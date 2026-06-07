Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde yüzleşeceğin bir sır veya yalan, sana partnerini aslında hiç tanımadığını hissettirebilir. Onun kendi çıkarları için senden bir şeyler saklaması, aranızdaki güven dolu temeli sarsacaktır. Bu kırgınlığı anında affetmek yerine, kırılan güvenin bedelini ve ilişkinin geleceğini çok ciddi bir şekilde masaya yatırmalısın.

Ama bekarsan, bugün aşk meşk işlerine tamamen kepenkleri indiriyorsun. Sürekli yanlış insanlara şans verip hayal kırıklığına uğramaktansa, evinin huzuruna çekilip tek başına kalmanın eşsiz güvenliğini seçiyorsun. Bazen yalnızlık, yanlış birinden bin kat daha değerlidir. Hadi bir süreliğine kendine dön! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...