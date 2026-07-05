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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 6 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 6 Temmuz Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 6 Temmuz Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, kalbin bugün senden hızını biraz yavaşlatmanı isteyebilir. Mars ile Uranüs arasındaki güçlü etkileşim, aşk hayatında uzun süredir fark etmediğin bir duyguyu görünür hale getirebilir ya da ilişkine farklı bir gözle bakmana neden olabilir. Sen hissettiğini saklamayı pek sevmeyen, duygularını yaşarken cesur davranabilen bir burçsun. Ancak bugün mesele hislerini ifade etmekten çok, onları gerçekten anlamak olabilir.

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki dinamiği değiştiren küçük ama önemli bir gelişme yaşanabilir. Uzun süredir aynı şekilde ilerleyen bir konuda farklı bir çözüm yolu bulabilir ya da ilişkinize yeni bir heyecan katacak spontane bir karar alabilirsiniz. Karşındaki kişiye alan tanımak ve her şeyi anında çözüme ulaştırmaya çalışmamak, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Bekar bir Koç burcu isen, hiç planlamadığın bir anda başlayan bir sohbet ya da beklenmedik bir karşılaşma ilgini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca ilk heyecan ya da güçlü çekim olmayabilir. Karşındaki kişinin sana hissettirdiği özgürlük duygusu ve doğal iletişim akışı da dikkatini çekebilir. Bazen en güzel başlangıçlar, hiç hazırlıklı olmadığın anlarda ortaya çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kalbinin alıştığı ritim ile hayatın sana sunduğu sürprizler arasında küçük bir denge kurman gerekebilir. Sen ilişkilerde güveni, istikrarı ve ne hissettiğini bilmeyi seven bir burçsun. Bu yüzden duygusal hayatında yaşanacak küçük yön değişiklikleri ya da plansız gelişmeler ilk anda seni düşündürebilir. Ancak bazen aşkın en güzel tarafı, önceden hesaplanamayan anların içinde saklıdır.

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin yaptığı ani bir plan değişikliği, spontane bir teklif ya da senden beklenmedik bir konuda destek istemesi gününün akışını değiştirebilir. İlk tepkin her şeyi eski düzenine döndürmek olsa da bu kez akışa biraz daha fazla alan tanımak ilişkinize iyi gelebilir. Birlikte yapılan küçük bir program değişikliği ya da plansız geçirilen keyifli bir zaman, uzun zamandır hissetmediğiniz bir heyecanı yeniden ortaya çıkarabilir. Bugün sevginin güven kadar esneklik de istediğini fark edebilirsin.

