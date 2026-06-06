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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 7 Haziran Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 7 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 7 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hücresel boyutta bir yenilenme ve toksinlerden arınma ihtiyacı içindesin. Bedeninde biriken yoğun psikolojik stresi atmak adına, derin doku masajları veya vücudunu terleterek arındıracak aktiviteler ruhuna şifa verecektir.

Yıllanmış zararlı alışkanlıklarını kökünden kesip atmak için gökyüzü sana çelik gibi bir irade sunuyor. Kendini fiziksel olarak tamamen baştan yaratma gücüne sahipsin. Bedenine hak ettiği güçlü temeli yeniden atmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iskelet sistemin, dizlerin ve dişlerin için köklü onarımlar yapmak adına çok uygun bir gündesin. Bedeninin temel kolonları olan kemiklerini güçlendirmek için rutinini tamamen değiştirmeli, iskeletini destekleyecek kalsiyum bazlı beslenmeye ağırlık vermelisin.

Ruhsal direncini kırmak isteyen stres faktörlerini hayatından tamamen çıkarıyorsun. Bedenini yoran kökleşmiş zararlı alışkanlıklara bugün 'dur' deme gücün tavan yapmış durumda. Kendini yenileme sürecinde profesyonel bir yol haritası çizmek adına hekim desteği de almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnindeki bitmek bilmeyen vesveseleri ve yorucu düşünceleri tamamen durdurmak, beynine adeta 'format atmak' zorundasın. Aşırı analiz yapmaktan kaynaklanan sinirsel gerginliğin doğrudan fiziksel bitkinliğe dönüşmemesi için, meditatif sessizliklere her zamankinden çok ihtiyacın var.

Bedenini içten dışa temizlemek adına zararlı alışkanlıklardan uzak durup karaciğerini yormayacak bir beslenme düzenine geçmelisin. Enerjini tüketen temel sorunu bulmak ve zihinsel berraklığına kavuşmak için yoga, su terapisi ya da su sporlarını denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün üreme organların, boşaltım sistemin ve pelvik bölgen için derin bir arınma sürecindesin. Bedeninde tuttuğun eski duygusal travmalar, bugün fiziksel olarak da vücudundan atılmak istiyor. Bol su tüketmek ve toksin atıcı detokslar yapmak hücresel yenilenmeni hızlandıracaktır.

Ruhundaki bu derin dönüşümü baltalamamak için anlık haz veren zararlı alışkanlıklara veya aşırı yeme krizlerine karşı güçlü iradeni ortaya koymalısın. Eğer kendini enerji açısından tükenmiş hissediyorsan, yaşama sevincini destekleyen ve sana iyi gelen aktivitelere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün vücudunun asit-baz dengesi derin bir arınma talep ediyor. İkili ilişkilerde yaşadığın güç savaşları doğrudan bel kaslarında spazmlara yol açabileceğinden, duruşunu dik tutarken içsel esnekliğini de korumaya özen göstermelisin.

Stresli yüzleşmelerin ardından bedenini yoracak, seni uyuşturacak zararlı alışkanlıklara yönelmek yerine, tamamen temiz ve dengeleyici bir beslenme rutinine geçiş yapmalısın. Eğer bu yoğun enerji bedeninde halsizlik yaratıyorsa, belki de bir süre uzaklaşmalısın. Kısa bir tatile ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bağışıklığını sarsan stresleri fiziksel olarak dışarı atmayı denemelisin. Bedenini ve ruhunu yorarak enerjini düşüren ağırlıklardan da fazlalık haline gelen sorumluluklardan da kaçınarak, hücrelerini onaracak derin bir detoks yapmalısın. 

Fiziksel zindeliğini baltalayan ve seni içten içe kemiren tüm zararlı alışkanlıkları da bugün tek bir kararla hayatından silip atıyorsun. Bu radikal temizlik sürecinde bedeninin neye ihtiyacı olduğunu netleştirmek psikolojik destek almayı da bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalp çakran ve sırt bölgen, içindeki bastırılmış duyguları ve korkuları fiziksel olarak dışarı atma sürecinde. Yaratıcılığını serbest bıraktıkça, sırtında taşıdığın görünmez küfelerin ve kalp çarpıntılarının anında yok olduğunu hissedeceksin.

