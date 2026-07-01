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Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 2 Temmuz Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 2 Temmuz Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde gerçekleşen Ay Plüton kavuşumu, sosyal çevrende ve dahil olduğun arkadaş gruplarında muazzam bir temizlik fırtınası başlatıyor. Uzun zamandır sana iyi gelmediğini bildiğin, enerjini sömüren veya sadece menfaat üzerine kurulu dostlukları bugün tek bir keskin kararla hayatından çıkaracaksın. Yüzleşmekten korktuğun gerçekler, bugün sana eşsiz bir güç vererek sahte olan her şeyi yıkmanı sağlıyor.

İnsanları hayatından elediğinde hissedeceğin o boşluk, aslında yepyeni ve çok daha kaliteli enerjilere açılan bir alan olacak. Kendi değerini başkalarının onayında aramak yerine, yalnız kalma cesaretini gösterdiğinde içindeki o sarsılmaz öz güvenin nasıl şaha kalktığını göreceksin. Bugün fedakarlık değil, kendi sınırlarını çelikten duvarlarla örme günündesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle arandaki yüzeysel sohbetleri bir kenara bırakıp ilişkinin en derin, belki de en yara almış noktalarına neşter vuruyorsun. Korkuları paylaşmak bağlarınızı ölümsüzleştirecek. Bekar bir Koç burcu isen, bugün kimseyle tanışmak veya flört etmek gibi bir niyetin yok. Kendi yalnızlığının ne kadar muazzam bir güç olduğunu keşfediyor, sana layık olmayan herkesi acımasızca engelliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, kariyerin, gelecek hedeflerin ve toplum önündeki duruşunla ilgili seni sarsıcı bir uyanışa davet ediyor. Yıllardır doğru bildiğin bir hedefin veya sırf ailen/çevren onaylıyor diye sürdürdüğün bir yolun aslında senin ruhuna hitap etmediğini fark edebilirsin. Yaşam planlarında radikal bir yıkım ve yeniden inşa süreci başlıyor.

Başarı algını kökten değiştirdiğin bu süreç, başkalarının kurallarına göre yaşamayı reddetmeni sağlıyor. Statü kaybetmekten veya eleştirilmekten korkmadan, içindeki asıl tutkuyu keşfedecek ve adımlarını hiç beklemediğin, çok daha özgün bir yöne kırarak ruhunu özgürleştireceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, ilişkinde kimin daha fazla söz sahibi olduğuyla ilgili gizli bir güç savaşı su yüzüne çıkabilir. Hakimiyet kurmaya çalışmak yerine zayıflıkları paylaşmak şefkati geri getirecek. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte kalbini kırmış, seni değersiz hissettirmiş eski bir aşkın zihnindeki son kırıntılarını da bugün yakıp kül ediyorsun. Özgürlüğe yürüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Plüton kavuşumu senin inançlarını, yaşam felsefeni ve dünyaya bakış açını adeta bir deprem gibi sarsarak değiştiriyor. Okuduğun bir yazı, izlediğin bir belgesel veya şahit olduğun bir olay, yıllardır savunduğun bir fikrin aslında büyük bir yanılgı olduğunu sana gösterecek. Kendi zihinsel putlarını yıkıyorsun.

Öğrenilmiş çaresizliklerden ve kalıplaşmış inançlardan kurtulduğunda, ufkunun ne kadar muazzam bir şekilde genişlediğine şahit olacaksın. Bilginin sadece yüzeysel bir araç olmadığını, insanı dönüştüren çok keskin bir kılıç olduğunu keşfettiğin eşsiz bir aydınlanma günü yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle hayata bakış açılarındaki derin farklılıklar bugün masaya yatırılıyor. Zıtlıkları bir zenginlik olarak kabul etmek, aranızdaki felsefi bağı çok güçlü kılacak. Bekar bir İkizler burcu isen, senin için 'asla olmaz' dediğin, kriterlerine hiç uymayan bir karaktere karşı içsel bir çekim duyarak kendi kurallarını yıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin krizler, ortak kaynaklar ve derin psikolojik dönüşüm evinde gerçekleşiyor. Gündeminde bir borç, miras, vergi veya eşinin/ailenin maddi bir sorunu varsa, bugün bu konuyu kökünden çözmek için çok açık ve net bir adım atacaksın. Sorunları ertelemek bitiyor, şimdi adeta cerrahi bir müdahale yapıyorsun.

