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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 8 Haziran Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş hayatında kabul etmesi zor bir gerçekle haftaya başlıyorsun. Üzerinde haftalardır çalıştığın büyük proje reddedilebilir, beklediğin ihale rakibine gidebilir veya çok önemli bir müşterini kaybedebilirsin. Bu başarısızlığı bir yenilgi olarak görüp öfkelenmek yerine, eksiklerini görmek için bir fırsat bilmelisin.

Bazen bir kapının kapanması, şirketin veya senin o yolda ilerlememen gerektiğinin en net işaretidir. Hatanı üstlenip suçu başkalarına atmadan profesyonel bir duruş sergilediğinde, yöneticilerinin veya sektörün gözündeki itibarını korumayı başaracaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş yerinde yöneticilerinle yapacağın bir görüşme veya beklediğin bir performans değerlendirmesi büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Çok istediğin terfinin başka birine verilmesi veya aylardır beklediğin maaş zammının bahanelerle reddedilmesi motivasyonunu sıfırlayacaktır.

Bu haksızlık karşısında fevri bir istifa kararı almak yerine, profesyonelce gülümseyip arka planda yeni iş arayışlarına veya farklı sektörlere yönelmek için düğmeye basmalısın. Mevcut şirketin senin değerini bilmiyorsa, o değeri görecek yeni bir liman aramanın vakti kesinlikle gelmiştir. Şimdi sessiz ama derinden ilerleme vakti! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iş hayatında derin bir aidiyetsizlik ve sorgulama evresindesin. Mezun olduğun bölümün, yıllarını verdiğin mesleğin veya mevcut şirketinin sana artık hiçbir heyecan vermediğini fark etmek seni bir miktar depresif yapabilir. Kariyerinde tamamen yanlış bir trene bindiğini hissettiğin o soğuk gerçekle yüzleşiyorsun.

Şirket içindeki toplantılarda da fikirlerinin havada kalması veya yöneticilerinle yaşadığın vizyon uyuşmazlığı, istifa fikrini zihninde ciddi ciddi dolaştırabilir. Ani bir karar verme ancak bugünden tezi yok kariyerini sıfırdan ve bambaşka bir sektöre göre nasıl şekillendirebileceğinin stratejisini yazmaya başla. Gerçekten parlayacağın yeri bulmanın zamanı geldi! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş ortamında tahammül sınırlarının sonuna gelebilirsin. Seni sürekli ezmeye çalışan toksik yöneticinle veya başarılarını kendi üstlenen sinsi çalışma arkadaşınla aranda ipler tamamen kopabilir. Kendi hakkını savunmak adına, meseleyi insan kaynaklarına taşımak veya sert bir yüzleşme yaşamak zorunda kalabilirsin.

Ofisteki negatif hava enerjini öylesine emiyor ki, öğle arasında bile kimseyle konuşmak istemeyeceksin. Duygusal sınırlarını iş hayatında profesyonel bir kalkan gibi kullanmayı öğrenemezsen, bu şirket kültürü seni tüketmeye devam edecek. Duygularını işten ayırmanın vaktidir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kariyer hayatında herkesin gözü önünde yapacağın bir hata, profesyonel gururunu derinden sarsabilir. Yanlış giden bir mail, hesapta yapılan bariz bir yanlış veya katıldığın önemli bir mülakatta sorulara yanıt verememek seni yerin dibindeymiş gibi hissettirebilir. Ancak unutmamalısın ki iş dünyasında herkes hata yapar, önemli olan bunu nasıl yönettiğindir.

Başarısızlığı başkalarının üzerine yıkmaya çalışmak ise kariyer itibarını sarsabilir. Bunun yerine durumu üstlenip yöneticilerine çözüm sunarak gitmek, o an acıtsa da uzun vadede dürüstlüğünle saygı toplanmanı sağlayacaktır. Zor anlardan da güçlenerek çıkmaya bak, çünkü yapabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün mesai arkadaşların, yöneticilerin veya müşteriler her işi senden beklerken, sen masanda biriken dosya dağına bakıp sadece ağlamak veya istifa dilekçeni yazmak isteyebilirsin. Zira bugün, kariyerin için yaptığın fedakarlıkların, seni haddinden fazla yorduğunu da fark edebilirsin.

Belki de iş hayatında geri adım atmalı, yıllık izne ayrılmalı veya yöneticilerine 'bu iş yükünü tek başıma çekmiyorum' restini çekmelisin. Mükemmelliği bırakıp sadece yapman gereken asgari işi yaparak, şirketle arandaki yorucu bağı bugün profesyonelce kesmek zorundasın. Çünkü dinlenmenin ve kendine odaklanmanın zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş dünyasında diplomatik tavrının işe yaramadığı, deyim yerindeyse masaların devrildiği bir gündesin. Büyük umutlarla bağladığın bir şirket ortaklığı veya müşteri sözleşmesi, karşı tarafın güvenilmez ve kurnaz hamleleri yüzünden iptal olabilir. Şirketin ya da sen finansal/hukuki bir zararla yüzleşebilirsin. 

