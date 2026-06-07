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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 8 Haziran Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 8 Haziran Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün beraberliğinde pembe gözlükleri çıkarıp aranızdaki uçuruma bakma vakti. Aşkın yerini zorunlulukların aldığını, aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşadığınızı hissetmek kalbini yorabilir. Bugün sorunları çözmek için masaya oturmak bir işe yaramayacaktır. Zira bazen gerçeği kabullenip sessizce düşünmek en doğrusudur.

Ama bekarsan, reddedilme veya hayal kırıklığıyla yüzleşebilirsin. Birine karşı attığın cesur bir adımın karşılıksız kalması canını yaksa da, kendini onun için yetersiz hissetme hatasına düşmemelisin. Sadece frekanslarınız uymadı; gerçeği kabul edip o sayfayı tamamen kapatarak önüne bakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde yüzleşeceğin bir sır veya yalan, sana partnerini aslında hiç tanımadığını hissettirebilir. Onun kendi çıkarları için senden bir şeyler saklaması, aranızdaki güven dolu temeli sarsacaktır. Bu kırgınlığı anında affetmek yerine, kırılan güvenin bedelini ve ilişkinin geleceğini çok ciddi bir şekilde masaya yatırmalısın.

Ama bekarsan, bugün aşk meşk işlerine tamamen kepenkleri indiriyorsun. Sürekli yanlış insanlara şans verip hayal kırıklığına uğramaktansa, evinin huzuruna çekilip tek başına kalmanın eşsiz güvenliğini seçiyorsun. Bazen yalnızlık, yanlış birinden bin kat daha değerlidir. Hadi bir süreliğine kendine dön! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün beraberliğinizde tam bir 'soğuk savaş' hakimi. Ağızdan çıkan sivri ve kırıcı kelimelerin geri alınamayacağı bir noktadasın. İkiniz de geri adım atmayı reddettiğiniz için aynı evin içinde birer yabancı gibi dolaşmak kalbini kanatabilir. Bazen sevgi bile, öfkenin açtığı yaraları sarmaya yetmeyebilir.

Ama bekarsan, birini beklemekten ve sessizce umut etmekten bugün tamamen vazgeçiyorsun. Karşı tarafın sana dair hiçbir özel niyetinin olmadığını tatsız bir tesadüfle fark edip kalbinde boş yere taşıdığın tek taraflı yükü çöpe atacaksın. Uyanmak acıtsa da, gerçeği bilmek her zaman özgürleştirir. Ve gerçek aşk artık sana çok daha yakın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün beraberliğinde 'zor günde yanımda mısın?' testinden geçilemeyebilirsin. Senin duygusal olarak çöktüğün, desteğe ihtiyaç duyduğun bir anda partnerinin duyarsız kalması veya konuyu küçümsemesi kalbinde tamiri zor bir kırgınlık yaratacaktır. Sevginin sadece iyi günlerde var olduğunu görmek aşka bakış açını değiştirebilir.

Ama bekarsan, nostaljinin hipnoz edici gücüne kapılmamalısın. Zira sana geçmişte büyük acılar yaşatan kişinin aniden gönderdiği 'özledim' mesajı seni şaşırtabilir. Eski defterleri açmak sadece aynı acıları tekrar yaşamaktır; o mesajı silip kendi değerine sahip çıkmanın ve onun yüzüne kapıları kapatarak özgürleşmenin tam vakti. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde artık kurtarılacak bir şey kalmadığı gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Karşılıklı söylenen ağır laflar ve kaybolan saygı, aşkın bittiğini kanıtlıyor. Bu döngüyü sürdürmek yerine, ikinizin de kalbini daha fazla kırmadan bir veda konuşması yapmak en asil karar olacaktır. Ayrılık bu kez düşündüğün gibi üzücü olmayacak, aksine seni özgür kılacak. 

Ama bekarsan, bugün kalbindeki yalnızlık hissi egonu zorlasa da, sırf ilgi görmek için seviyeni düşürmüyorsun. Seni oyalayan, net olmayan veya sana hak ettiğin kraliçe/kral muamelesini yapmayan birini hayatından silip atıyor; yalnız ama başı dik bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde derin ve soğuk yalnızlığı hissediyorsun. Partnerinle yan yana koltukta oturup saatlerce tek kelime konuşmadığınız, aranızda hiçbir fiziksel veya duygusal temasın kalmadığı o platoniğe dönmüş evlilik/beraberlik artık enerjini tüketiyor olabilir. Bu sessiz çöküşü ya kabullenecek ya da yüzleşeceksin.

Ama bekarsan, bugün sana gelen tüm flört sinyallerini veya tanışma tekliflerini elinin tersiyle itiyorsun. Zaten kendi hayatını zor toparlarken, bir de başkasının kaprislerini çekecek veya onu tanımaya çalışacak gram enerjin kalmadı. Kalbini değil, bugün sadece yorgun beynini dinlendiriyorsun. Tabii bir de yaz aşkının enerjisiyle heyecana atılmaya hazırlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün çok güvendiğin insanın, partnerinin ihanetiyle veya yalanıyla yüzleşmek nefesini kesebilir. Başkalarıyla olan gereksiz samimiyeti veya senden sakladığı ikili hayatı ortaya çıktığında, koruduğun ilişkinin aslında bir yalan olduğunu görmek ruhunu darmadağın edecektir. Belki de savaşmak yerine kapıyı çekip çıkma vakti gelmiştir! 