Maddi veya manevi bir yükten kurtulmak için ödemen gereken bedeli cesaretle ödeyeceksin. Korkularının üzerine gidip o 'kara kutuyu' açtığında, aslında içinde korkulacak hiçbir şey kalmadığını görerek muazzam bir ruhsal hafifleme ve yeniden doğuş yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine karşı en savunmasız olduğun, sakladığın derin bir korkuyu ona açtığın iyileştirici bir gün. Sırları paylaşmak aşkınızı çelik gibi yapacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, sürekli köşeye sıkışmış hissettiğin veya seni aşağı çeken ilişki modellerini bugün beyninde bütünüyle bitiriyor, kalbini kilitliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Plüton kavuşumu senin tam karşıt evinde, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Hayatındaki insanlarla (eşin, en yakın dostun veya iş ortağın) kurduğun bağlar çok ciddi bir dayanıklılık testinden geçecek. Karşı tarafın senin en büyük güvensizliklerini ayna gibi sana yansıttığı sarsıcı bir aydınlanma yaşıyorsun.

Sürekli kontrolü elde tutma arzunu bırakıp ilişkilerde eşitlenmeyi öğreniyorsun. Karşı tarafın haklı eleştirilerini savunmaya geçmeden dinlediğinde, aslında aranızdaki çatışmanın ne kadar iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip olduğunu fark ederek bağlarınızı yenileyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle arandaki güç savaşları bugün yerini çok derin bir teslimiyete bırakıyor. Maskeleri düşürüp gerçek ruhunuzla birbirinize bağlandığınız tutkulu bir süreç. Bekar bir Aslan burcu isen, seni manipüle etmeye çalışan veya duygularınla oynayan bir flörtü bugün son derece otoriter bir şekilde hayatından söküp atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin günlük rutinlerini, iş akışını ve bedensel alışkanlıklarını adeta bir yıkım ekibi gibi yeniden düzenliyor. Sana zarar veren bir beslenme alışkanlığını, zamanını çalan sosyal medya kullanımını veya toksik bir çalışma rutinini bugün aniden ve tek seferde, bıçak gibi kesip atacaksın.

Bu acımasız özeleştiri ve yenilenme süreci, hayatında müthiş bir verimlilik patlaması yaratacak. Angaryalardan ve seni oyalayan boş işlerden kurtulduğunda, zihnindeki o sürekli kaygı halinin yok olduğunu ve yerine sarsılmaz bir odaklanma gücünün geldiğini hissedeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle birlikte sağlıksız alışkanlıkları geride bırakıp ilişkini evde teknolojik bir detoksa (mesela yatak odasına telefon sokmamaya) taşıyorsun. Huzur geri dönüyor. Bekar bir Başak burcu isen, kendi hayatını toparlamakla o kadar meşgulsün ki, flört dünyasının mesajlaşmaları bugün sana zaman kaybı geliyor. Odak noktan sadece kendin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Plüton kavuşumu senin yaratıcılık, hobiler, yaşam enerjisi ve çocuklar evini derinlemesine dönüştürüyor. İçinde uzun zamandır bastırdığın, 'Başkaları ne der?' korkusuyla ertelediğin sanatsal bir yeteneğini veya tutkunu bugün büyük bir cesaretle ve tavizsizce dışa vuracaksın. Kendi neşeni şiddetle savunuyorsun.

İşte bu yaratıcı uyanış, ruhunu beslemeyen her türlü sahte eğlenceyi hayatından çıkarmanı sağlayacak. Kendi tutkularına öylesine güçlü sarılıyorsun ki, içindeki o coşku ve yaşam enerjisi, etrafındaki herkesi büyüleyen çok sarsılmaz bir auraya dönüşüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkindeki durağanlığı paramparça eden çok ateşli, tutkulu ve ezber bozan bir gün yaşıyorsun. Birlikte sınırlarınızı aşmak sevginizi alevlendirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, sana anlık hisler vadeden ama kalbinde iz bırakmayan flörtlerin hepsini siliyorsun. Karşına çıkan bir kırmızı bayrağı anında fark edip ilgiyi bir anda keserek kendine dönüyor, yani en çok kendine saygı duyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki o muazzam Ay Plüton kavuşumu, senin en derin köklerine, aile içi dinamiklere ve ev yaşantına nüfuz ediyor. Yıllardır aile içinde halı altına süpürülmüş bir sırrı, geçmişten gelen bir kırgınlığı veya kuşaklardır süren bir yargıyı bugün cesaretle yıkıyorsun. Atalarından gelen yükleri artık taşımayı reddediyorsun.

Evin içinde veya aile üyeleriyle yaşadığın bu derin ruhsal temizlik, omuzlarından tonlarca ağırlığı söküp alacak. Kendi güvenli alanını, kimsenin müdahale edemeyeceği sarsılmaz bir kaleye dönüştürdüğünde, hayata karşı duruşunun nasıl özgürleştiğini ve güçlendiğini hissedeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle dış dünyaya kapıları kapatıp evinin içinde her türlü dış etkiden uzak, çok derin ve şifalandırıcı bir sığınak yaratıyorsun. Birlikte iyileşiyorsun. Bekar bir Akrep burcu isen, flörtlere zaman ayırmak yerine kendi iç huzuruna, evine ve yalnızlığının o eşsiz dinginliğine sığınıyorsun. Kendi kalesinde mutlu olan bir ruha sahipsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Ay ve Plüton senin iletişim, zihin ve yakın çevre evinde hizalanıyor. Günlük sohbetlerden, yüzeysel muhabbetlerden ve sürekli şikayet eden insanlardan bugün anında kopuyorsun. Zihninde öyle büyük bir aydınlanma var ki, kelimelerini bir cerrah neşteri gibi kullanarak hayatındaki yanlışları tek bir konuşmayla kesip atacaksın.