Ortaklarına veya iş yaptığın insanlara sırf nezaketten dolayı sormadığın zor sorular bugün ayağına dolanıyor. Şirket kasasında bir açık tespit edebilir veya yasal haklarının çiğnendiğini görebilirsin. Hakkını mahkemede veya sert bir toplantıda aramak, kariyerinin bugünkü acı ama en gerekli sınavına dönüşebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında gücünü kaybettiğin, statünün sarsıldığı çok ağır bir pazartesi olabilir. Görevinden tenzil edilebilirsin, yetkilerin elinden alınabilir veya şirketin yeni bir yapılanmaya giderek senin departmanını tamamen dağıtabilir. Bu durum sana büyük bir yenilgi ve rütbe kaybı gibi hissettirecektir.

Ancak bu haksızlık veya düşüş karşısında ofiste kriz çıkarıp intikam yeminleri etmek yerine, eşsiz stratejik aklını kullanarak sessizliğe bürünmelisin. Geri çekilip oyunu dışarıdan izlemek, ileride çok daha güçlü bir pozisyona sıçramak için sana ihtiyacın olan zamanı kazandıracaktır. Kaybetmeyi bilmek de bir güçtür, değil mi? Üstelik zirvedeki yerini bile bu sayede garantileyebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş hayatında büyük düşün felsefeni yerle bir eden ciddi bir sorunla yüzleşiyorsun. Sermayeni veya şirketin parasını yatırdığın riskli girişim, kayıpla sonuçlanabilir. Kâr beklerken zarar etmek, hatta belki de iflasın eşiğinden dönmek gibi sert finansal korkularla boğuşabilirsin.

Karşılaştığın bu ticari sorun yerine, yöneticilerine veya ortaklarına karşı dürüst olup kaybı kabullenmelisin. Kriz anında meşhur kaçış stratejini değil, sorumluluk alan olgun tavrını masaya koyduğunda kariyerini beklenmedik bir yükselişe götürebilirsin. Krizi fırsata çevirmeli, sorunların ve kayıpların beraberinde getirdiği kazancı elde etmeye yönelmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün uğruna geceni gündüzüne kattığın şirketinde, senin kontrolün dışında gelişen yapısal bir değişiklikle sarsılabilirsin. Şirketin satılması, küçülmeye gitmesi veya yönetim kadrosunun değişmesi sonucunda, koltuğunun sallandığını ve senin de iş hayatından sıkıldığını hissedebilirsin.

İş dünyasının ne kadar vefasız olduğunu anladığın bugünde, şirketine olan sadakatini sorgulamaya başlıyorsun. Artık sadece kendi profesyonel ve bencil çıkarların için çalışman gerektiği gerçeğine uyanıyorsun. Zira kazanması gereken esas kişi sensin, bunu unutma! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün çalıştığın ofisin kültürüne, şirketinin vizyonuna veya ekibine zerre kadar ait olmadığını iliklerine kadar hissedeceksin. Yöneticilerinin aldığı vizyonsuz kararlar veya çalışma arkadaşlarının sığ hedefleri, sana şirkette artık bir saniye bile durmaman gerektiğini adeta haykırıyor.

Ekip projelerinde seni dışlamaya çalışmaları veya senin yenilikçi fikirlerinin sürekli reddedilmesi sabrını taşıracak. Bugün masada kavga çıkarmak yerine, sessizce bilgisayarının başına geçip LinkedIn profilini güncelleyecek ve bu vizyonsuz ortamdan çıkış stratejini en zekice yollarla planlamaya başlayacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş hayatının illüzyonlarından kurtuluyor ve saklı gerçekleri görüyorsun. Yaşayacağın güçlü uyanışla birlikte gözü kapalı inandığın insanların, merhamet ettiğin kişilerin ya da iş arkadaşlarının seni suistimal ettiğini fark edebilirsin. İşte bu insanların kötülükleriyle yüzleşerek hayatını değiştirdiğin an olabilir. 

Zira hayallerin ile gerçekler arasındaki farkı açık ve net bir şekilde görerek kendi gücüne odaklanıyorsun. Bu sayede iş hayatında adeta küllerinden doğuyor, gerçek bir lidere dönüşüyorsun. Şimdi kimseye ikinci bir şans vermeyecek, sadece kendine ve başarıya odaklanacaksın. Bu kez ilerlemenin merkezinde sadece sen varsın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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