Ama bekarsan, günlerdir sana umut veren, tatlı sözler fısıldayan kişinin bugün asıl niyetinin seninle ciddi bir şey düşünmemek olduğunu fark ediyorsun. Seni sadece boşluğunu dolduran bir arkadaş olarak gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek egonu sarssa da, sahte bir umuttan kurtulduğun için gelecekte şükredeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkin romantizmden çok uzakta, hayatın sert gerçeğiyle sınanıyor. Partnerinin düştüğü bir çıkmazda, yaşadığı bir kayıpta ona destek olmak, ilişkini büyük bir bataklığın içinden çekip çıkarmak senin omuzlarına kalabilir. Yüzün gülmese de, bu kara günde gösterdiğin sadakat ömür boyu unutulmayacaktır.

Ama bekarsan, bugün kalbinde romantik bir his barınmıyor gibi görünüyor! Çevrendeki sahte ilişkileri, yalan dolanla yürüyen evlilikleri gördükçe, yalnızlığının ne kadar yüce ve korunaklı olduğunu fark ediyorsun. Gelen teklifleri buz gibi bir tavırla reddedip kendi ruhsal güvenliğini her şeyin üstünde tutuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün partnerinle aynı heyecanı ve vizyonu paylaşmadığını, sadece alışkanlıktan veya geçmişin hatırına bir arada durduğunu fark ediyorsun. Biriniz yurt dışı planları yaparken diğerinin yerinde sayması gibi büyük hayat vizyonu ayrılıkları, bugün sessiz ama kesin bir şekilde yollarınızın ayrılması gerektiği sinyalini veriyor.

Ama bekarsan, 'belki bu sefer olur' diyerek şans verdiğin kişinin aslında senin geniş zihnine ve kültürüne hiç hitap etmeyen vizyonsuz biri çıkması gününü zehir edebilir. İnsanları tanıma çabasından öylesine sıkıldın ki, bugün flört etmeyi tamamen bırakıp kendi bireysel macerana dönmek isteyeceksin. Belki de bu yaz kendi başına tatile çıkmalı, hayatı sadece kendi istediğin gibi yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde bıçağın kemiğe dayandığı, 'ya işin ya da ben' cümlesinin yankılandığı ağır bir kriz masada. Partnerini yalnız bırakmanın, özel günleri sadece birer görev gibi savuşturmanın bedelini bugün çekilen restle ödüyorsun. Kariyerinle övünürken elinden kayıp giden aşkını kurtarmak istiyorsan, katı iş duvarlarını acilen yıkmalısın.

Ama bekarsan, sana yaklaşmaya çalışan kişileri o kadar eleştiriyor ve iş hayatını o kadar merkeze alıyorsun ki, aşktan uzaklaşıyorsun. Bugünü sadece faturalarını, ödemelerini ve kariyer hedeflerini düşünerek geçirecek, aşkın seni zayıflatacak bir zaaf olduğuna inanarak yalnızlığını bir zırh gibi giyeceksin. Ancak gerçek aşk hemen yanı başında seni bekliyor, gözünü aç! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinle yaşadığınız fikir ayrılığı sıradan bir kavga değil, tamamen hayat felsefesi üzerinden patlak veriyor. Onun savunduğu bir düşünce veya sergilediği vizyonsuz bir tavır, ona olan saygını ciddi şekilde zedeleyecek. Aranızdaki bağın kopma noktasına geldiği bu sessiz gerilimde, birbirinizi değiştiremeyeceğinizi acı da olsa fark ediyorsunuz.

Ama bekarsan, birine kendini açıklamaktan, farklılıklarını tolere etmekten o kadar yoruldun ki, bugün sana ilgi duyanları bile zihinsel bir sınavdan geçirip anında eliyorsun. Seni gerçekten anlamayan, senin derin ve karmaşık dünyana ayak uyduramayacak kimseye tahammülün yok. Anlaşılmamaktansa, yalnızlığı tercih ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinin sana sunduğu bahanelerin ardındaki gerçekleri kendi gözlerinle görebilirsin. Aranızdaki bağın senin tek taraflı fedakarlıklarınla ayakta kaldığını ya da aşkı idealize ettiğini fark edebilirsin. Oysa aşkı ve partnerini olduğu gibi kucaklamalısın. İşte bu sayede huzuru ve gerçek sevgiyi kucaklayabilirsin... Üstelik tüm kusurlara rağmen! 

Ama eğer bekarsan, müjdemizi isteriz! Zira aşk kapını çalmak üzere. Hiç beklemediğin bir anda yaşanacak masalsı bir tesadüfe hazır olmalısın. Hayallerinin gerçeğe dönüşeceği, mutluluğun seni saracağı ve aşkın kalbini coşturacağı o an geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
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