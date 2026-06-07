Günlük Para Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iş hayatında kabul etmesi zor bir gerçekle haftaya başlıyorsun. Üzerinde haftalardır çalıştığın büyük proje reddedilebilir, beklediğin ihale rakibine gidebilir veya çok önemli bir müşterini kaybedebilirsin. Bu başarısızlığı bir yenilgi olarak görüp öfkelenmek yerine, eksiklerini görmek için bir fırsat bilmelisin.

Bazen bir kapının kapanması, şirketin veya senin o yolda ilerlememen gerektiğinin en net işaretidir. Hatanı üstlenip suçu başkalarına atmadan profesyonel bir duruş sergilediğinde, yöneticilerinin veya sektörün gözündeki itibarını korumayı başaracaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun...