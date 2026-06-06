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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 7 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 7 Haziran Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 7 Haziran Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde partnerinle arandaki sosyal maskeleri tamamen bir kenara bırakıp en çiğ ve en gerçek halinizle birbirinizin karşısına çıkıyorsunuz. Onaylanma korkusunu geride bırakıp ilişkiden beklentilerini hiçbir filtre kullanmadan dile getirmek, aranızdaki pürüzleri sonsuza dek yok ederek tutkuyu zirveye çıkaracaktır.

Ama bekarsan, kalabalık ortamların sahte neşesinden sıyrılıp kendi içine dönmek isteyebilirsin. Tam da bu izolasyon anında, senin güçlü duruşunun altındaki yaraları görebilen, sana dürüstlükle ve derin bir analizle yaklaşan yoğun karakterli kişi, hayatında köklü bir aşk devrimi başlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde toplumsal etiketleri, ailelerin beklentilerini ve 'olması gerekenleri' tamamen kapı dışarı ediyorsun. Partnerinle arandaki dinamiği başkalarının gözüyle değerlendirmeyi bırakıp en mahrem ve en gerçek duygulara odaklandığında, birbirinize duyduğunuz saygının ne kadar değerli olduğunu fark edeceksin.

Ama bekarsan, gücünü makamından alan değil, bakışlarındaki derinlikten ve hayat tecrübesinden alan kişilere çekiliyorsun. Sana ne yapman gerektiğini dikte etmeyecek, aksine senin sarsılmaz iradeni onurlandıracak son derece karizmatik ve güçlü biriyle, temelleri çok derine inen bir tutku sarmalına girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde 'Her şey yolunda' maskesini indirip ilişkinin geleceğine dair konuşulmayan, hasır altı edilen derin konuları masaya yatırma cesaretini gösteriyorsun. Birbirinize duyduğunuz sevgiyi sığ kelimelerle değil, hayat felsefenizi ve en derin beklentilerinizi şeffafça paylaşarak çok daha dürüst bir temele oturtacaksınız.

Ama bekarsan, sadece havadan sudan konuşan insanlara karşı müthiş bir tahammülsüzlük içindesin. Çünkü senin aradığın, tabularını yıkacak ve sana dünyayı daha önce hiç bakmadığın belki biraz karanlık ama büyüleyici bir pencereden gösterecek derin karakterle aranda muazzam bir çekim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün beraberliğinde hiçbir yüzeyselliğe tahammülün yok. Partnerinle arandaki bağı sadece romantizmle değil, tamamen ruhsal bir kaynaşmayla ve sonsuz bir dürüstlükle test ediyorsun. Korkularını, kaygılarını ve geçmiş yaralarını birbirinize itiraf ettiğiniz savunmasız an, ilişkinizi bir daha asla yıkılamayacak bir kaleye dönüştürecektir.

Ama bekarsan, bugün flörtleşmek sana göre değil; sen doğrudan ruha nüfuz eden kader bağını arıyorsun. Bakışlarıyla içini okuyan, gizemli ve senin derin şefkatine karşılık son derece korumacı, yoğun bir tutku sunan özel kişiyle aranda, mantığın tamamen devre dışı kaldığı sarsıcı bir elektriklenme yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde kimin ne kadar emek verdiğinin yüzleşmesini yaşıyorsun. Partnerinle arandaki tatlı ama sahte uyumu bozmak pahasına, ilişkinin temelindeki çürükleri kazıyıp atacaksın. Bu fırtınalı ve derin tartışma, aslında birbirinize duyduğunuz köklü tutkunun ve kaybetmeme isteğinin en vahşi kanıtı olacaktır.

Ama bekarsan, zayıf karakterler bugün senin ilgini saniyesinde kaybediyor. Gözlerinin içine korkusuzca bakabilen, hatalarını yüzüne söyleyebilecek kadar öz güvenli ve en az senin kadar güçlü bir karakter, aradığın denk güçlerin aşkını sana sunmak üzere karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde 'Ben senin için her şeyi yaparım' döngüsünden çıkıp 'Benim için ne yapıyorsun?' sorgulamasını başlattığın çok sağlıklı bir kriz yaşıyorsun. Partnerinle günlük rutinlerdeki adaletsiz görev dağılımını masaya vurup sınırlarını çizdiğinde, aranızdaki saygı uçurumunu kapatacak ve sevgiyi çok daha sağlam bir zemine oturtacaksın. Tabii eğer bu denge sağlanmıyorsa, huzur için ayrılığı da düşünmelisin.

