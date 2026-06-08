Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Jüpiter'in kucaklayıcı açısı doğrudan midene ve sindirim sistemine etki ediyor. Kendini güvende ve mutlu hissettiğinde dahi yemek yemeye, özellikle anne yemeklerine veya tatlılara karşı zaafın bir hayli artabilir. Ancak böyle anlarda bile porsiyon kontrolünü elden bırakmamalısın.

Ruhsal olarak kendini dingin hissettiğin bu şifalı günde, stresini yönetmek adına sakinliğe odaklanmalısın. Eğer yine de mevsimsel bir rehavet veya hafif bir enerji düşüklüğü yaşıyorsan, vitamin takviyelerini değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…