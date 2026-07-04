Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, partnerinle inatlaşmaları bir kenara bırakıp sadece uyuma ve romantizme odaklanıyorsun. Şık bir akşam yemeği hazırlamak, sanatsal bir etkinlik izlemek veya sadece birbirinize hak vermek aranızdaki tutkuyu naif bir yoldaşlığa çevirecek. Ortak zevklere yönelmek aşkınızı çok daha sarsılmaz kılıyor.

Bekar bir Koç burcu isen, ilişkilerde sürekli ilk adımı atan taraf olmaktan vazgeçiyorsun. Geriye çekilip sadece zarafetinle parladığında, çevrendeki en kaliteli insanların senin bu dengeli duruşuna çekildiğini fark edeceksin. Saygılı, adil ve hayatı paylaşmayı bilen bir karakterle çok şık bir hikaye başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…