Ama bekarsan, hayatı darmadağın olmuş ve senin onu toparlamanı bekleyen yorucu karakterlere bugün kapın tamamen kapalı. Kişisel gelişimine önem veren, kendi rutinlerini mükemmel yöneten ve senin hayatına kaos değil, güçlü bir düzen ve tutku getirecek derinlikli kişiyle radikal bir değişime adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkide orta yolu bulma çabasını bırakıp tamamen kendi tutkularını ve beklentilerini dikte ettiğin çok cesur bir evredesin. Partnerinin senin her şeyi alttan alan halinden çıkıp ne istediğini net bir şekilde söyleyen bu güçlü ve tutkulu yeni haline duyacağı saygı ve arzu, aşkını bambaşka bir derinliğe taşıyacak.

Ama bekarsan, kibar ama içi boş flörtleri hayatından tamamen siliyorsun. Karşılaştığın an nefesini kesecek, bakışlarıyla adeta ruhunu tarayacak ve seni güvenli konfor alanından çekip çıkararak gerçek aşkın derinliklerine sürükleyecek dönüştürücü kişiyle yepyeni bir hikaye başlatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkinde partnerinle bir olup aşkı iyileştirebilirsin. Evliliğinin veya beraberliğinin temelinde yatan görünmez çatlakları konuşmak, ilk başta can acıtıcı olsa da sonunda birbirinize eskisinden bin kat daha sıkı sarılmanızı sağlayacak güçlü bir şifaya dönüşecek.

Ama bekarsan, sadece vakit geçireceğin değil, adeta aynı eve girip kök salabileceğin gerçek ruhu arıyorsun. Maskesi olmayan, senin şüpheci testlerinden başarıyla geçebilecek, karanlık ve aydınlık tüm yanlarını şefkatle ama büyük bir güçle kucaklayacak özel karakter, hayatına kalıcı bir temel atmak üzere geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün partnerinle beraber 'Aman tadımız kaçmasın' diyerek ertelediğin zorlu konuşmayı nihayet yapıyorsun. Karşılıklı şikayetlerinizi veya gizli beklentilerinizi lafı hiç dolandırmadan, en net haliyle birbirinize söylediğinizde, aranızdaki eskiyen bağlar kopup yerini çelik gibi bir dürüstlüğe bırakacak.

Ama bekarsan, sadece havadan sudan konuşan flörtler senin zihnine hakaret gibi geliyor, değil mi? Seninle felsefeden, psikolojiden, hayatın en karanlık sırlarından korkusuzca bahsedebilecek, kelimeleriyle adeta beynine nüfuz edecek zeki ve derin karakterle, saatlerce sürecek muazzam bir zihin çarpışması yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde partnerinin sana verdiği değer üzerinden derin bir sorgulama yapıyorsun. Eğer sana layık olduğun manevi ve maddi saygıyı göstermediğini hissediyorsan, bu konuyu çok net bir ultimatomla dile getireceksin. Bu güç gösterisi ise ilişkindeki sağlam olmayan temelleri yıkıp yerini sarsılmaz bir bağlılığa bırakacaktır.

Ama bekarsan, vitrini parlayan ama içi boş karakterlere kapın tamamen kilitli. Hayatın zorluklarından geçmiş, kendi küllerinden doğmayı başarmış, sana maddi bir konfor değil, yıkılmaz bir omuz ve çok derin bir manevi sadakat sunacak olgun, dönüşmüş karakter, kalbinin aradığı gerçek değerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinin karşısına tamamen şeffaf, ama bir o kadar da korkutucu bir güçle çıkıyorsun. Ondan beklentilerini gizlemek veya taviz vermek devri bitti. Aşkınızı yoran kökleşmiş davranış kalıplarını yıkıp ilişkinizi tamamen dürüst ve yeni kimliğine yakışır bir seviyeye taşıdığınızda, aranızdaki tutku bir volkan gibi patlayacaktır. Ancak dikkatli ol; aşk bu denli sert rüzgarlar karşısında yok olabilir! 

Ama bekarsan, bugün gözlerinden yansıyan içsel metamorfoz enerjisi, sıradan insanları senden uzak tutarken, sadece senin karanlığına ve aydınlığına eşlik edebilecek muazzam güce sahip karakterleri kendine çekecek. Hayatına giren kişi sadece bir sevgili değil, senin bu dönüşüm yolculuğunda adeta ruh eşin ve aynan olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinle arandaki ilişkiyi adeta tedavi ediyorsun. Birbirinizin en gizli, en utandığı yaralarına dokunup onları şefkatle ama büyük bir güçle iyileştirdiğinizde, dışarıdaki hiçbir zorluğun yıkamayacağı ruhsal kenetlenmeyi yaşayacaksınız. Küllerinizden birlikte doğuyorsunuz.

Ama bekarsan, seni üzen, gizemli ama toksik insanlara karşı bağışıklık kazandın desek yeridir! Senin karanlık yönlerinden korkmayan, rüyalarını anlayabilen ve sana çok aradığın ruhsal bütünleşmeyi sunacak bilge ve dönüştürücü karakterle yolların tamamen ilahi bir planda kesişmek üzere. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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