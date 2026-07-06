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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 7 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 7 Temmuz Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 7 Temmuz Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbinin senden istediği şey ile peşinden koştuğun heyecanlar arasında küçük bir muhasebe yapabilirsin. Normalde duygularını uzun uzun analiz etmek yerine hissettiğin anda harekete geçmeyi tercih eden bir burçsun. Ancak bugün içinden geçenleri biraz daha dikkatli dinlemek isteyebilirsin. Belki de uzun zamandır aynı şekilde baktığın bir ilişkiye ya da bir kişiye farklı bir gözle bakmaya başlıyorsundur.

İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki bağın hangi noktada güçlendiğini, hangi noktada daha fazla özen istediğini fark edebilirsin. Son zamanlarda hızla akıp giden gündemin içinde ertelenen konuşmalar ya da üzeri örtülen küçük meseleler yeniden aklına gelebilir. Bu kez hızlı çözümler üretmek yerine karşındaki kişinin duygularını gerçekten anlamaya çalışmak ilişkinize iyi gelebilir. Bazen bir ilişkiyi ileri taşıyan şey büyük adımlar değil, doğru zamanda kurulan samimi bir cümledir.

Bekar bir Koç burcu isen, ilgini çeken bir kişiyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. İlk heyecanını kaybettiğini düşündüğün bir bağlantının aslında daha derin bir potansiyel taşıdığını fark edebilirsin. Ya da tam tersine, yalnızca heyecandan ibaret olduğunu düşündüğün bir duygunun peşinden gitmek istemeyebilirsin. Bugün kalbinin sana verdiği sinyaller, dışarıdan gelen yorumlardan daha önemli olabilir.

Aşk konusunda bu kez hız değil, hislerinle kurduğun bağ yol gösterici olacak gibi görünüyor. Kendine karşı dürüst olduğunda hangi yöne ilerlemek istediğini çok daha net görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kalbinin sessizce söylediği şeyleri duymaya her zamankinden daha yakın olabilirsin. Sen ilişkilerde güveni, istikrarı ve kendini ait hissettiğin bağları önemseyen bir burçsun. Ancak bazen huzuru korumak adına kendi duygularını geri planda bırakabiliyor ya da görmezden geldiğin bazı hisleri erteleyebiliyorsun. Bugün ise içinden geçenleri biraz daha dürüstçe değerlendirmek isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki bağın sana gerçekten ne hissettirdiği üzerine düşünebilirsin. Bir süredir konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir ya da ilişkinizin geleceğine dair bazı sorular zihnini meşgul edebilir. Bu süreçte karşındaki kişiden net cevaplar beklemek kadar kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini fark etmek de önemli olacak. Bazen bir ilişkinin yönünü belirleyen şey, verilen cevaplardan çok sorulan doğru sorulardır.

Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte ilgini çeken bir kişi yeniden aklına gelebilir ya da yeni tanıştığın biri hakkında ilk izlenimlerinin ötesine geçmek isteyebilirsin. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca güven duygusu ya da ortak noktalar olmayabilir. Karşındaki kişinin yanında kendini ne kadar rahat ve doğal hissettiğin de kararlarında belirleyici olabilir.

Bugün aşk hayatında acele kararlar vermekten çok duygularının gerçek yönünü anlamaya çalışmak sana daha iyi gelebilir. Çünkü bazen kalp, zihnin çok daha sonra fark edeceği şeyleri çok önceden bilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında söylenenlerle hissedilenler arasındaki fark daha fazla dikkatini çekebilir. Sen ilişkilerde sohbet etmeyi, birlikte öğrenmeyi ve zihinsel uyumu önemseyen bir burçsun. Ancak bazen hızlı akan iletişim trafiği içinde kendi duygularının ne söylediğini duymakta zorlanabiliyorsun. Bugün ise cevaplardan çok, kendine sorduğun sorular değer kazanabilir.

İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle yaptığın sıradan bir sohbet bile ilişkinize dair yeni farkındalıklar yaratabilir. Uzun süredir ertelenen bir konuşma yeniden gündeme gelebilir ya da birbirinizi gerçekten ne kadar dinlediğinizi fark edebilirsiniz. Bu kez mesele haklı çıkmak ya da çözüm üretmek değil, aynı duyguyu paylaşabilmek olabilir. Karşındaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışmak, ilişkinizin yönünü olumlu etkileyebilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. İlk başta seni etkileyen şeyin gerçekten heyecan mı, merak mı yoksa daha derin bir bağ kurma isteği mi olduğunu sorgulayabilirsin. Bir süredir iletişimde olduğun biri hakkında yeni şeyler fark edebilir ya da daha önce dikkatini çekmeyen biri farklı bir anlam kazanmaya başlayabilir.

Bugün aşk konusunda zihnin kadar sezgilerin de söz sahibi olacak gibigörünüyor. Her cevabı hemen bulmaya çalışmak yerine hislerinin sana ne anlatmak istediğini dinlemek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kalbinde taşıdığın bazı duyguların adını koymak her zamankinden daha kolay olabilir. Sen ilişkilerde güven duygusunu, aidiyet hissini ve birlikte bir yuva kurabilme fikrini önemseyen bir burçsun. Bu yüzden aşk hayatında yaşanan her gelişme senin için yalnızca bir heyecandan ibaret değildir; aynı zamanda geleceğe dair bir anlam da taşır. Bugün ise bir süredir görmezden geldiğin ya da ertelediğin bazı hisler yeniden kendini hatırlatabilir.

İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle ilişkinizin geldiği noktaya farklı bir gözle bakabilirsin. Birlikte kurduğunuz düzen, ortak hayalleriniz ya da geleceğe dair beklentileriniz üzerine daha fazla düşünebilirsin. Son zamanlarda günlük hayatın telaşı içinde geri planda kalan duygusal ihtiyaçlar yeniden önem kazanabilir. Bu kez çözülmesi gereken meselelerden çok, birbirinize gerçekten nasıl hissettirdiğiniz belirleyici olabilir. Bazen bir ilişkinin gücü, zor zamanlarda değil, sessiz anlarda da yan yana kalabilmesinde saklıdır.

Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte yarım kalan bir hikâye yeniden aklına gelebilir ya da yeni tanıştığın biri sende beklediğinden daha derin hisler uyandırabilir. Ancak bugün senin için en önemli soru, karşındaki kişinin seni ne kadar heyecanlandırdığı değil, yanında ne kadar huzurlu hissettirdiği olabilir. Çünkü senin kalbin yalnızca çarpan değil, aynı zamanda dinlenen bir yer arıyor.

Bugün aşk hayatında vereceğin kararların merkezinde duygusal güven ve samimiyet yer alabilir. İç sesine kulak verdiğinde hangi bağın seni gerçekten beslediğini anlaman çok daha kolay olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında seni gerçekten heyecanlandıran şeyin ne olduğunu yeniden düşünmek isteyebilirsin. Sen sevilmeyi, değer görmeyi ve duygularını büyük bir cömertlikle paylaşmayı seven bir burçsun. Ancak bazen alkışlar, ilgi ve heyecan arasında kalbinin asıl ihtiyacını gözden kaçırabiliyorsun. Bugün ise sana iyi gelen duygular ile yalnızca hoşuna giden anlar arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle birlikte geleceğe dair hayallerinizi, ortak hedeflerinizi ya da ilişkinizin yönünü daha fazla konuşmak isteyebilirsiniz. Son zamanlarda günlük hayatın temposu içinde ertelenen bazı duygular yeniden gündeme gelebilir. Bu kez mesele kimin haklı olduğu değil, birbirinizin hayata hangi pencereden baktığını anlayabilmek olabilir. Partnerinin sana duyduğu sevgiyi gösterme biçimi ile senin görmek istediğin sevgi dili arasında küçük farklar olduğunu fark edebilirsin. Bu farkları anlamaya çalışmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk etapta seni etkileyen şeyin yalnızca çekim gücü mü yoksa gerçekten ortak bir yol yürüyebilme ihtimali mi olduğunu sorgulayabilirsin. Belki de daha önce dikkatini çekmeyen bir kişinin dünyaya bakış açısı seni beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Çünkü bugün senin için önemli olan yalnızca ilgi görmek değil, aynı zamanda ilham alabileceğin bir bağ kurabilmek olacak.