Bekar bir Boğa burcu isen, dikkatini çeken kişi alışık olduğun özelliklerin biraz dışında olabilir. Belki fazla hareketli, fazla özgür ruhlu ya da senin kadar öngörülebilir biri değildir. Ancak tam da bu farklılık, merakını uyandırabilir. Özellikle günlük hayatın içinde gelişen doğal bir iletişim ya da tesadüfi bir karşılaşma düşündüğünden daha uzun süre aklında kalabilir. Bu kez kalbinin ilgisini çeken şey yalnızca güven duygusu değil, aynı zamanda sana yeni duygular hissettiren o farklı enerji olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında her şey tek bir mesajla, kısa bir sohbetle ya da beklenmedik bir karşılaşmayla bambaşka bir yöne evrilebilir. Sen ilişkilerde zihinsel uyumu, birlikte gülebilmeyi ve kendini özgürce ifade edebilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu nedenle bugün seni etkileyen şey büyük romantik jestlerden çok, doğal gelişen iletişimler ve anlık yakalanan uyumlar olabilir. Kalbin kadar merakın da aktif çalışıyor gibi görünüyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle yaptığın sıradan bir sohbet bile ilişkiniz adına yeni bir kapı aralayabilir. Uzun zamandır konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir ya da birbirinizi şaşırtan fikirler paylaşabilirsiniz. Birlikte yapılan plansız bir program, son dakika verilen bir karar ya da aniden gelişen bir davet ilişkinize taze bir enerji katabilir. Bugün ilişkinin en güçlü tarafı, birbirinizle kurduğunuz iletişim ve birlikte eğlenebilme beceriniz olabilir. Karşındaki kişinin bakış açısına alan tanımak, seni de yeni düşüncelere götürebilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, telefonuna düşen bir mesaj, sosyal çevrende başlayan bir sohbet ya da günlük hayatın içinde gerçekleşen kısa bir karşılaşma dikkatini çekebilir. Özellikle seninle aynı frekansta konuşabilen, espri anlayışına karşılık verebilen ve sohbeti kolayca akıtan biri ilgini uyandırabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca fiziksel çekim değil, saatlerin nasıl geçtiğini fark ettirmeyen o iletişim akışı olabilir. Bazen aşk, uzun uzun aranılan yerlerde değil, beklenmedik bir cümlenin içinde karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kalbin güvenli limanını korumak isterken duyguların seni biraz daha cesur olmaya çağırabilir. Sen ilişkilerde aidiyet hissini, samimiyeti ve gerçekten anlaşılmayı önemseyen bir burçsun. Bu yüzden aşk hayatında yaşanacak küçük değişimler ya da alışılmışın dışındaki gelişmeler ilk anda seni tedirgin edebilir. Ancak bazen duyguların büyümesi için konforlu alanın biraz dışına çıkmak da gerekir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin yaptığı spontane bir teklif ya da birlikte geçirilen plansız bir zaman ilişkinize yeni bir enerji katabilir. Uzun zamandır aynı ritimde ilerleyen ilişkinizde küçük sürprizler ve beklenmedik anlar birbirinize yeniden farklı gözlerle bakmanızı sağlayabilir. Bugün karşındaki kişinin sana gösterdiği ilgi ve yakınlık, senin de duygularını daha açık ifade etmene neden olabilir. Bazen sevildiğini hissetmek kadar bunu dile getirmek de ilişkinizi güçlendirebilir.

Bekar bir Yengeç burcu isen, seni etkileyen kişi büyük ihtimalle gösterişli tavırlarıyla değil, sana hissettirdiği güven duygusuyla dikkatini çekebilir. Günlük hayatın içinde gelişen doğal bir sohbet ya da hiç planlamadığın bir karşılaşma uzun süre aklında kalabilir. Bu kez seni etkileyen şey büyük sözlerden çok, yanında kendin gibi davranabildiğin birinin varlığı olabilir. Kalbinin huzurlu hissettiği yere biraz daha dikkatle bakmak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 4 Temmuz’da gerçekleşen Mars ve Uranüs kavuşumunun etkileri aşk hayatında da kendini hissettirmeye devam ediyor. Kontrol etmeyi sevdiğin ya da nasıl ilerleyeceğini önceden tahmin ettiğini düşündüğün bir ilişkinin yönü bugün seni şaşırtabilir. Çünkü gökyüzü sana biraz spontane olmayı, biraz da kalbinin ritmine güvenmeyi hatırlatıyor. Sen sevilmeyi, değer görmeyi ve hislerinin karşılığını net bir şekilde almayı isteyen bir burçsun. Ancak bugün aşkın en güzel tarafı, belki de planlanamayan anların içinde saklı olabilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinden gelecek sürpriz bir teklif, değişen bir program ya da aniden gelişen bir plan gününün havasını değiştirebilir. İlk etapta kendi düzeninin dışına çıkmak istemesen de birlikte yaşanacak spontane anlar ilişkinize uzun zamandır ihtiyaç duyduğu heyecanı katabilir. Partnerinin sana gösterdiği ilgi ve verdiği değeri fark etmek, senin de duygularını daha görünür şekilde ifade etmene neden olabilir. Bugün ilişkilerde büyük jestlerden çok, küçük ama samimi anlar daha kalıcı izler bırakabilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, Mars-Uranüs etkisi hiç hesapta olmayan bir karşılaşmayı ya da beklenmedik bir iletişimi gündeme getirebilir. Sosyal bir ortamda, arkadaş çevrende ya da günlük hayatın içinde gerçekleşen kısa bir sohbet bile ilgini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca ilgi görmek ya da beğenilmek olmayabilir. Karşındaki kişinin özgüveni, enerjisi ve hayatı yaşayış biçimi dikkatini çekebilir. Aşkın bazen sahneye davet edilmeden de çıkabildiğini görebileceğin bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kalbinin her şeyi analiz etme isteği ile duyguların arasında tatlı bir çekişme yaşanabilir. Sen ilişkilerde emek vermeyi, güven oluşturmayı ve sevdiğin insanın hayatını kolaylaştırmayı önemseyen bir burçsun. Ancak aşk bazen tüm detayları önceden hesaplayamadığın, planlayamadığın anlarda kendini daha net gösterebilir. Bu yüzden bugün her davranışın altında bir anlam aramak yerine, yaşadığın anın tadını çıkarmayı denemek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin yaptığı küçük bir sürpriz ya da aniden gelişen bir plan gününün akışını değiştirebilir. Her şeyin önceden belirlenmiş olmasını tercih eden yanın ilk anda bu değişime direnç gösterebilir. Ancak birlikte yapılan plansız bir aktivite ya da spontane gelişen bir sohbet, ilişkinize uzun zamandır ihtiyaç duyduğu canlılığı getirebilir. Bugün karşındaki kişiyi düzeltmeye ya da yönlendirmeye çalışmak yerine onu olduğu gibi kabul etmek, aranızdaki bağı güçlendirebilir.

