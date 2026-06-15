Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı el bileklerinde ve ön kollarında yorucu bir sızlama yaratabilir. Bugün özellikle de birilerine bir şeyler anlatmak için sürekli e-posta yazacaksan, tahtada çizimler yapacaksan veya klavye başında yönlendirmeler hazırlayacaksan fazlaca yorulabilirsin.

Kollarındaki bu fiziksel yorgunluğu atmak için ellerini ılık suyun altında dinlendirip, bileklerini nazik dairesel hareketlerle esnetmeye özen göstermelisin. Ön kollarını bu şekilde rahatlatmak, bütün gün başkalarına rehberlik ederken kaslarında biriken ince kilitlenmeyi kolayca söküp atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...