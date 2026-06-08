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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 9 Haziran Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 9 Haziran Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 9 Haziran Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Jüpiter'in kucaklayıcı açısı doğrudan midene ve sindirim sistemine etki ediyor. Kendini güvende ve mutlu hissettiğinde dahi yemek yemeye, özellikle anne yemeklerine veya tatlılara karşı zaafın bir hayli artabilir. Ancak böyle anlarda bile porsiyon kontrolünü elden bırakmamalısın.

Ruhsal olarak kendini dingin hissettiğin bu şifalı günde, stresini yönetmek adına sakinliğe odaklanmalısın. Eğer yine de mevsimsel bir rehavet veya hafif bir enerji düşüklüğü yaşıyorsan, vitamin takviyelerini değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ellerin, kolların ve omuzların gökyüzünün şifalı enerjisiyle rahatlıyor. Eğer masa başında çok çalışıyorsan, bugün omuzlarında hissettiğin tatlı gevşeme, zihnindeki kaygıların da yok olduğunun fiziksel bir kanıtı olacaktır.

Bu güzel enerjiyi desteklemek adına temiz havada kısa yürüyüşler yapmalısın. Bedenini yoran zararlı alışkanlıklardan sıyrılıp bol oksijen almak hücrelerini yeniler. Ancak herhangi bir solunum veya yorgunluk hassasiyetin varsa, sorunlar kronikleşmeden bir uzmana başvurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün boyun bölgen, ses tellerin ve boğazın oldukça rahatlamış durumda. Hayattan aldığın lezzet ve keyif hissi iştahını biraz açabilir; bu nedenle zengin ve tatlı gıdalara yönelirken bedeninin sınırlarına saygı duymayı unutmamalısın.

Ruhsal doygunluğun bedensel sağlığına da şifa olarak yansıyor. Motivasyonunu düşürebilecek zararlı alışkanlıklara bugün hiç ihtiyaç duymuyorsun. Eğer beslenmende dengelemen gereken noktalar olduğunu düşünüyorsan, hemen katı bir beslenme listesi oluştur deriz. Çünkü güçlü bir irade ile sağlığını artıracak rutinler oluşturabilirsin bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedensel olarak kendini yenilenmiş, taze ve adeta çiçek açmış gibi hissediyorsun. Venüs'ün etkisiyle kişisel bakımına zaman ayırmak, cildini nemlendirmek veya kuaföre gitmek ruhuna muazzam bir öz güven aşılayacaktır.

Jüpiter'in genişletici etkisi iştahını biraz açsa da, mutlu olduğun için aldığın kaloriler bile sana yaşam enerjisi olarak dönecektir. Bedenini hırpalayan zararlı alışkanlıklara veda etmek için de harika bir iraden var. Kendini çok daha zinde hissetmeye odaklanmalı ve içsel ışıltını desteklemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ayak tabanların, lenf sistemin ve uyku düzenin bu şifalı enerjiden nasibini alıyor. Bilinçaltının rahatlaması sayesinde bugün gördüğün rüyalar sana harika rehberlikler sunabilir. Bu yüzden uykunu tam almaya özen göstermelisin.

Ayrıca bilmelisin ki ruhsal arınma bedensel sağlığının temelidir. Tam da bu yüzden meditasyon, yoga veya su kenarında sessiz bir yürüyüş yapmak ruhunu aydınlatacaktır. Bedeninin ihtiyacı olan şefkati ona göstermeli, kendine iyi bakmalısın. Zira sen hep en iyisini hak ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün dostlarınla bol bol kahkaha attığın ve sosyalleştiğin için kronikleşen sinirsel gerginliğin ve stresin ortadan kalktığını hissedeceksin. Ruhsal mutluluğun, kan dolaşımını ve kalp ritmini harika bir şekilde dengeliyor.