Bekar bir Başak burcu isen, dikkatini çeken kişi ilk bakışta beklediğin özelliklerin tamamına sahip olmayabilir. Belki fazla dağınık, fazla özgür ruhlu ya da senin kadar planlı biri değildir. Fakat tam da bu farklılık seni şaşırtabilir. Özellikle doğal gelişen bir iletişim ya da gündelik hayatın içinde gerçekleşen sıradan bir karşılaşma düşündüğünden daha fazla ilgini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey kusursuzluk değil, yanında rahat hissedebildiğin o samimi enerji olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalbin ile ilişkilerde kurmaya çalıştığın denge arasında yeni bir uyum yakalayabilirsin. Sen aşkı paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve hayatı biriyle güzelleştirmeyi seven bir burçsun. Ancak bazen karşındaki kişinin ihtiyaçlarına odaklanırken kendi isteklerini geri plana atabiliyorsun. Bugün ise ilişkilerde sürprizlerin ve spontane gelişmelerin de kendine ait bir dengesi olduğunu görebilirsin. Her şeyin kusursuz ilerlemesine gerek olmadığını fark edeceğin bir gün olabilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin yaptığı son dakika değişiklikleri ya da aniden gelişen planlar ilk etapta seni şaşırtabilir. Ancak birlikte yapılan plansız bir etkinlik, beklenmedik bir davet ya da spontane geçirilen birkaç saat ilişkinize düşündüğünden daha fazla hareket katabilir. Bugün birbirinizden ne beklediğinizi konuşmak kadar, birlikte anın tadını çıkarmak da önemli hale geliyor. Partnerinin farklı fikirlerine alan tanımak, onun da senin bakış açını daha iyi anlamasını sağlayabilir.

Bekar bir Terazi burcu isen, sosyal çevrende ya da günlük hayatın içinde gelişen doğal bir iletişim ilgini çekebilir. Özellikle sohbeti kolay akan, kendini rahat hissettiren ve yanında dengeli bir enerji bırakan biri dikkatini çekebilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca dış görünüş ya da ilk izlenim olmayabilir. Birlikte geçirilen kısa bir zaman bile karşındaki kişiyle arandaki uyumu hissetmene neden olabilir. Bazen aşk, kusursuz bir başlangıçtan çok doğru hissedilen bir anda ortaya çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duygularının derinliği ile karşındaki kişiden beklediğin netlik arasında ince bir çizgide yürüyebilirsin. Sen aşkı yüzeyde yaşamayı değil, gerçekten hissetmeyi seven bir burçsun. Bu yüzden ilişkilerinde güven, sadakat ve duygusal bağ senin için her zaman büyük önem taşır. Ancak bugün her şeyi kontrol etmeye ya da duyguların yönünü önceden belirlemeye çalışmak yerine, yaşanan anların seni şaşırtmasına izin vermek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin beklenmedik bir tavrı ya da aniden gelişen bir plan günün akışını değiştirebilir. İlk anda olayların nedenini anlamaya ya da altında farklı anlamlar aramaya yönelebilirsin. Oysa bugün ilişkinin sana sunduğu küçük sürprizleri olduğu gibi kabul etmek, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Birlikte geçirilen spontane bir an, uzun süredir konuşulmayan duyguların ortaya çıkmasına vesile olabilir. Bazen güven, her şeyi bilmekten değil, birlikte bilinmezliklere yürüyebilmekten geçer.

