir süredir yoğunluk nedeniyle ertelenen birlikte vakit geçirme planları ya da konuşulamayan konular yeniden önem kazanabilir. Özellikle geleceğe dair beklentilerinizin ne kadar örtüştüğünü daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Bu süreçte seni rahatlatacak olan şey belirsizlik değil, netlik olacak.

Bekar bir Yengeç burcuysan, uzun süredir hayatında olan ama romantik açıdan hiç değerlendirmediğin biri aniden dikkatini çekebilir. Seni etkileyen şey bu kez heyecan, gizem ya da ulaşılmazlık değil; yanında kendini güvende ve rahat hissetmen olabilir. Hatta geçmişten gelen bir mesaj ya da yarım kalmış bir hikâye yeniden aklına düşebilir.

Bugün aşk hayatında yaşanacak gelişmeler büyük fırtınalar yaratmayabilir ama bazı duyguların yerini sessizce değiştirebilir. Çünkü bazen kalp kararını tek bir anda değil, uzun süredir biriken küçük hislerin sonunda verir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında seni etkileyen şeyin ilgi görmek mi yoksa gerçekten anlaşılmak mı olduğunu sorgulayabilirsin. Normalde seni fark eden, sana hayranlık duyan ve enerjine karşılık veren insanlar dikkatini çeker. Ancak bugün kalbinin ölçüsü biraz değişebilir. Seni etkileyen kişi, en çok mesaj atan ya da en çok ilgilenen değil; seni en iyi anlayan kişi olabilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin sana verdiği değeri gösterme biçimi üzerine daha fazla düşünebilirsin. Belki sen büyük jestler beklerken onun sevgisini çok daha sade yollarla ifade ettiğini fark edeceksin. Ya da tam tersine, uzun zamandır seni mutlu ettiğini düşündüğün bazı davranışların artık aynı etkiyi yaratmadığını anlayabilirsin. Bu farkındalık ilişkinin dinamiğini değiştirebilir.

Bekar bir Aslan burcuysan, sosyal çevrende ya da katıldığın bir ortamda dikkatini çeken biri olabilir. Fakat bu kez seni etkileyen şey dış görünüş, popülerlik ya da ilk kıvılcım olmayabilir. Bir sohbetin ortasında kurulan ortak bir hayal, benzer bir bakış açısı ya da seni şaşırtan bir cümle beklenmedik şekilde ilgini çekebilir. Hatta daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında sahnenin ışıkları biraz kısılabilir ama bu sayede görünmeyen detaylar daha net ortaya çıkabilir. Çünkü bazen insanı etkileyen şey göz kamaştıran anlar değil, içini sessizce ısıtan hislerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında uzun süredir görmezden geldiğin küçük ayrıntılar bir anda anlam kazanmaya başlayabilir. Sen ilişkilerde detayları fark eden, emek veren ve karşısındaki insanın ihtiyaçlarını çoğu zaman söylemeden anlayabilen birisin. Ancak bugün dikkatini çeken şey bu kez senin verdiklerin değil, sana ne kadar karşılık verildiği olabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin günlük hayatın içindeki davranışlarına daha farklı gözlerle bakabilirsin. Planlara yalnızca senin mi yetiştiğin, sorunları hep senin mi çözdüğün ya da ilişkinin yükünü ne kadar birlikte taşıdığınız gibi konular aklını meşgul edebilir. Belki de uzun zamandır “önemli değil” diyerek geçtiğin bazı detayların aslında düşündüğünden daha büyük bir yere sahip olduğunu fark edeceksin.

Bekar bir Başak burcuysan, kusursuz görünen birinin seni eskisi kadar etkilemediğini anlayabilirsin. Bunun yerine yanında rahat hissedebildiğin, iletişimin doğal aktığı ve seni sürekli etkilemeye çalışmayan biri dikkatini çekebilir. Hatta daha önce romantik açıdan değerlendirmediğin bir arkadaşın ya da iş ortamından biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında cevaplar büyük olaylarla değil, küçük işaretlerle gelebilir. Çünkü bazen bir ilişkinin geleceğini belirleyen şey büyük sözler değil, her gün tekrar eden küçük davranışlardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında uzun zamandır sürdürdüğün bir dengeyi korumak mı yoksa kendi hislerini daha açık ortaya koymak mı gerektiğini düşünebilirsin. Sen çoğu zaman ortamın huzurunu bozmamak için bazı cümleleri içinde tutmayı tercih eden birisin. Ancak bugün söylenmeyenlerin ağırlığı, söylenenlerden daha fazla hissedilebilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızdaki görünmez görev dağılımı dikkatini çekebilir. Buluşmaları planlayan, iletişimi sürdüren ya da sorunları yumuşatan tarafın sürekli sen olup olmadığını sorgulayabilirsin. Belki de ilk kez, ilişkiyi ayakta tutmak için gösterdiğin çabanın ne kadarının karşılık bulduğunu görmek isteyeceksin.

