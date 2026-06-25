Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, başkalarının beklentilerinden sıyrılman, yaşam yolculuğunda sana yepyeni bir rota çiziyor. Yanlış bir bölüm okuduğunu fark eden bir öğrenciysen bölüm değiştirmek için araştırmalara başlayabilir, mutsuz olduğun bir iş arayışında isen rotanı gerçekten yetenekli olduğun farklı bir sektöre kırabilirsin.

Güneş Neptün karesi sana illüzyon perdesini aralama şansı veriyor. Kendi doğrularını bulduğunda, ev içindeki sorumluluklarından kişisel gelişimine kadar her alanda çok daha üretken olacaksın. Kendi hayallerini inşa etmeye başlamak, sana aradığın yaşamsal doyumu getirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…