Bekar bir Akrep burcu isen, seni etkileyen kişi ilk anda büyük sözlerle değil, taşıdığı gizem ve merak duygusuyla dikkatini çekebilir. Özellikle beklemediğin bir ortamda başlayan kısa bir sohbet ya da tesadüfi görünen bir karşılaşma ilgini uyandırabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca fiziksel çekim değil, karşındaki kişinin sende uyandırdığı keşfetme isteği de olabilir. Bazı insanlar hayatına hızlıca girmez; yavaş yavaş merak uyandırarak yer edinir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında seni en çok heyecanlandıran şeyin ne olduğunu yeniden keşfedebilirsin. Sen ilişkilerde özgürlüğü, birlikte yeni deneyimler yaşamayı ve hayatı paylaşırken aynı zamanda kendin olarak kalabilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden aşkın fazla kurallı ya da fazla tahmin edilebilir bir hale gelmesi seni zaman zaman uzaklaştırabiliyor. Bugün ise küçük sürprizler ve plansız gelişmeler, kalbinin ritmini yeniden hızlandırabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte aniden verilen bir karar ya da son dakika gelişen bir program ilişkinize uzun zamandır ihtiyaç duyduğu hareketi katabilir. Birlikte yeni bir yer keşfetmek, farklı bir aktivite denemek ya da günlük rutinin dışına çıkmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bugün ilişkinin en güzel tarafı, birlikte gülebilmek ve aynı heyecanı paylaşabilmek olabilir. Partnerinin spontane tarafına eşlik etmek, senin de ilişkide kendini daha özgür hissetmeni sağlayabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, aşkı planlayarak değil yaşayarak keşfetmeye daha yakın hissedebilirsin kendini. Beklenmedik bir tanışma, kısa bir yolculuk sırasında gerçekleşen bir sohbet ya da sosyal bir ortamda kurulan doğal bir iletişim dikkatini çekebilir. Özellikle dünyaya bakış açısı, enerjisi ve anlattıklarıyla seni meraklandıran biri ilgini uyandırabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca fiziksel çekim değil, birlikte yeni hikâyeler biriktirebileceğin hissi olabilir. Bazen en güzel yolculuklar, nereye varacağını bilmeden çıkılanlardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven duygusu ile heyecan arayışı arasında küçük bir denge kurman gerekebilir. Sen ilişkilerde sağlam temelleri, verilen sözlerin tutulmasını ve geleceğe birlikte bakabilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden duygularını aceleyle açmak yerine zamana yaymayı tercih edersin. Ancak bugün kalbin, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesinin her zaman en doğru yol olmadığını sana hatırlatabilir. Bazen hayatın getirdiği küçük sürprizler, uzun uzun düşünülen kararlardan daha fazla şey anlatabilir.

İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinin yaptığı beklenmedik bir teklif ya da aniden gelişen bir program günün akışını değiştirebilir. İlk tepkin mevcut planlarına bağlı kalmak olsa da bu kez akışa biraz daha fazla alan tanımak ilişkinize iyi gelebilir. Birlikte geçirilen plansız ama keyifli birkaç saat, birbirinize uzun zamandır göstermediğiniz yönlerinizi ortaya çıkarabilir. Bugün ilişkilerde yalnızca sorumluluk paylaşmak değil, birlikte eğlenebilmek ve anın tadını çıkarabilmek de önem kazanıyor.

