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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 10 Haziran Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 10 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 10 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün uykuya doyamadığın, sabah yataktan kalkmakta bir hayli zorlandığın sisli bir enerji altındasın. Ay ve Neptün enerjisi bedenine hafif bir rehavet verebilir, gün içinde esnemelere engel olamayabilirsin. Kendini çok yormamalı, fırsat buldukça dinlenmelisin.

Zihnini açık tutmak için kafeine fazla yüklenmek de gece uyku düzenini bozacaktır. Eğer bu dalgınlık ve uykululuk hali uzun süredir devam ediyorsa, bunun altındaki sebebi bulmak için bir hekime danışarak doğru desteklerle enerjini toparlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay ile Neptün'ün kavuşumu kaslarını gevşetiyor. Ancak cereyanda kalmamaya veya klimaya doğrudan maruz kalmamaya özen göstermelisin. Zira gökyüzünün etkisi ile bağışıklık sistemin biraz düşmüş olabilir!

Tam da bu yüzden sağlıklı gıdalarla beslenmeye, uykunu almaya ve bedenini dinlendirmeye odaklan. Kendine iyi bakmak bağışıklık sistemini güçlendirirken, sakinlik ve huzur da sinir sistemine iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel dağınıklık doğrudan adımlarına yansıyabilir. Ay ve Neptün'ün bu puslu enerjisi sakarlıklara, ufak tefek takılıp düşmelere veya eşyalarını kaybetmene zemin hazırlayabilir. Hareket ederken daha yavaş ve dikkatli olmalısın.

Zihnindeki kararsızlıkları bastırmak ve odaklanma sorununu kalıcı olarak çözmek için hem zihinsel hem bedensel egzersizlere yönelmelisin. Ayrıca, unutkanlıklara ve dikkatsizliklere karşı B vitamini değerlerine bir göz attırman zihinsel berraklığını harika bir şekilde destekler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedenin su elementinin yoğun baskısı altında, bu yüzden sıvı tutulumuna ve ödemlere çok açıksın. Gün içinde ayaklarında veya ellerinde hissedeceğin hafif şişkinlikleri gidermek için maydanoz suyu veya bitki çayları tüketmeyi deneyebilirsin.

Öte yandan kendini negatif enerjilerden arındırmak için deniz tuzuyla duş almak veya meditasyon yapmak en iyi çözüm olabilir. Ayrıca, bol bol su tüketmeyi ve egzersizle ter atmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kan değerlerin Ay ile Neptün'ün hassas etkisine maruz kalabilir. Vücudunu arındıracak hafif yiyeceklere yönelmeli, kan şekerini ani zıplatacak aşırı şekerli gıdalardan uzak durarak damar sağlığını korumalısın.

Tam da bu noktada gece geç saatlere kadar ekran başında kalmamaya ve saat 21.00'den sonra yemek yememeye özen göstermelisin. Bedenine iyi bakmalı, kendine her zamankinden daha fazla dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün başkalarının stresini taşımaktan ve iş hayatının yorgunluğundan adeta belin bükülebilir. Kaslarında hafif ağrılar oluşabilir, bu yüzden dik durmaya ve gün içinde kısa da olsa molalar vermeye dikkat etmelisin.

Tam da bu noktada günün stresinden ve Ay'ın gerginliğinden kurtulmak için biraz da spor yapmayı dene deriz. Pilates, yoga ya da meditasyon ile üzerindeki yüklerden arınabilirsin. Kendine zaman ayırarak ve doğru egzersizler yaparak güçlenebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana açıkça 'Dur ve dinlen' diyor. Bağışıklık sistemin oldukça hassas, mevsimsel yorgunluklara veya hafif halsizliklere çok açıksın. Bedenini zorlamadan, uyku saatlerini artırarak kendine tam bir bakım günü ilan etmelisin.

Yorgunluğu atmak için zararlı alışkanlıklara veya gereksiz ağrı kesicilere başvurmak bedenini daha da yorar. Kendini toparlayamadığını ve bu halsizliğin kalıcı olduğunu düşünüyorsan, vitamin eksiklikleri için hekime danışarak demir veya D vitamini gibi depolarını doldurmak sana yeniden güçlü enerjini verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kalp çakran ve sırt bölgen bu yaratıcı ve duygusal enerjiden olumlu anlamda çok etkileniyor. Bedenindeki yoğun tutkuyu veya yaratıcılığı fiziksel bir akışa dökmek için dans etmek, müzik dinleyerek hareket etmek kaslarını inanılmaz gevşetecektir.

Adrenalin ve romantizmin getirdiği tatlı uykusuzluklara dikkat etmelisin. Enerjini dengelemek adına zararlı alışkanlıklardan sıyrılıp bol su tüketmeli ve eğer genel bir halsizlik hissediyorsan bir hekime danışarak kalp ve dolaşım sağlığını kontrol ettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün evdeki karmaşa ve duygusal baskılar doğrudan midene ve bağırsak sistemine stres olarak yansıyabilir. Aşırı düşünmekten kaynaklı gastrit benzeri yanmalara karşı baharatlı gıdalardan uzak durmalı, alkali beslenerek mideni yatıştırmalısın.

Özgürlüğünün kısıtlandığı hissini bastırmak için aşırı yemek yeme gibi zararlı alışkanlıklara kaymamalısın. Eğer bu ruhsal daralma hissi fiziksel olarak da enerjini tüketiyorsa, altında yatan sebebi anlamak için bir hekime başvurmak da isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iletişim ve zihinsel hıza bağlı olarak omuzlarında ve kollarında hafif tutulmalar yaşayabilirsin. Telefona veya bilgisayara çok bakmaktan kaynaklı boyun düzleşmesi gibi etkilere karşı gün içinde dik duruş molaları vermen harika olacaktır.

Ayrıca, zihnini yorabileceği için uyku saatlerini düzenlemelisin. Bedenini yoran kafein veya diğer zararlı alışkanlıkları sınırlandırıp rahatlamaya odaklanmalısın. Eğer zihinsel bulanıklık ve yorgunluk sürekli bir hal aldıysa, vitamin eksiklikleri için hekime danışarak B vitamini değerlerine baktırman zihinsel berraklığını artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün boğaz çakran ve tiroid bölgen bu yumuşak enerjiden olumlu anlamda etkileniyor. Ancak tatlıya, lüks yiyeceklere ve keyif verici gıdalara karşı zaafın artacağından, kan şekeri dalgalanmalarına karşı karbonhidrat tüketimini mutlaka dengelemelisin.

Yalnızlığın getirdiği derin huzur ruhunu şifalandırsa da bunu bahane ederek hareketsiz kalmak veya duruş bozukluğuna dikkat etmeden bedenini zorlamak seni zorlayabilir. Metabolizmanı canlı tutmak adına bol su içmeli ve eğer sürekli bir ağırlık hissi yaşıyorsan, özellikle sırt ve bel kaslarını güçlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendi burcunda gerçekleşen Ay'ın yoğun kavuşumu, bedeninin adeta bir sünger gibi her türlü enerjiyi emmesine neden oluyor. Bağışıklık sistemin hassas olabileceği için kalabalık ve havasız ortamlardan kaçınmalı, suyunu ve beslenmeni tamamen temiz, detoks etkili gıdalardan seçmelisin.

Yüksek empatinin getirdiği ruhsal yorgunluğu unutmak için zararlı alışkanlıklara veya aşırı ilaç kullanımına asla yönelmemelisin; zira bedenin bugün yan etkilere çok duyarlı. Kendini güvende tutmak ve hücresel sağlığını korumak adına bakım rutinleri ve molalar sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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