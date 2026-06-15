article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 16 Haziran Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 16 Haziran Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 16 Haziran Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altındaki hızla, masa başında aniden gelişen krizleri çözerken saatlerce aynı pozisyonda ekrana kilitlenmek, belinin alt kısmında istemsiz bir tutulmaya ve kasılmaya yol açabilir.

Sandalyede kalarak bel omurlarını fazlasıyla yorduğun için akşam eve döndüğünde bu bölgeyi esnetmeye vakit ayırmalısın. Yere sırtüstü uzanıp dizlerini hafifçe göğsüne doğru çekerek yapacağın yumuşak hareketler, belindeki fiziksel gerginliği alıp götürecek ve kaslarını gevşetecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında ekran karşısında geçirdiğin vakitte, göz kaslarını bir hayli yoruyorsun. Ekrana uzun süre bakmak, gözlerinde kuruluk ve ufak bir yanma hissi yaratabilir.

Bu fiziksel yorgunluğu atmak için ekran parlaklığını biraz kısıp her yarım saatte bir uzağa bakarak göz bebeklerini dinlendirmelisin. Akşamları göz kapaklarına uygulayacağın serin bir çay kompresi, bakışlarındaki yorgunluğu alacak ve ekranın yarattığı gerilimi hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı rahatsız ayakkabılarla yollarda olmaman konusunda seni uyarıyor. Zira bugün sürekli ayakta durmak ayak tabanlarında ince bir sızlama ve fiziksel yorgunluk biriktirebilir.

Akşam eve geldiğinde ayak kemerindeki gerginliği açmak için sert bir masaj topunu veya küçük bir su şişesini ayak tabanının altında yavaşça yuvarlaman sana çok iyi gelecektir. Adımlarının tüm yükünü taşıyan tabanlarına bu ufak şefkati göstermek, hareketli temponun bedenindeki yükünü hızla silecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında seni saran stres, omuzlarını farkında olmadan boynuna doğru çekmen ensende ve trapez kaslarında ufak bir sertleşmeye yol açabilir.

Kaslarındaki bu fiziksel kilitlenmeyi açmak için masa başında ara ara omuzlarını geriye doğru çevirip, boynunu nazikçe sağa ve sola esnetmeyi unutmamalısın. Duruşunu düzelterek omuzlarındaki görünmez yükü atmak, masa başı çalışmalarının boyun bölgende yarattığı gerginliği hızla hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı el bileklerinde ve ön kollarında yorucu bir sızlama yaratabilir. Bugün özellikle de birilerine bir şeyler anlatmak için sürekli e-posta yazacaksan, tahtada çizimler yapacaksan veya klavye başında yönlendirmeler hazırlayacaksan fazlaca yorulabilirsin. 

Kollarındaki bu fiziksel yorgunluğu atmak için ellerini ılık suyun altında dinlendirip, bileklerini nazik dairesel hareketlerle esnetmeye özen göstermelisin. Ön kollarını bu şekilde rahatlatmak, bütün gün başkalarına rehberlik ederken kaslarında biriken ince kilitlenmeyi kolayca söküp atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı haddinden fazla sorumluluk yüklenmek, omuz ve sırt kaslarında farkında olmadan bir kilitlenme ve ağırlık hissi yaratabilir. Ne dersin, fazla mı çalışıyorsun acaba? 

Kaslarında biriken bu ekstra fiziksel yükü atmak için akşam saatlerinde sıcak bir duş alıp özellikle kürek kemiklerinin arasına denk gelecek şekilde esneme hareketleri yapabilirsin. Sırtını ve omuzlarını fiziksel olarak gevşetmek, gün boyu taşıdığın yoğun stresi de bedeninden uzaklaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında gün boyu yaşayabileceğin stres, gergin iş ortamını yumuşatmaya çalışmak ve sürekli ılımlı bir ifade takınmak çene ekleminde ve yüz kaslarında istemsiz bir kasılmaya yol açabilir. Görünen o ki bugün diplomasi seni yoracak! 

Tam da bu yüzden stresli anlarda dişlerini sıktığını fark ettiğinde derin bir nefes alıp çeneni serbest bırakmalı, akşamları ise şakaklarından çenene doğru yumuşak dairesel masajlar yapmalısın. Yüzündeki ve çenendeki fiziksel kilitlenmeyi açmak, günün tüm yorgunluğunu da rahatça silip atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında ekran karşısında saatlerce detay aramak ve dikkatini tek bir noktaya toplamak gözlerinde kurumaya ve yorgunluğa yol açabilir.

Zihninin ve gözlerinin yorulduğu bu mesainin ardından, ekran ışıklarından uzaklaşıp pencereni açarak doğal gün ışığına bakmalı, göz kapaklarını sıkıca yumup gevşeterek göz kaslarındaki kan akışını hızlandırmalısın. Görme merkezini bu şekilde fiziksel olarak dinlendirmek, keskin mesainin ağırlığını da kolayca hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının etkisiyle kendini cesur bir şekilde ifade ederken harcadığın efor günün sonunda ses tellerinde yorgunluğa ve boğazında ince bir tahrişe neden olabilir.

Sahneden indikten sonra sesini dinlendirmeye özen göstermeli, ılık bir suya biraz bal karıştırarak boğazını yavaşça yumuşatmalısın. Ses tellerine yapacağın bu ufak ve fiziksel bakım, günün yüksek adrenaliniyle fazla konuşmanın bıraktığı yorgunluğu da hızla onaracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı omuriliğine etki edecek. Özellikle gün boyu yanlış oturma pozisyonunda kalmak ya da uzun süre ayakta ve ağır işlerde çalışmak, kamburunu çıkararak odaklanmak göğüs kafesinde bir daralmaya ve omuzlarında öne doğru bir eğilmeye neden olabilir.

Bu postür bozukluğunu gidermek için ayağa kalkıp ellerini beline koyarak geriye doğru hafifçe esnemeli ve göğüs kaslarını açmalısın. Bedenindeki bu fiziksel açılma, kağıt kalemle çalışırken omuzlarına binen kapanma hissini ve yorgunluğu da anında bertaraf edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı kalça kıvrımlarında ve bel bağlarında ince bir tutulma hissi yaratabilir. Dikkatsizce yaptığın hareketler, kontrolsüz adımlar ya da uzman desteği almadan denediğin egzersizler sakatlanmalara yol açabilir. 

Tam da bu yüzden bacaklarını uzatıp kalça fleksörlerini esnetecek hafif adımlamalara veya esneme hareketlerine yönelmelisin. Bedenini bu şekilde fiziksel olarak serbest bırakmak, hızlı çalışmanın getirdiği masa başı kilitlenmesini de şefkatle çözecektir. Ayrıca, fizyoterapi ile uzman desteğini de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında projeye odaklanıp masa veya çizim kağıdı üzerinde saatlerce eğilerek çalışmak, belinin orta kısmında ve omurganın alt kavisinde yorucu bir sızlamaya yol açabilir.

İlham anının fiziksel faturasını ödememek için ise sandalyenden kalkıp ellerini ve dizlerini yere koyarak belini içeri dışarı esneteceğin (kedi-inek duruşu) yumuşak hareketler yapmalısın. Omurganı bu nazik dalgalanmayla fiziksel olarak rahatlatmak, yaratıcılığın getirdiği bedensel kapanmayı da harika bir şekilde açacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın