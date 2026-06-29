Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Oğlak Dolunayı kariyer ve yaşam hedefleri evinde parlarken, statünü ve toplum önündeki duruşunu yeniden şekillendiriyor. Bugüne kadar gösterdiğin çabaların, üstlerin, öğretmenlerin veya ailen tarafından büyük bir saygıyla onaylandığını göreceksin. Kendi işini yapanlar için marka değerinin oturduğu, iş arayanlar için ise sağlam ve güvenilir bir kurumdan kabul haberinin gelebileceği çok belirleyici bir süreçtesin.

Başlayan Merkür retrosu, bu başarıyı taçlandırmadan önce sana 'eski bağlantılarını unutma' mesajı veriyor. Önceden çalıştığın insanlarla veya eski müşterilerinle iletişime geçmek, sana sandığından çok daha bereketli fırsatlar sunabilir. İlerlemek için bazen geriye dönüp sağlamlaştırma yapmak gerekir. Elde ettiğin başarıları korumak, yeni maceralara atılmaktan çok daha kıymetli olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…