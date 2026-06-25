Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, Güneş Neptün karesi böbrek üstü bezlerine ve kortizol (stres hormonu) salınımına ince bir titreşim gönderiyor. Zihinsel planlamalar ve beklentiler, bedeninde hafif bir gerginlik veya anlamsız bir yorgunluk hissi bırakabilir.

Kortizol seviyeni düşürmek ve hücrelerini rahatlatmak için magnezyum zengini gıdalar tüketmeli, akşam saatlerinde sakinleştirici nefes egzersizleri yapmalısın. Sinir sistemine mola verdirmek, enerjini hızla yenileyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...