Bekar bir Oğlak burcu isen, dikkatini çeken kişi ilk anda seni şaşırtabilir. Belki senin kadar ciddi değildir, belki de hayata daha spontane yaklaşan biridir. Ancak tam da bu farklılık ilgini çekebilir. Özellikle günlük hayatın içinde gelişen doğal bir iletişim ya da tesadüfi görünen bir karşılaşma uzun süre aklında kalabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca güven veren tavırlar değil, aynı zamanda karşındaki kişinin sana hissettirdiği canlılık ve heyecan olabilir. Kalbinin yeni ihtimallere kapıyı biraz aralamasında fayda var gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında seni şaşırtan gelişmelerin en doğal karşılayan kişi sen olabilirsin. Çünkü sen ilişkilerde özgürlüğü, bireyselliği ve zihinsel uyumu en az romantizm kadar önemseyen bir burçsun. Kalıplara sığmayan, kendi ritmini oluşturan ve bazen herkesten farklı düşünen yapın, seni aşk konusunda da alışılmışın dışına taşıyabiliyor. Bu nedenle bugün yaşanacak küçük sürprizler ya da yön değiştiren planlar seni rahatsız etmekten çok meraklandırabilir.

İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte günlük rutinin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Aniden verilen bir karar, plansız gelişen bir program ya da birlikte denenen yeni bir deneyim ilişkinize farklı bir enerji katabilir. Bugün ilişkinin en güçlü tarafı, birbirinizi değiştirmeye çalışmadan olduğunuz gibikabul edebilmeniz olabilir. Partnerine alan tanırken onunla güçlü bir bağ kurabilmek, senin için her zaman özel bir yere sahip. Birlikte güldüğünüz ve yeni şeyler keşfettiğiniz anlar uzun süre aklınızda kalabilir.

Bekar bir Kova burcu isen, beklemediğin bir ortamda başlayan bir sohbet ya da tamamen tesadüfi görünen bir karşılaşma dikkatini çekebilir. Özellikle farklı düşünen, kendine özgü fikirleri olan ve sana yeni bakış açıları kazandıran biri ilgini uyandırabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca fiziksel çekim değil, birlikte saatlerce konuşabilme ihtimali de olabilir. Aşkın bazen en sıradan anların içine gizlendiğini fark edebileceğin bir gündesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kalbinin sesini her zamankinden daha net duyabilirsin. Sen ilişkilerde yalnızca söylenenleri değil, söylenmeyenleri de hisseden, bakışların ve küçük detayların taşıdığı anlamı kolayca fark eden bir burçsun. Bu yüzden bugün yaşanacak küçük gelişmeler senin için başkalarının düşündüğünden çok daha fazla şey ifade edebilir. Duygularını mantık süzgecinden geçirmek yerine, hislerinin seni götürdüğü yöne kulak vermek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin yaptığı küçük bir jest ya da birlikte geçirilen sıradan görünen bir an sana ilişkinizin değerini yeniden hatırlatabilir. Günün planlarının değişmesi ya da aniden gelişen bir program ilk etapta şaşırtıcı görünse de birlikte geçirilen spontane zamanlar aranızdaki yakınlığı artırabilir. Bugün karşındaki kişinin sana hissettirdiği duygular, söylediği kelimelerden daha fazla anlam taşıyabilir. Bazen ilişkilerde en güçlü bağ, büyük konuşmalardan değil, aynı duyguyu paylaşabilmekten doğar.

Bekar bir Balık burcu isen, seni etkileyen kişi hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Günlük hayatın içinde gelişen kısa bir sohbet, tesadüfi görünen bir karşılaşma ya da anlık bir göz teması bile uzun süre aklında kalabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca dış görünüş ya da ilk izlenim olmayabilir. Karşındaki kişinin enerjisi, yaklaşımı ve yanında hissettirdiği huzur duygusu ilgini çekebilir. Bazı insanlar hayatımıza büyük adımlarla değil, yavaşça ve fark ettirmeden girer. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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