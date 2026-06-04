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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 5 Haziran Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 5 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 5 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs'ün getirdiği keyif ve Jüpiter'in genişleme enerjisiyle hayattan aldığın tat zirvede. Boyun ve boğaz bölgende oldukça rahatlamış bir enerji var, ses tellerin bile her zamankinden daha pürüzsüz çalışabilir.

Ancak bu bereketli enerji iştahını da bir hayli açabilir. Gün içinde tatlıya veya zengin sofralara aşırı meyil edebilirsin. Bedensel dengeni korumak adına porsiyonlarını küçültmek ve günlük rutinine hafif bir yürüyüş eklemek formunu harika bir şekilde korumanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedensel olarak kendini yenilenmiş ve capcanlı hissettiğin şahane bir gündesin. Venüs'ün etkisiyle kişisel bakıma vakit ayırmak, cildini nemlendirmek veya kuaför randevusu almak ruhuna muazzam bir şifa verecektir.

Ayrıca genel sağlığını desteklemek adına, eğer uzun zamandır hissettiğin kronik bir yorgunluk varsa, bu enerji altında vitamin eksiklikleri için hekime danışarak bir kan tahlili yaptırmak, bedeninin ihtiyaç duyduğu o eksik yapı taşlarını harika bir şekilde yerine koymanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bilinçaltının derinliklerinden gelen muazzam bir ruhsal şifalanma yaşıyorsun. Uyku kaliten artabilir, gördüğün vizyoner rüyalar sana gün içinde harika bir pozitif enerji olarak dönebilir. Zihinsel yorgunluğunu sıfırlamak için bulunmaz bir gün.

Bedenini toksinlerden arındırmak ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak sağlıklı rutinler oluşturmak adına müthiş bir iradeye sahipsin. Ayaklarına yapacağın lavanta yağlı bir masaj, bedensel enerjini dengeleyerek sana o çok aradığın saf huzuru sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün dostlarınla geçirdiğin neşeli saatler, kahkahalar ve o güzel sohbetler doğrudan bağışıklık sistemine şifa olarak dönüyor. Mutluluk hormonların tavan yaparken bedensel olarak hissettiğin tüm kronik yorgunlukların uçup gittiğini fark edeceksin.

Ayrıca bugün açık havada, belki de arkadaşlarınla beraber yapacağın takım oyunları veya grup yürüyüşleri bedenine harika bir zindelik katacaktır. Ruhsal neşe, fiziksel sağlığının en güzel ilacıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün omurgan ve iskelet sistemin son derece güçlü bir destek alıyor. Zaten doğuştan sahip olduğun o dik ve gururlu duruşun bugün fiziksel sağlığını da olumlu etkiliyor.

Ayrıca diş, kemik veya cilt bakımıyla ilgili profesyonel destekler almak için çok güzel bir gün. Dış görünüşünü parlatacak doğal kürlere yönelmek ve bedenine o hak ettiği özeni göstermek genel sağlık enerjini mükemmel bir seviyede tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün üzerinde kemik ve eklemlerini şifalandıran harika bir enerji var. Doğada yapacağın uzun ve tempolu yürüyüşler, kaslarına esneklik kazandırırken zihnindeki tüm detaycı stresi de silip süpürecektir.

Ancak bu iyimser gökyüzü altında beslenmede aşırıya kaçma eğilimini, kendi mantığınla dengelemelisin. Bedeninin ihtiyaç duyduğu eksiklikler varsa, kendi kendine teşhis koymak yerine vitamin eksiklikleri için hekime danışarak doğru bir destek programına başlamak sağlığını güvence altına alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün büyük bir hücresel yenilenme yaşıyorsun. Bedeninde tuttuğun toksinleri, ödemi veya negatif enerjileri atmak için sauna veya detoks suları sana inanılmaz iyi gelecektir.

Ruhsal arınma fiziksel bedenine de yansıyor. Ancak stresli dönemlerden kalma yorgunlukları bastırmak adına zararlı alışkanlıklara yönelmek yerine, psikolojik bir dönüşüm seansına katılmak veya sevdiğin bir müziği dinleyerek ruhunu dinlendirmek tam da ihtiyacın olan şifayı getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün böbrekler, bel bölgesi ve su dengen harika bir enerji altında. Bedenindeki sıvıları düzenlemek ve böbreklerini rahatlatmak adına gün içinde alkali beslenmeye özen göstermek fiziksel zindeliğini koruyacaktır.

Ayrıca bugün gökyüzünü saran yüksek enerjiler, zihinsel stresini sıfırlayarak bedenine de dinginlik verecektir. Geçmişin yorgunluklarını zararlı alışkanlıklarla örtbas etmek yerine, bugün sevdiğin bir arkadaşınla çıkacağın açık hava yürüyüşü ise sana tam bir bedensel ve ruhsal onarım sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ve Jüpiter'in koruması altında fiziksel olarak kendini çok zinde, arınmış ve sağlıklı hissediyorsun. Bağırsak floranı güçlendirecek o sağlıklı beslenme rutinine başlamak veya uzun zamandır ihmal ettiğin bir check-up randevusunu almak için gökyüzünden harika bir destek var.

Ruhsal enerjini yüksek tuttuğun için bedenin de sana teşekkür ediyor. Eğer ufak tefek yorgunluklar veya mineral kayıpları hissediyorsan, kulaktan dolma bilgiler yerine vitamin eksiklikleri için hekime danışarak doğru destekleri almak sağlığını güvence altına alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kalp çakran ve sırt bölgen şifalanıyor. İçindeki mutluluk hücrelerini yenilerken bedensel dayanıklılığının da tavan yaptığını hissedeceksin. Dans etmek, hareketli bir spora vakit ayırmak bedenindeki coşkuyu harika bir şekilde dengeleyecektir.

Kendini ödüllendirmek isterken sağlıksız veya zararlı alışkanlıklara yönelmek yerine, sana gerçekten yaşam enerjisi verecek temiz ve besleyici gıdaları seçmelisin. Eğlenceyi abartmadan, bedenin doğal ritmiyle uyumlandığında bu yüksek enerjinin tadını çıkaracaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün göğüs kafesin, miden ve duygusal merkezin gökyüzünün koruması altında. Ailenle veya sevdiklerinle yiyeceğin neşeli ve huzurlu yemekler ruhuna harika bir şifa verirken, mide hassasiyetlerini de o rahatlatıcı enerjiyle yok edecektir.

Ruhsal aidiyet hissinin güçlenmesi, bedensel olarak da kendini güvende ve sağlıklı hissetmeni sağlıyor. Vücudunu yoran zararlı alışkanlıklardan uzak durup, ev yapımı doğal gıdalarla beslenmek ve sıcak bitki çayları tüketmek, bedenine tam bir arınma sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sinir sistemin, omuzların ve akciğerlerin Venüs'ün rahatlatıcı enerjisiyle nefes alıyor. Temiz havada yapacağın ufak tefek yürüyüşler veya doğru nefes teknikleri, beynine giden oksijeni artırarak zihinsel parlaklığını ve enerjini harika bir seviyede tutacaktır.

Zihnin çok hızlı çalıştığı için akşam saatlerinde zihnini yavaşlatmayı unutmamalısın. Uyku öncesi dijital ekranlardan uzaklaşmak ve eğer kendini yorgun hissediyorsan vitamin eksiklikleri için hekime danışarak doğru desteklerle bağışıklığını kuvvetlendirmek bedenine yapacağın en güzel iyilik olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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