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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 5 Haziran Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 5 Haziran Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Jüpiter'in cömert enerjisi, ilişkide sadece kuru laflara değil, somut değerlerle sevildiğini hissettiriyor. Partnerinin senin rahatını düşünerek yapacağı şık bir sürpriz veya sana olan hayranlığını dile getirdiği o etkileyici cümleler, aranızdaki bağı altın bir zincir gibi sağlamlaştıracaktır. Kabul etmenin ve sevilmenin tadını çıkar.

Ama bekarsan, standartlarını asla düşürmediğin için ödüllendirildiğin bir gündesin. Sana kendini özel hissettirecek vizyona, kaliteye ve cömertliğe sahip birinden alacağın çok zarif bir davet aklını başından alabilir. Bu kişi, senin yüksek beklentilerini karşılayacak donanıma fazlasıyla sahip görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Jüpiter'in enerjisi, ilişkide kendini tam anlamıyla bir kraliçe/kral gibi hissetmeni sağlıyor. Partnerinin sadece sana odaklandığı, senin mutluluğunu kendi önceliği haline getirdiği bu özel günde, aşkınızın o taze ve tutkulu ilk günlerine geri dönebilirsiniz. Güzelliğinle onu yeniden büyüleyeceksin.

Ama bekarsan, auranın bu denli parlak olması etrafında adeta bir hayran kitlesi oluşturabilir. Sosyal bir ortamda veya günlük rutininde sadece duruşunla bile birinin kalbine ok gibi saplanabilirsin. Gelen teklifler arasından en zarif ve niyetinden emin olanı seçmek tamamen senin o güzel inisiyatifinde. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Jüpiter'in koruyucu açısı, partnerinle ilişkinizi meraklı gözlerden sakınarak aranızda derin bir ruhsal sığınak kurmanızı sağlıyor. Sadece ikinizin bildiği espriler, sessizce paylaşılan bakışlar ve o dingin huzur, aşkınızı sıradanlıktan çıkarıp adeta masalsı ve görünmez bir mühürle koruma altına alacaktır.

Ama bekarsan, platonik hisler beslediğin veya henüz adını koyamadığın o gizli çekim, bugün kalbinde kocaman bir umuda dönüşebilir. Hemen harekete geçip herkese ilan etmek yerine, bu yeni filizlenen duygunun kendi içindeki o gizemli ve tatlı büyüme evresinin tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Jüpiter'in şans dağıtan açısı, partnerinizle beraber sosyal ortamlarda adeta 'örnek çift' olarak parlamanızı sağlıyor. Katıldığınız davetlerde birlikte yaydığınız o uyumlu ve neşeli enerji, ilişkinize dışarıdan gelen harika iltifatlarla beslenerek aranızdaki romantik kıvılcımı yeniden ateşleyecektir.

Ama bekarsan, 'ben bugün evde oturacağım' deme lüksün kesinlikle yok. Arkadaşlarının ısrarla çağırdığı o partiye, toplantıya veya kalabalık etkinliğe mutlaka katılmalısın. Zira ortak dostların aracılığıyla tanışacağın, vizyonu geniş ve güler yüzlü kişi hayatının aşkı olmaya aday. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, partnerinle beraber güçlü çift majınızı zirveye taşıyor. Birbirinizin kariyerine veya toplumsal statüsüne verdiğiniz destek, aranızdaki saygıyı devasa bir boyuta çıkaracaktır. Gideceğiniz şık bir davette gözlerin sadece sizin üzerinizde olması aşkınızı harika bir şekilde besleyecek.

Ama bekarsan, gözün her zamankinden çok daha yükseklerde. Sadece romantik sözler söyleyen değil; gücü, duruşu ve başarılarıyla sana ilham verebilecek, toplumda saygı uyandıran bir karaktere çekileceksin. Kariyerin aracılığıyla tanışacağın bu asil ruhlu insan, hayatına tam da beklediğin gösterişli girişi yapabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Jüpiter'in aydınlık açısı, partnerinle aranızdaki sohbetlerin kalitesini muazzam bir şekilde artırıyor. Günlük detayları bırakıp evren, inançlar, sanat veya gelecek hayalleriniz üzerine yapacağınız entelektüel konuşmalar, ona olan aşkını bambaşka ve çok daha saygın bir boyuta taşıyacaktır.

Ama bekarsan, hayat vizyonu dar olan kişilere bugün kapıların tamamen kapalı. Seni yeni yerler keşfetmeye zorlayacak, zekasıyla sana rehberlik edecek ve belki de senden çok farklı bir kültüre ya da eğitime sahip eşsiz kişiyle yapacağın felsefi bir sohbet, kalbinde yepyeni aşk tohumları yeşertecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, ilişkini 'Biz kimiz' sorusunun en derin halleriyle test edip harika bir şekilde ödüllendiriyor. Partnerinle en mahrem hislerinizi, belki de finansal planlarınızı tam bir şeffaflıkla masaya yatırmak, aranızdaki güveni adeta çelik bir halat gibi güçlendirerek sizi yenilmez yapacaktır.

