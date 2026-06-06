Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün iskelet sistemin, dizlerin ve dişlerin için köklü onarımlar yapmak adına çok uygun bir gündesin. Bedeninin temel kolonları olan kemiklerini güçlendirmek için rutinini tamamen değiştirmeli, iskeletini destekleyecek kalsiyum bazlı beslenmeye ağırlık vermelisin.

Ruhsal direncini kırmak isteyen stres faktörlerini hayatından tamamen çıkarıyorsun. Bedenini yoran kökleşmiş zararlı alışkanlıklara bugün 'dur' deme gücün tavan yapmış durumda. Kendini yenileme sürecinde profesyonel bir yol haritası çizmek adına hekim desteği de almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…