Baldır ve alt bacak kaslarını hareket ettirecek kısa yürüyüşler yapmak enerjini daha da yükseltir. Bedenini strese sokan zararlı alışkanlıklardan dostlarının verdiği pozitif enerji sayesinde kolayca uzaklaşabilirsin. Fiziksel direncini kalıcı kılmak adına vitamin eksiklikleri için hekime danışarak bu güzel günü sağlıkla taçlandırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iskelet sistemin, kemiklerin ve cildin bu iyicil enerjiden nasibini alıyor. Duruşunu (postür) düzeltmek, kemik sağlığını destekleyecek kalsiyum ağırlıklı gıdalar tüketmek veya cildine doğal bakımlar yapmak bedenine harika bir ışıltı katacaktır.

Stresten uzak, saygı gördüğün bugünde ruhsal dinginliğin fiziksel ağrılarını da yok ediyor. Kalıcı sağlığı desteklemek adına bedenine odaklanmanın tam zamanı. Belki yeni spor, egzersiz ve fizyoterapi programları ile kendini daha güçlü hissetmeye de odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kalça bölgen ve üst bacakların için şifa enerjisi devrede. Doğada yapacağın uzun ve dinlendirici yürüyüşler, hem zihnindeki derin düşünceleri sakinleştirecek hem de bedenine esneklik kazandıracaktır.

Genişleyen enerjinle birlikte farklı lezzetlere, zengin kültürlerin yemeklerine olan merakın artabilir. Ancak karaciğerini yormamaya dikkat etmelisin. Bedenini toksinlerden arındırmak adına zararlı alışkanlıklara veda etmek ve hücresel sağlığını korumak için vitamin eksiklikleri için hekime danışmak, bu şanslı günü sağlıkla perçinleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün boşaltım sistemin, üreme organların ve vücudunun toksin atım mekanizmaları şifalı bir yenilenme sürecinde. Bol su tüketerek bedenindeki negatif enerjileri ve ödemi kolayca atabilir, kendini hafiflemiş hissedebilirsin.

Ayrıca bugün, enerjindeki bu büyük dönüşüm sırasında bedeninin fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı etmemelisin. Daha sağlıklı bir hayat için uzun zamandır ertelediğin check-up randevusunu da artık almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bel bölgen, böbreklerin ve vücudunun su dengesi bu şifalı açıdan harika bir destek alıyor. Su tüketimine özen göstermek ve böbreklerini rahatlatacak alkali gıdalar seçmek fiziksel konforunu anında artıracaktır.

İkili ilişkilerindeki bu huzurlu uyum, zihinsel stresini sıfırlayarak bedenini de hafifletiyor. Bu dengeyi korumak adına vücudunu yoran aşırı sorumluluklardan ve uzun süren fazla mesailerden uzak durmalı, eğer iklim geçişlerine bağlı yorgunluklar yaşıyorsan giyimine daha fazla dikkat etmelisin. Belki de akşamları dışarı çıkarken yanına bir hırka almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bağırsak floran, sindirim sistemin ve genel fiziksel sağlığın bu iyicil gökyüzünden muazzam bir şifa alıyor. Sağlıklı beslenmeye başlamak, kendine özen göstermek ve bedenine bir tapınak gibi yaklaşmak için yılın en şanslı günlerindesin.

Duygusal olarak kendini güvende hissettiğin için, stresi bastırmak adına başvurduğun zararlı alışkanlıklara bugün veda etmek çok kolay olacak. Bedenini bu yeni, taze enerjiyle tam uyumlu hale getirmek adına vitamin eksiklikleri için hekime danışarak, eksik kalan mineralleri tamamlayıp şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kalp merkezin, sırtın ve omurgan şifalanıyor. İçindeki coşkulu yaşam enerjisi, bedensel olarak hissettiğin tüm yorgunlukları veya ufak tefek ağrıları söküp atıyor. Hareket etmek, dans etmek, spor yapmak bedenine harika gelecek.

Bu pozitif enerjinin bedeninde kalıcı bir şifaya dönüşmesi adına, sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemeli ve kendini koruma altına almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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