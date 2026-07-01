Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, sosyal ağlarındaki derin temizlik, eğitim ve yaşam hedeflerinde sana eşsiz bir odaklanma gücü kazandırıyor. Okulda sürekli senin notlarından faydalanan o toksik çalışma grubunu terk eden bir öğrenci, iş arayışında sana umutsuzluk aşılayan insanlarla arasına mesafe koyan bir aday veya ev hayatında akrabaların müdahalelerine son veren dik duruşlu biri olabilirsin.

Ay Plüton kavuşumu sana 'küllerinden doğma' yetkisi veriyor. Kariyer yolculuğunda kalabalıkların arkasına saklanmayı bırakıp kendi özgün ve güçlü fikrini ortaya koyduğunda, insanların senin bu yeni, tavizsiz ve otoriter duruşuna nasıl saygı duyduğunu gururla izleyeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…