Kalbinin sesini duyabilmek için biraz sessizliğe ihtiyaç duyduğun bir gündesin. Cevapları dışarıda aramak yerine iç dünyana yöneldiğinde ne istediğini daha net görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında her şeyi açıklığa kavuşturma isteğin ile bazı duyguları zamana bırakma ihtiyacı arasında kalabilirsin. Sen ilişkilerde emek vermeyi, güven oluşturmayı ve birlikte sağlam bir düzen kurmayı önemseyen bir burçsun. Ancak bazen her davranışın nedenini anlamaya çalışmak, duyguların doğal akışını kaçırmana neden olabiliyor. Bugün ise kalbinin sana anlattıkları, mantığının kurduğu cümlelerden biraz daha yüksek sesle konuşabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle arandaki bağın hangi noktada güçlendiğini, hangi noktada daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin. Uzun süredir üzerinde durulmayan küçük meseleler ya da ertelenen konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Bu kez çözüm üretmekten önce birbirinizi anlamaya çalışmak ilişkinize daha fazla katkı sağlayabilir. Çünkü bazen bir ilişkiyi iyileştiren şey, kusurları düzeltmek değil, onları birlikte taşıyabilmektir.

Bekar bir Başak burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk izlenimlerin ya da oluşturduğun kriterler yeniden şekillenebilir. Daha önce yeterince dikkat etmediğin bir özellik ya da küçük bir detay, karşındaki kişiye bakış açını değiştirebilir. Bu kez seni etkileyen şey kusursuzluk değil, yanında kendin gibi hissedebildiğin bir bağ olabilir.

Bugün aşk hayatında kesin cevaplar aramak yerine hislerinin sana gösterdiği yönü izlemek daha doğru gelebilir. Çünkü bazı duygular açıklanmak için değil, yaşanmak için vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında karşındaki insanı anlamaya çalışırken kendi duygularını ne kadar duyduğunu sorgulayabilirsin. Sen ilişkilerde uyumu, paylaşmayı ve birlikte hareket edebilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden çoğu zaman ortamın huzurunu korumak adına kendi isteklerini ikinci plana atabiliyorsun. Ancak bugün kalbin senden biraz daha dürüst olmanı isteyebilir. Gerçek denge bazen herkesi mutlu etmekten değil, kendi duygularına da aynı özeni göstermekten geçer.

İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki ilişkinin hangi noktada sizi beslediğini, hangi noktada ise daha fazla iletişime ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsiniz. Son zamanlarda ertelenen konuşmalar ya da üzeri örtülen küçük kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Bu kez önemli olan sorunu çözmekten önce birbirinizi gerçekten duyabilmek olacak. Çünkü bazen tek bir samimi cümle, uzun açıklamalardan daha güçlü bir etki yaratabilir.

Bekar bir Terazi burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk izlenimlerin ya da dış görünüşün yarattığı etki yerini daha derin sorulara bırakabilir. Karşındaki kişinin sana nasıl hissettirdiği, yanında ne kadar rahat olabildiğin ve aynı hayata ne kadar benzer yerlerden baktığınız daha önemli hale gelebilir. Belki de bugün kalbin, daha önce fark etmediğin bir ayrıntıyı sana göstermek istiyordur.

Aşk konusunda cevapları yalnızca karşındaki kişide aramak yerine kendi duygularına yöneldiğinde çok daha net bir tablo görebilirsin. Çünkü bazen en önemli ilişki, insanın önce kendisiyle kurduğu dengede başlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında hissettiklerinle yüzleşmek sandığından daha önemli hale gelebilir. Sen duygularını derin yaşayan, kolay kolay güvenmeyen ama bağ kurduğunda tüm kalbiyle seven bir burçsun. Bu yüzden bazen hislerini korumak adına onları saklamayı ya da kontrol altında tutmayı tercih edebiliyorsun. Ancak bugün kalbin, uzun süredir kapalı tuttuğun bir kapıyı aralamak isteyebilir.

İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arandaki bağın görünenden çok daha derin bir yerde şekillendiğini fark edebilirsin. Son zamanlarda konuşulmayan bazı duygular ya da ertelenen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu kez önemli olan kimin haklı olduğu değil, birbirinizin gerçekten ne hissettiğini anlayabilmek olacak. Bazen güçlü görünmeye çalışmak yerine kırılgan yanlarını göstermek, ilişkinin en sağlam tarafını ortaya çıkarabilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. İlk başta yalnızca merak uyandıran bir kişi, zamanla daha farklı duygular hissettirmeye başlayabilir. Ya da tam tersine, yoğun görünen bir çekimin aslında düşündüğün kadar derin olmadığını fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin söylediklerinden çok sana hissettirdikleri olacak.

Kalbinin sana anlattığı şeyleri görmezden gelmek bugün her zamankinden daha zor olabilir. Çünkü bazı cevaplar uzun konuşmaların sonunda değil, sessiz anlarda ortaya çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında seni heyecanlandıran şeylerle sana gerçekten iyi gelen duygular arasında küçük bir yol ayrımında hissedebilirsin. Sen ilişkilerde özgürlüğü, birlikte keşfetmeyi ve hayatı paylaşırken kendin olmaya devam edebilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden seni kısıtlayan ya da sürekli aynı yerde tutan ilişkilerden zamanla uzaklaşabiliyorsun. Ancak bugün kalbin sana başka bir soru sorabilir: Özgürlük ile bağlılık gerçekten birbirinin karşıtı mı?

İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ilişkinizin geleceği, ortak hayalleriniz ya da birlikte görmek istediğiniz yollar üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Son zamanlarda hızla akan gündem içinde konuşulmayan bazı konular yeniden önem kazanabilir. Bu kez mesele bir sonraki maceranın ne olduğu değil, o yolculuğa kiminle çıkmak istediğin olabilir. Birlikte büyüyebildiğinizi ve birbirinize alan tanıyabildiğinizi fark etmek ilişkinize yeni bir güven katabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. İlk başta yalnızca eğlenceli bir sohbet ya da kısa süreli bir heyecan gibi görünen bir bağ, beklediğinden daha derin hisler uyandırabilir. Ya da tam tersine, seni ilk anda etkileyen bir çekimin zamanla aynı heyecanı taşımadığını fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin sana ne hissettirdiği kadar, onun yanında ne kadar kendin olabildiğin olacak.

Aşk konusunda bu kez yönünü belirleyecek olan şey heyecanın kendisi değil, o heyecanın seni hangi duygulara götürdüğü olabilir. Kalbinin sana gösterdiği yolu küçümsememekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında sağlam görünen bazı duyguların temelini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Sen ilişkilerde güveni, istikrarı ve uzun vadeli bir gelecek hissini önemseyen bir burçsun. Bu yüzden kalbini kolay kolay açmaz, açtığında ise yarım kalacak hikâyelerin içinde olmak istemezsin. Ancak bugün kendine sorman gereken soru, yalnızca ilişkinin nereye gittiği değil, seni ne kadar mutlu ettiği olabilir.

İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızdaki ilişkinin sana ne hissettirdiğini daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Birlikte kurduğunuz düzen, paylaştığınız sorumluluklar ve geleceğe dair planlar önemli olmaya devam ediyor. Fakat bazen bir ilişkinin gücü yalnızca birlikte taşınan yüklerde değil, birlikte yaşanan güzel anlarda da saklıdır. Son zamanlarda ikinci plana attığın duygusal ihtiyaçların yeniden görünür hale gelmesi mümkün görünüyor. Bu kez çözülmesi gereken meselelerden çok, hissettiklerin belirleyici olabilir.