Duygusal iniş çıkışlarını dengelemek için şekere veya diğer zararlı alışkanlıklara sarılmak yerine, sanatla, müzikle veya ter atacağın tutkulu bir sporla endorfin salgılamalısın. Bedenindeki bu büyük enerji kaymasını desteklemek adına ise spordan ve egzersiz rutinlerinden güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün miden derin bir hücresel temizliğe ihtiyaç duyuyor. Ailevi veya köklerden gelen psikolojik yükler doğrudan midene vurabileceğinden, bugün hafif ve tamamen alkali bir beslenme rutinine geçiş yapmak bedenini hafifletecektir.

Bilinçaltındaki yoğun stresi bastırmak için zararlı alışkanlıklara başvurmak, bu eşsiz dönüşüm enerjisine ihanet etmek olur. Bedenini toprakla bütünleştirmek ve eğer yorgunluğun fizyolojik bir boyuta ulaştıysa vitamin eksiklikleri için hekime danışarak bu yeniden doğuş sürecini sağlıkla taçlandırmak en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün akciğerlerin, solunum yolların ve sinir sistemin zihinsel dönüşümün tüm stresini fiziksel olarak taşıyor. Derin nefes egzersizleri yaparak bedeninde birikmiş gerginliği atmalı, kelimelerini yutmaktan kaynaklanan boğaz tıkanıklıklarını temiz havayla şifalandırmalısın.

Zihnindeki susmak bilmeyen analizleri susturmak adına zararlı alışkanlıklara sığınmak ciğerlerine büyük zarar verebilir unutma! Bu yüzden bedenini dinlendirmek ve sinir uçlarını onarmak adına yeni ve sana şifa verecek hobiler yönel. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün boğaz çakran, boyun bölgen ve tiroidlerin için konuşulmamış kelimelerin ağırlığını atma vakti. Kendini değersiz hissettiğin anlarda yutkunduğun ne varsa, bugün boynunda bir spazm veya ağrı olarak belirebilir.

Bedensel değerini korumak adına, vücuduna sadece en temiz, en onarıcı gıdaları sokmalısın. Seni fiziksel olarak aşağı çeken zararlı alışkanlıklara son vermek için içindeki güçlü iradeyi kullanmalı ve genel sağlık durumunu şifalandırmanın yolunu bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün tepeden tırnağa tüm hücresel yapın, kemiklerin, kanın ve auran muazzam bir detoks, bir yeniden doğuş sancısı çekiyor. Bedensel olarak hissedeceğin yoğun yorgunluk aslında eski enerjiyi atıp yenisini yükleme sürecidir; dinlenmeye kesinlikle izin vermelisin.

Fiziksel kimliğini baştan aşağı arındırmak adına, bedenine ihanet eden tüm zararlı alışkanlıkları bugün mutlak bir iradeyle bitiriyorsun. Kendini bu yorucu enerjiden arındırmak ve fiziksel temelini sağlamlaştırmak için iç dünyana dönmeye ne dersin? Biraz yalnızlık şifalı olabilir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün rüyaların, bilinçaltın ve uyku düzenin yoğun bir mesaj trafiğinde olduğu için zihinsel olarak oldukça bitkin hissedebilirsin. Ayak tabanlarından başlayarak tüm vücuduna yayılan yorgunluğu atmak için, tuzlu su banyoları veya meditasyon ruhuna muazzam bir detoks sağlayacaktır.

Aman dikkat; geçmişin yüklerinden kaçmak için uykuya sığınmak ise bu eşsiz ruhsal temizliği baltalar. Psikolojik ve fiziksel enerjini dengelemek, bağışıklığını bu dönüşüm sürecinde sağlam tutmak adına enerjini yüksek tutmalısın. Kendine odaklan, şifalanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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