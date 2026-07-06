Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, uzun zamandır emin olduğun bir konuda bugün kendi kendine “Gerçekten bunu mu istiyorum?” diye sorarken bulabilirsin kendini. Burcunda durağan pozisyona geçen Neptün, hedeflerini, hayallerini ve motivasyonlarını yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. Normalde düşünmekten çok harekete geçmeyi tercih eden senin için bu kısa duraksama hali ilk başta tuhaf gelebilir. Ancak bazen yönünü yeniden belirlemek için hız kesmek de yolculuğun önemli bir parçasıdır. Özellikle son günlerde yaşanan hızlı gelişmelerin ardından hangi mücadelelerin gerçekten sana ait olduğunu ayırt etmek isteyebilirsin.

İş ve kariyer hayatında büyük resmi görme ihtiyacın artıyor. Sadece önündeki göreve odaklanmak yerine, bulunduğun noktanın seni nereye taşıdığını sorgulayabilirsin. Yeni fikirler ve girişimler hâlâ cazibesini korusa da bugün biraz gözlem yapmak, acele karar vermekten daha fazla şey kazandırabilir. Maddi konularda ise heyecan verici görünen bir fırsatı detaylı şekilde incelemek isteyebilirsin. İç sesin ile mantığın aynı noktada buluştuğunda karar vermek çok daha kolay olacak. Gün içinde kendine nefes alacak küçük alanlar açmak ise odağını toplamana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün partnerinle gelecek planları ya da ilişkinizin yönü üzerine daha derin konuşmalar yapabilirsiniz. Her şeyi hızlıca çözmeye çalışmak yerine birbirinizi gerçekten dinlemek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bekar bir Koç burcu isen, karşına çıkan bir kişinin sende uyandırdığı hisler seni şaşırtabilir. Bu kez seni etkileyen şey yalnızca heyecan ya da ilk kıvılcım değil, aynı zamanda kurduğun duygusal bağın gücü olabilir. Kalbinin sesini duymazdan gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…