Bekar bir Oğlak burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili bakış açın değişebilir. İlk etapta sana fazla farklı ya da fazla uzak görünen biri, zamanla düşündüğünden daha yakın hissettirebilir. Ya da tam tersine, yalnızca mantıklı göründüğü için değerlendirdiğin bir ihtimalin kalbinde aynı karşılığı bulmadığını fark edebilirsin. Çünkü bugün senin için önemli olan şey, bir ilişkinin ne kadar doğru göründüğünden çok, sana nasıl hissettirdiği olacak.

Aşk konusunda bazen en güçlü kararlar mantığın değil, sessizce konuşan duyguların sayesinde verilir. Kendine karşı dürüst olduğunda cevabı bulman düşündüğünden daha kolay olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında zihnin ile kalbinin aynı dili konuşup konuşmadığını sorgulayabilirsin. Sen ilişkilerde özgürlüğü, bireyselliği ve karşılıklı anlayışı önemseyen bir burçsun. Bu yüzden seni olduğun gibi kabul eden insanlara kolayca yakınlaşırken, seni kalıplara sokmaya çalışan bağlardan hızla uzaklaşabiliyorsun. Ancak bugün mesele özgür kalmak değil, gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamak olabilir.

İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle ilişkinizin yönü, birbirinize tanıdığınız alanlar ve ortak gelecek planlarınız üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Son zamanlarda göz ardı edilen bazı duygular ya da ertelenen konuşmalar yeniden önem kazanabilir. Bu kez önemli olan birbirinizi değiştirmeye çalışmak değil, farklılıklarınıza rağmen aynı yolda yürümek isteyip istemediğinizi anlamak olabilir. Çünkü bazen bir ilişkinin gücü benzerliklerde değil, farklılıklara gösterilen saygıda saklıdır.

Bekar bir Kova burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin farklı bir yöne evrilebilir. İlk etapta yalnızca keyifli bir sohbet gibi görünen bir iletişim, zamanla daha anlamlı hisler uyandırabilir. Ya da seni etkilediğini düşündüğün bir bağın aslında yalnızca zihinsel bir meraktan ibaret olduğunu fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin ne kadar ilginç olduğu kadar, onun yanında ne kadar gerçek olabildiğin olacak.

Kalbinin cevaplarını mantığınla açıklamaya çalışmak yerine hislerinin sana gösterdiği yönü izlemek bugün daha doğru hissettirebilir. Çünkü bazı bağlar önce anlaşılmaz, zamanla anlam kazanır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında uzun zamandır görmezden geldiğin ya da adını koymakta zorlandığın duygular daha görünür hale gelebilir. Sen ilişkilerde yalnızca sözlere değil, hislere, bakışlara ve aradaki görünmez bağlara da önem veren bir burçsun. Bu yüzden bazen kalbin bir gerçeği çok önceden hissederken zihnin onu kabul etmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabiliyor. Bugün ise iç sesin her zamankinden daha net konuşabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki bağın seni gerçekten nasıl hissettirdiğini daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Günlük hayatın telaşı içinde geri planda kalan duygular, küçük kırgınlıklar ya da söylenmemiş beklentiler yeniden önem kazanabilir. Bu kez mesele sorunları çözmekten çok, birbirinizi gerçekten anlayabilmek olacak. Çünkü bazen bir ilişkiyi güçlendiren şey cevaplar değil, birlikte aynı duyguda buluşabilmektir.

Bekar bir Balık burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili hislerin değişebilir ya da daha önce fark etmediğin bir bağın değerini anlamaya başlayabilirsin. İlk bakışta sıradan görünen bir iletişim, zamanla düşündüğünden daha derin bir anlam kazanabilir. Ya da tam tersine, yalnızca hayalinde büyüttüğün bir duygunun gerçek hayatta aynı karşılığı bulmadığını fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin kim olduğundan çok, onun yanında kim olduğun olabilir.

Aşk konusunda bugün sana yol gösterecek olan şey başkalarının fikirleri değil, kendi sezgilerin olacak gibi görünüyor. Kalbinin fısıltılarını duyduğunda hangi yöne ilerlemek istediğini anlaman çok daha kolay olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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