Ama bekarsan, göz boyayan sıradan gülüşlerden ziyade, bakışlarıyla adeta ruhunu okuyan o derin ve manyetik karaktere çekileceksin. Korkularını anlayan ve sana sarsılmaz bir ruhsal sığınak vadeden gizemli kişiyle, hayatını kökünden değiştirecek tutkulu bir hikayenin içine çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in o romantik ve şanslı açısı, partnerinle aranızdaki her türlü gerginliği sevginin gücüyle yok ediyor. Onun sana yapacağı güzel bir sürpriz veya beraber alacağınız o 'hadi ilişkimizi bir üst seviyeye taşıyalım' kararı, ikinize de uzun zamandır aradığınız o huzurlu aidiyet hissini sonuna kadar yaşatacaktır.

Ama bekarsan, yalnızlık kalenin kapılarını kıracak kadar şanslı, güler yüzlü ve niyeti apaçık ortada olan o özel kişi ile tanışmaya hazır ol. Sadece geçici bir heyecan değil, adeta hayatına bir ortak, bir yoldaş olma vizyonuyla gelen bu kişi, senin yüksek duvarlarını şefkatiyle anında yerle bir edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Jüpiter'in getirdiği o tatlı enerji, ilişkini günlük rutinlerin içinde büyütmenizi sağlıyor. Partnerinle beraber mutfağa girip güzel bir yemek hazırlamak, evcil hayvanınızla ilgilenmek veya evi birlikte düzenlemek aranızdaki o sıcacık bağı, dışarıdaki hiçbir gösterişli plana değişmeyeceğin kadar özel kılacaktır.

Ama bekarsan, aşkı çok uzaklarda veya partilerde aramana gerek yok. Belki aynı fotokopi makinesini kullandığın bir iş arkadaşın, belki de her sabah selamlaştığın o güler yüzlü kişi sana hayatın neşesini ve pratikliğini sunarak kalbinin ritmini yavaş yavaş, ama çok sağlam bir şekilde değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, kontrolü bırakıp partnerinin kollarına kendini tamamen teslim etmeni ve aşkın o coşkulu halini yaşamanı emrediyor. Görev ve sorumlulukları kapının dışında bırakıp, onunla sadece eğlenmeye, gülmeye ve flört etmeye odaklandığında ilişkiniz yeniden nefes alıp devasa bir mutluluğa dönüşecek.

Ama bekarsan, bugün ciddiyet maskeni çıkarmanın tam vakti. Katıldığın bir hobide, sanatsal bir etkinlikte veya bir eğlence ortamında; hayatı dolu dolu yaşayan, neşesiyle seni ciddi kabuğundan çıkaracak cesur birine karşı koyamayacağın, kalbini hızla çarptıracak harika bir çekim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Jüpiter'in şefkatli açısı, partnerinle ilişkinizi o dış dünyanın çılgın kalabalığından tamamen kurtarıp, yuvanızın sıcaklığına davet ediyor. Evde baş başa geçireceğiniz kaliteli zaman, birlikte eski fotoğraflara bakmak veya gelecekteki ailenizin hayalini kurmak, aranızdaki o aidiyet yeminini sessizce ama çok güçlü bir şekilde yenileyecektir.

Ama bekarsan, seni yoran maceralardan ziyade gerçekten kök salabileceğin, sana huzur ve güvenlik vadeden insanlara kalbinin kapılarını açıyorsun. Belki ailenden birinin tanıştıracağı veya seninle aynı kültürel kökleri paylaşan, geleneklere saygılı ve şefkatli kişi, ruhunun o çok aradığı sığınağı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Jüpiter'in o konuşkan ve tatlı enerjisi, partnerinle sadece yan yana olmayı değil, aynı zamanda harika iki dost gibi sohbet etmeyi de vurguluyor. Uzun zamandır ertelediğiniz o kısa hafta sonu tatili planını masaya yatırmak veya sadece saatlerce arabada şarkı söyleyerek yolculuk yapmak ruhunuzu birbirine daha da bağlayacaktır.

Ama bekarsan, fiziksel görünümden ziyade karşındakinin zihinsel parıltısına aşık olacağın bir gündesin. Eğitim aldığın bir ortamda, sosyal medyada veya kısa bir yolculuk esnasında tanışacağın o akıcı konuşan, mizah yeteneği yüksek kişi, sana atacağı ilk mesajla kalbindeki tüm kilitleri anında açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
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