Bu sivri ve tavizsiz iletişim tarzın, yakın çevrende sana saygı duymayan veya enerjini çalan kişileri saniyeler içinde uzaklaştıracak. Zihnini toksik fikirlerden arındırdığında, fikirlerinin ne kadar derin, vizyoner ve dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu görerek gücüne güç katacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine duymak istediklerini değil, ilişkiniz için asıl gerekli olan çıplak gerçekleri şefkatle ama çok net bir şekilde söylüyorsun. Dürüstlük sevginizi sarsılmaz yapacak. Bekar bir Yay burcu isen, dijital dünyanda büyük bir temizlik yapıyorsun. Sana geçmişi hatırlatan eski flörtleri, toksik bağlantıları ve 'belki'leri bugün teker teker engelliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin maddi kaynaklar, öz değer ve yetenekler evini kökten sarsarak dönüştürüyor. Sadece güvende hissetmek için katlandığın düşük bütçeli bir işi, yeteneklerini ucuza pazarladığın bir durumu veya paraya dair o eski kıtlık bilincini bugün yıkıp atacaksın. Kendi değerini yeniden yazıyorsun.

Kendi emeğinin ve varlığının değerini dışarıdaki rakamlarla ölçmeyi bıraktığında, içindeki o muazzam gücü keşfedeceksin. 'Ben bundan çok daha fazlasını hak ediyorum' dediğin an, yaşam kaliteni ve finansal vizyonunu sarsılmaz bir zirveye taşıyacak o derin öz güven patlamasını yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle arandaki ortak değerleri yeniden gözden geçirip sadece aşka değil aynı zamanda birbirinize kattığınız değere odaklanıyorsun. Saygı sevginin önüne geçiyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, standartlarını bugün gökyüzüne çıkarıyorsun. Sana kırıntılar sunan, çaba göstermeyen hiç kimseye prim vermeyerek kendi değerini koruma altına alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün tüm o dönüştürücü, karanlık ama bir o kadar da güçlü enerjisi doğrudan senin kalbinde atıyor! Ay ve Plüton senin burcunda kavuşarak, kimliğinde, dış görünüşünde ve hayata karşı duruşunda adeta bir anka kuşu gibi küllerinden doğmanı sağlıyor. Başkalarının senden beklediği o uysal veya uyumlu maskeyi bugün sonsuza dek çıkarıp atıyorsun.

Kendi en ham, en gerçek ve belki de en karanlık yönlerinle yüzleşip onları kucakladığında, ortaya çıkan o yoğun auran herkesi büyüleyecek. Eski benliğini geride bırakıp sınır tanımayan, tavizsiz ve son derece özgür bir kimliğe büründüğün bugün, sana muazzam bir yaşam enerjisi vadediyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin bugün senin bu yenilenmiş, güçlü ve bağımsız halin karşısında adeta büyülenmesini izleyeceksin. İlişkinizdeki o eski dinamik yıkılıp yepyeni bir tutkuyla inşa ediliyor. Bekar bir Kova burcu isen, bugün yaydığın o yoğun enerji zayıf karakterleri senden uzak tutarken, sadece senin gibi cesur ve kendi gücünün farkında olan özel ruhları bir mıknatıs gibi hayatına çekecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Plüton kavuşumu senin bilinçaltında, rüyalar aleminde ve o gizli ruhsal bahçende gerçekleşiyor. Yıllardır zihninin en kuytu köşesinde taşıdığın bir korkuyu, bir travmayı veya geçmişten kalan karmik bir bağı bugün aniden, rüyaların veya derin bir sezgi yardımıyla çözüp serbest bırakıyorsun. İçindeki o karanlık odaya nihayet ışık sızıyor.

Gözle görülmeyen ama ruhunu yoran bu zincirleri kırdığında, dış dünyada da eşsiz bir hafifleme yaşayacaksın. Kimseye bir şey ispat etmeden, sadece kendi içine dönerek başardığın bu psikolojik arınma, sana hayatının geri kalanında sarsılmaz bir ruhsal güç ve dinginlik hediye edecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine söyleyemediğin, içinde tuttuğun o derin kaygıları veya güvensizlikleri bugün şefkatle serbest bırakıyorsun. Aranızdaki enerji temizleniyor. Bekar bir Balık burcu isen, uzun zamandır aklının bir köşesinde duran ve ruhunu yoran o eski aşkın veya platonik duygunun fişini zihninde çekiyorsun. Harika bir özgürlük hissi kalbini dolduracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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