Bekar bir Terazi burcuysan, seni etkileyen bir kişiyle ilgili fikrin değişebilir. Uzun süredir seni etkileyen çekim duygusunun yerini, karşındaki kişinin sana gerçekten alan açıp açmadığını düşünmek alabilir. Bu süreçte seni etkileyen şey dış görünüş ya da uyum hissi değil, yanında fikirlerini rahatça paylaşabildiğin ve kendini sansürlemek zorunda kalmadığın biri olabilir.

Bugün aşk hayatında terazinin kefeleri yeniden ayarlanıyor olabilir. Çünkü bazen ilişkiyi değiştiren şey büyük kararlar değil, insanın ilk kez kendi ihtiyaçlarını da masaya koymasıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında uzun zamandır kapalı tuttuğun bir çekmece kendiliğinden açılabilir. Belki yıllar önce söylenen bir cümle, eski bir fotoğraf ya da hiç beklemediğin bir karşılaşma, unuttuğunu düşündüğün duyguları yeniden yüzeye çıkarabilir. Sen geçmişi tamamen geride bırakabilen biri değilsin; yalnızca onu derinlere kaldırmayı iyi bilirsin. Bugün ise bazı hisler, yeniden görülmek isteyebilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, partnerinin sana yönelttiği basit bir soru bile düşündüğünden daha büyük anlamlar taşıyabilir. Güven, sadakat ve duygusal yakınlık gibi senin için temel olan konular yeniden önem kazanabilir. Özellikle uzun süredir konuşulmayan meseleler varsa, artık üzerini örtmek eskisi kadar kolay olmayabilir. Bu kez seni rahatlatacak olan şey kontrolü elinde tutmak değil, karşındaki insanın seni gerçekten görebildiğini hissetmek olacak.

Bekar bir Akrep burcuysan, geçmişten gelen bir mesaj, tesadüfi bir karşılaşma ya da sosyal medyada karşına çıkan bir görüntü aklını karıştırabilir. Ancak bu durum her zaman eskiye dönmek anlamına gelmiyor. Bazen geçmiş, geri çağırmak için değil, neyi geride bıraktığını göstermek için yeniden görünür olur. Öte yandan gizemli bulduğun biriyle ilgili merakın da beklenmedik şekilde artabilir.

Bugün aşk hayatında bazı kapılar kapanmak için değil, gerçekten kilitli olup olmadığını anlaman için yeniden açılıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında seni şaşırtan şey duyguların değil, onların ne kadar kalıcı olabileceği olabilir. Sen çoğu zaman ilişkilerde heyecanın, keşfetmenin ve birlikte yeni deneyimler yaşamanın peşinden gidersin. Ancak bugün kendini ilk kez bir insanla geçireceğin yılları, birlikte kurulabilecek bir düzeni ya da ortak bir geleceği düşünürken bulabilirsin. Bu durum seni biraz şaşırtabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinle yaptığınız sıradan bir plan bile düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir tatil konuşması, taşınma fikri ya da gelecek aylara dair yapılan küçük hesaplar, ilişkinizin yönü hakkında sana önemli ipuçları verebilir. Bu kez seni heyecanlandıran şey yeni bir macera değil, o maceraya kiminle çıkacağın olabilir.

Bekar bir Yay burcuysan, seni etkileyen kişi profilinde değişiklikler yaşanabilir. Ulaşılmaz görünen, yoğun heyecan yaratan ya da sürekli peşinden koşturduğun insanlar yerine yanında huzurlu hissedebildiğin biri dikkatini çekebilir. Hatta senden oldukça farklı bir yaşam tarzına sahip biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşaman da mümkün görünüyor.

