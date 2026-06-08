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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 9 Haziran Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 9 Haziran Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün beraberliğinde tutkudan ziyade derin ve huzurlu şefkat ön plana çıkıyor. Partnerinin en sevdiği yemeği yapmak, onun geçmişten gelen bir yarasına merhem olmak veya sadece başını omzuna yaslayıp ona güvende olduğunu hissettirmek, aranızdaki bağı hiçbir fırtınanın koparamayacağı kadar güçlendirecektir.

Ama bekarsan, bugün gösterişli mekanlarda değil, çok daha samimi, nostaljik veya ailevi ortamlarda kalbinin kapılarını aralıyorsun. Senin yorgun zırhını şefkatli bir gülümsemeyle eritecek, niyetinin temizliği gözlerinden okunan, yuva kurma bilincine sahip naif karakterle aranda çok masum bir bağ filizlenebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde ağır ve ciddi meseleleri bir kenara bırakıp partnerinle en yakın iki dost gibi dertleşmenin keyfini çıkarıyorsun. Birlikte arabaya atlayıp anılarınızın olduğu eski ve samimi mekanlara doğru kısa bir yolculuğa çıkmak, aranızdaki tatlı romantizmi harika bir şekilde yeniden canlandıracaktır.

Ama bekarsan, iletişim kurmaktan keyif alacağın zihinsel uyumu arıyorsun. Sana çok şaşalı vaatlerde bulunanları değil; ses tonuyla ruhunu dinlendiren, kitaplardan, filmlerden veya nostaljiden bahsedebileceğin empati yeteneği yüksek kişiyle aranda çok samimi, arkadaşlıkla başlayan bir aşk filizlenebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün partnerinle ilişkideki sarsılmaz güvenin ve değer görme hissinin tadını çıkarıyorsun. Onun senin ihtiyaçlarını anlayıp belki en sevdiğin çikolatayı alarak veya sana değerli hissettirecek ufak jesti yaparak eve gelmesi, aranızdaki bağın ne kadar köklü olduğunu kalbine kazıyacaktır.

Ama bekarsan, gelgeç heveslere ve güven vermeyen iletişimlere bugün tamamen kapalısın. Manevi değerleri olan, sana finansal ve ruhsal bir sığınak olabileceğini hissettiren, cömert ve şefkatli olgun karaktere duyacağın saygı, hızla çok sağlam temelli bir aşka dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde tüm spot ışıkları senin üzerinde. Partnerinin gözündeki hayranlık dolu bakışları hissetmek ise sana verdiğin tüm emeklerin karşılığını aldığını gösterecek. Onunla geçireceğin romantik ve bir o kadar da içten saatler, aşkınızın masumiyetini ve şefkatini adeta bir peri masalına dönüştürecek.

Ama bekarsan, auranın bu kadar şifalı ve çekici olduğu bir günde inzivaya çekilmek büyük haksızlık olur. Katıldığın sosyal bir ortamda, yaydığın güven veren enerji sayesinde; niyetinden emin olduğun, sana dünyaları sunmaya hazır ve senin merhametine derinden saygı duyan güzel insanla masalsı bir hikaye başlatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün beraberliğinde kükreyen, dışa dönük Aslan gidiyor! Bunun yerine şefkatle partnerinin göğsüne sığınan, ruhsal huzur arayan naif karakter geliyor. Partnerinle aranızdaki bağın sadece fiziksel veya sosyal olmadığını, aynı zamanda birbirinizin ruhunu nasıl şifalandırdığınızı fark edeceğiniz çok kutsal bir zaman dilimindesiniz.

Ama bekarsan, bugün gösterişli kur yapmalara veya iddialı laflara tamamen kapalısın. Senin yaralarını anlayabilen, seninle aynı spiritüel veya sanatsal frekansta buluşan ve kalbine usulca, büyük bir şefkatle dokunan gizemli kişi, aklını başından alarak seni derinden etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde baş başa kalmanın yanı sıra, partnerini senin sosyal ve arkadaşlık dünyana dahil etmek ilişkinize harika bir dinamizm katacaktır. Onun senin dostlarınla kurduğu şefkatli ve uyumlu iletişim, ona olan saygını ve sevgini bir kez daha artırarak 'doğru insanla beraberim' dedirtecektir.

