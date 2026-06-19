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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 20 Haziran Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 20 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 20 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş ile Chiron altmışlık açısı doğrudan baş bölgende ve zihinsel enerjinde etkili oluyor. Tüm gün yoğun odaklanma ve şeffaf iletişim kurma çabası, akşam saatlerinde zihninde yorgunluk ve hafif bir baş ağrısı yaratabilir.

Bu baskıyı hafifletmek için loş bir odada dinlenmeli, papatya çayı gibi rahatlatıcı bitkilerle uykuya geçişini kolaylaştırmalısın. Zihnini susturup derin bir uyku çekmek, günün yorgunluğunu anında silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş ile Chiron altmışlık açısı boğaz ve boyun bölgendeki enerji akışını hızlandırıyor. Projeni sunarken kendini ifade etme çaban, ses tellerinde kurumaya ve boğazında hafif hassasiyete neden olabilir.

Sesini dinlendirmek için ılık ballı su içmeli ve boynunu rüzgardan korumalısın. Bedenini yormadan hafif adımlarla yapacağın kısa yürüyüşler genel zindeliğini artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş ile Chiron altmışlık açısı doğrudan sinir sistemine ve akciğer kapasitene etki ediyor. İletişim trafiğini yönetmek ve arabuluculuk yapmak, günün sonunda nefes alışverişlerinde hızlanmaya ve zihinsel yorgunluğa yol açabilir.

Temiz havaya çıkıp derin nefesler alarak ciğerlerini doldurmalı, cep telefonu ve bilgisayar ekranından uzaklaşarak sinir sistemini tamamen dinlendirmelisin. Meditasyon yapmak zihnini boşaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş ile Chiron altmışlık açısı doğrudan mide zarına ve sindirim hassasiyetine etki ediyor. Başkalarının sorumluluğunu yüklenmek ve onlara rehberlik etmek, midende hafif bir gerginliğe veya iştah kapanmasına neden olabilir.

Mideni yormayacak ılık çorbalar veya hafif sebze yemekleri tüketmeli, günün stresini atmak için yemekten sonra kısa ve rahatlatıcı yürüyüşler yapmalısın. Sıvı tüketimini artırmak mideni rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ile Chiron altmışlık açısı kalp ritmini ve genel enerji seviyeni yakından etkiliyor. Kendini ifade ederken yaşadığın yüksek coşku ve heyecan, günün sonunda ani bir enerji düşüşüne veya çarpıntı hissine yol açabilir.

Kalp ritmini dengelemek ve bedenini sakinleştirmek için kafein tüketimini sınırlamalı, sevdiğin dinlendirici bir müzik eşliğinde derin nefesler alarak zihnini ve bedenini rölantiye almalısın. Dengeli bir uyku enerjini toparlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş ile Chiron altmışlık açısı sindirim sistemine ve bağırsak hassasiyetine doğrudan etki ediyor. Detaylara odaklanırken yaşadığın hafif stres, midede şişkinlik veya hazımsızlık hissi yaratabilir.

Bedenini içeriden rahatlatmak için öğünlerini hafif tutmalı, nane veya rezene gibi mideyi yatıştıran bitki çaylarına yönelmelisin. Düzenli ve yavaş yemek yemek, sindirim sürecini harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş ile Chiron altmışlık açısı böbreklerine, su dengene ve cilt hassasiyetine etki ediyor. Gün boyu insanlarla iletişimde kalıp uyum sağlamaya çalışmak, bedeninde susuzluk veya ciltte hafif kuruluk yaratabilir.

Böbreklerini ve dolaşımını desteklemek için gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen göstermeli, tuz tüketimini dengelemelisin. Bedenini içeriden nemlendirmek ve hafif meyveler tüketmek enerjini hızla tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş ile Chiron altmışlık açısı üreme sistemine, hücresel arınmaya ve toksin atım süreçlerine etki ediyor. Eski konuları deşmek ve derinlemesine çalışmak, bedeninin de bir yenilenme ihtiyacı hissetmesine neden olabilir.

Bedenini arındırmak için ılık bir duş almalı, ter atarak toksinlerden kurtulmana yardımcı olacak yeşil çay veya antioksidan sıvılara yönelmelisin. Bu içsel ve dışsal temizlik ruhuna büyük bir ferahlık katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş ile Chiron altmışlık açısı karaciğer fonksiyonlarına ve genel enerji metabolizmana etki ediyor. Vizyoner düşüncelerle zihnini yoğun çalıştırman, fiziksel enerjinin de hızla tükenmesine neden olabilir.

Karaciğerini dinlendirmek için ağır ve yağlı gıdalardan kaçınmalı, hafif yeşil detoks sularıyla bedenini tazelemelisin. Temiz havada yapacağın tempolu yürüyüşler kan dolaşımını harika bir şekilde canlandırarak motivasyonunu geri getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş ile Chiron altmışlık açısı cildine, kemik yapına ve vücudunun kalsiyum dengesine etki ediyor. Sorumlulukların getirdiği görünmez stres, cildinde kuruluk veya eklemlerinde hafif bir sızı olarak belirebilir.

Bedenini içeriden desteklemek için kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmeli, yeterli güneş ışığı alarak D vitamini depolarını doldurmalısın. Cildini doğal yağlarla nemlendirmek, fiziksel direncini destekleyecek ve kuruluk hissini azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ile Chiron altmışlık açısı kan dolaşımına, damar sağlığına ve genel ritmine etki ediyor. Günü daha çok masa başında oturarak veya aynı pozisyonda çalışarak geçirmek, bacaklarında hafif bir uyuşukluk ve dolaşım yavaşlaması yaratabilir.

Sağlıklı kan akışını sağlamak için tuz tüketimini azaltmalı, akşam uzandığında ayaklarının altına bir yastık koyarak kan dolaşımını kalbine doğru rahatlatmalısın. Hafif germe hareketleri damarlarını ferahlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş ile Chiron altmışlık açısı uyku düzenine, hücresel dinlenmeye ve lenfatik sisteme etki ediyor. Yoğun empati kurmak ve başkalarının sorunlarına çözüm üretmek, zihinsel olarak seni yorarak bağışıklığını anlık olarak düşürebilir.

Bedensel arınmayı ve dinlenmeyi sağlamak için uyku hijyenine çok dikkat etmeli, yatmadan önce kafeinden uzak durarak ılık bir papatya çayı içmelisin. C vitamini yönünden zengin, taze meyveler tüketmek enerjini koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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