Bugün aşk hayatında pusulanın yönü değişebilir. Çünkü bazen insanı büyüten şey yeni insanlarla tanışmak değil, doğru insanla aynı yerde biraz daha uzun kalmayı istemektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yıllardır doğru olduğuna inandığın bazı kurallar esnemeye başlayabilir. Sen ilişkilerde ciddiyeti, güveni ve uzun vadeli düşünmeyi önemseyen birisin. Bu yüzden çoğu zaman duygularını göstermeden önce karşındaki insanın ne kadar kalıcı olabileceğini anlamaya çalışırsın. Ancak bugün ilk kez, bir ilişkinin mantıklı olmasıyla seni mutlu etmesinin aynı şey olmadığını fark edebilirsin.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle aranızdaki ilişkinin daha çok bir ekip arkadaşlığına mı yoksa romantik bir bağa mı dönüştüğünü düşünmeye başlayabilirsin. Birlikte çözülen sorunlar, paylaşılan sorumluluklar ve kurulan düzen önemli olmaya devam ediyor. Fakat son zamanlarda unuttuğun küçük sürprizler, spontane anlar ya da sadece keyif için geçirilen zamanlar yeniden değer kazanmaya başlayabilir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, bugüne kadar “benden olmaz” dediğin biri beklenmedik şekilde ilgini çekebilir. Özellikle senden farklı yaşayan, daha spontane davranan ya da hayata başka bir yerden bakan bir insan, uzun süredir değişmeyen ilişki kriterlerini sorgulamana neden olabilir. Bu durum seni rahatsız etmek yerine şaşırtıcı biçimde meraklandırabilir.

Bugün aşk hayatında kırılan şey duvarlar olabilir, güven duygusu değil. Çünkü bazen insanın kalbine en çok dokunan kişiler, hayat planlarının içine sığdırabildiği değil, bütün planlarını kısa süreliğine unutturabilenlerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında seni şaşırtan şey karşındaki insan değil, kendi duygularının davranışlarına yetişememesi olabilir. Genellikle ilişkilerde önce zihnin devreye girer; analiz eder, anlamlandırır, sınıflandırır ve ancak sonra hislerine alan açarsın. Fakat bugün bir konuşmanın ardından saatlerce aynı cümleyi düşünürken ya da hiç önem vermediğini sandığın bir mesajı tekrar tekrar okurken bulabilirsin kendini.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle aranızdaki ilişkinin yalnızca ne kadar eğlenceli ya da uyumlu olduğunu değil, birbirinizin hayatında gerçekten ne kadar yer kapladığını düşünmeye başlayabilirsin. Özellikle uzun süredir otomatik şekilde devam eden bazı alışkanlıklar dikkatini çekebilir. Belki de ilk kez, ilişkinizin hangi anlarında gerçekten yakın hissettiğini fark edeceksin.

Bekar bir Kova burcuysan, seni etkileyen kişinin seni şaşırtma biçimi değişebilir. Bu kez seni cezbeden şey sıra dışılığı, zekâsı ya da farklı bakış açısı olmayabilir. Bunun yerine yanında açıklama yapmak zorunda kalmadığın, sessizliklerin rahatsız etmediği ve kendini rol yapmadan ortaya koyabildiğin biri dikkatini çekebilir. Hatta uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki dinamiğin değiştiğini fark etmen bile mümkün.

Bugün aşk hayatında çözülen şey bir ilişki değil, belki de duygularını anlamlandırmak için kullandığın eski yöntemler olabilir. Çünkü bazen kalp, mantığın hazırladığı soruları cevaplamayı reddeder. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında seni en çok şaşırtacak şey, uzun zamandır hissettiğin bir duygunun sonunda adını koyabilmek olabilir. Sen çoğu zaman insanların söylemediklerini de duyan, eksik kalan cümleleri tamamlayan ve ilişkilerin görünmeyen taraflarını hisseden birisin. Bu yüzden bazen bir ilişkinin gerçek hâli ile senin ona yüklediğin anlam birbirine karışabiliyor. Bugün ise sis biraz dağılmaya başlayabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerine uzun süredir verdiğin anlamı yeniden değerlendirebilirsin. Belki de onun değiştiğini düşündüğün bazı davranışlarının aslında senin beklentilerinle ilgili olduğunu fark edeceksin. Ya da tam tersine, görmezden geldiğin bazı işaretlerin artık görmezden gelinemeyecek kadar belirgin hale geldiğini anlayabilirsin. Bu kez seni yönlendirecek olan şey umut etmek değil, gördüğün şeyi olduğu gibi kabul etmek olacak.

Bekar bir Balık burcuysan, ulaşılmaz gördüğün birine duyduğun ilginin zamanla neden bu kadar büyüdüğünü sorgulayabilirsin. Bazen insan bir kişiye değil, onun temsil ettiği fikre âşık olabilir. Bugün tam da bu ayrımı yapabileceğin bir gün olabilir. Öte yandan uzun süredir çevrende olan ve sana kendini güvende hissettiren biri beklenmedik şekilde farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında kaybolan şey duygular değil, onları çevreleyen belirsizlik olabilir. Çünkü bazen insanın kalbi yeni birini bulmadan önce, eski hayallerine veda etmek ister. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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