Ama bekarsan, yalnızlığını güvendiğin kalabalıklar içinde sonlandırabilirsin. Uzun zamandır aynı arkadaş grubunda olduğun ama hiç o gözle bakmadığın birinin sana gösterdiği ince ve şefkatli tavır, kalbinde birdenbire çok sıcak bir kıvılcım çaktırabilir. Güven temelli aşklar senin için en kalıcı olanlarıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün partnerinle ilişkiniz o kadar dengeli ve saygı dolu ki, etrafınızdaki herkes size gıptayla bakıyor. Onun senin kariyerindeki veya hayatındaki başarıları kutlarken gözlerinde gördüğün o derin gurur, aşkınızın ne kadar köklü ve destekleyici olduğunu bir kez daha kanıtlayarak kalbini ısıtacaktır. Tabii bu durumda nişan, evlilik gibi kararlar da alabilirsin.

Ama bekarsan, bugün ayakları yere basmayan, ciddiyetsiz flörtlerle zaman kaybetmeyeceksin. Seni taşıyabilecek, girdiği ortamda duruşuyla saygı uyandıran ve en önemlisi sana sıcak aile hissiyatını verebilecek olgun karakter, kariyer bağlantıların sayesinde hayatına asil bir giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkinde gizemli ve krizli hallerini bırakıp partnerine karşı son derece anlayışlı ve ufku geniş bir aşık rolüne bürünüyorsun. Onun hayallerine destek olmak, farklılıklara saygı duymak ve aranızdaki görünmez felsefi bağı yüceltmek, sevginizi çok daha ulu ve sarsılmaz bir boyuta taşıyacaktır.

Ama bekarsan, dar görüşlü insanlara tahammülün sıfır. Sana yepyeni kültürler öğretebilecek, ruhunun derinliklerine korkusuzca ama büyük bir şefkatle inebilecek gezgin, bilge veya yabancı karakterle aranda sınırları aşan, kadersel bir çekim başlayabilir. Aşka olan inancın yeniden canlanıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinde bağımsız ve uçarı tavrını bir kenara bırakıp partnerinle adeta ruhsal bir bütünleşme yaşıyorsun. İkinizin de zayıf noktalarınızı birbirinize açtığı, gözyaşlarının şefkatli öpücüklere dönüştüğü yoğun ve güvenli his, aşkınızı bir ömür boyu yıkılmaz kılacak kadar sağlamlaştıracaktır.

Ama bekarsan, bugün kalbinin anahtarını sadece sana gerçek manada köklenme ve güven hissi verebilecek derin ruhlu kişiye teslim ediyorsun. Niyetini açıkça belli eden, zor gününde bile yanından ayrılmayacağını hissettiren korumacı ve tutkulu karakterle aranda sarsılmaz bir bağ oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde kuralcı ve soğuk tarafını tamamen bir kenara bırakıp partnerinin sana sunduğu sevgi denizine kendini güvenle bırakıyorsun. Birbirinize verdiğiniz sadakat sözleri veya ilişkinin temelini sağlamlaştıran şefkatli adımlar, kalbindeki tüm yalnızlık korkularını silip atacaktır. Sen sevilmeyi çok hak ediyorsun. Şimdi mutlu bir yuva inşa etmenin ve evliliğe 'Evet' demenin de tam vakti.

Ama bekarsan, yalnızlık kalesini bugün fethetmeye gelen çok güçlü, merhametli ve niyetini ciddi bir beraberlik olarak açıkça ortaya koyan enerjik ruhla tanışmaya hazır ol. Zıtlıkların muazzam çekimine kapılacak, onun şefkati karşısında sert zırhını mutlulukla çıkarıp atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkinde marjinal beklentilerini bir kenara bırakıp tamamen sıradan ama bir o kadar da huzurlu anların tadını çıkarıyorsun. Partnerinle birlikte ev işlerini bölüşmek, evcil hayvanınızla ilgilenmek veya sadece yan yana oturup dinlenmek, aranızdaki şefkat bağını sessizce ama çok güçlü bir şekilde onaracaktır.

Ama bekarsan, aşkı çok uzaklarda veya dijital platformlarda aramana gerek yok. Günlük hayatını paylaştığın, her gün selamlaştığın ama şefkatli kalbini daha önce hiç fark etmediğin mütevazı kişi, ansızın kalbine dokunacak ufak bir jestle aşkın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinle birbirinizi adeta şımartma yarışına giriyorsunuz. Beraber çok eğlenceli, yaratıcı bir aktivite yapmak, içinizdeki çocuksu heyecanla birbirinize aşk dolu oyunlar oynamak, ilişkinizi günlük hayatın stresinden tamamen kurtarıp şefkatin sıcak kucağına teslim edecektir.

Ama bekarsan, kalbini kilitlediğin sandığı bugün kırıp atıyorsun. Seni sadece mantığıyla değil, ruhuyla anlayan, cömertliğiyle gözünü kamaştıran ve sana aradığın masalsı aşkı, güveni ve neşeyi bir arada sunabilecek özel kişi, kalbinde yeniden kelebekler uçurmak üzere karşına çıkıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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