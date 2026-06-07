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Günlük Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 8 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 8 Haziran Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 8 Haziran Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, yeni haftaya başlarken hızını kesen ve seni gerçeklerle yüzleştiren sert bir duvara çarpabilirsin. Her zaman kazanan tarafta olmaya alışkın doğan, bugün bir kaybı kabullenmek zorunda kalabilir. Çok emek verdiğin bir işin olumsuz sonuçlanması veya güvendiğin bir kapının yüzüne kapanması moralini bozsa da, bazen kaybetmenin sana yeni bir yön çizmek için evrenin bir uyarısı olduğunu unutmamalısın.

Gündelik hayatında beklentilerini sıfırlaman gereken bir gün. İnatla oldurmaya çalıştığın, zorladıkça elinde kalan meseleleri bugün serbest bırakıyorsun. Ancak bu noktada unutmamalısın ki başarısızlık bir son değil, sadece bir tecrübedir. Motivasyonunu yitirmeden, nerede hata yaptığını sakince analiz ettiğinde bu krizden çok daha bilge biri olarak çıkacaksın.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde mesafelerin ve soğukluğun can sıktığı bir pazartesiye hazır ol. Partnerinle arandaki ilişkinin artık bir alışkanlığa dönüştüğünü ve eski kıvılcımın kaybolduğunu fark edebilirsin. Çözmek için zorlamak yerine biraz sessiz kalmak ikinize de iyi gelecektir. Bekarsan, günlerdir mesajlaştığın ve umut bağladığın kişinin aniden iletişimi kesmesi egonu zedelese de, seni aslında yanlış bir hikayeden erken kurtardığı için şükretmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu pazartesi sabahının gerçekleri, finansal ve mesleki konularda seni oldukça tatsız bir tabloyla yüzleştirebilir. Hak ettiğini düşündüğün bir değerin veya emeğin karşılığını alamamak, içindeki inatçı öfkeyi tetikleyecektir. 'Ben bunu hak etmedim' düşüncesi zihnini kemirse de, mevcut şartlara isyan etmek yerine stratejini değiştirme kararı alman gerekiyor.

Maddi bir kaybı veya haksızlığı sineye çekmek zorunda kalabilirsin. İnsanlara duyduğun güvenin bir kez daha kırılması elbette ruhunu yoracaktır. Ancak hayatın bu sert yüzü, sana sınırlarını çizmeyi ve kimseye gereğinden fazla değer vermemeyi çok net bir şekilde öğretiyor. Kendini yeniden konumlandırma günündesin.

Peki ya aşk? Güven duygun sarsılabilir. Partnerinin senden gizlediği bir harcamayı, küçük bir yalanı veya arkandan çevirdiği bir işi öğrenmek aranızdaki bağı derinden yaralayabilir. Zira ihanet her zaman başka biriyle olmaz, bazen dürüstlüğün yitirilmesi en büyük ihanettir. Bekarsan, tanışma uygulamalarının sahteliğinden ve sürekli başa sarmaktan o kadar yoruldun ki, bugün kalbinin kapılarına bir süreliğine kilit vurup kendi yalnızlığının huzuruna sığınmak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yeni haftaya başlarken 'Ben burada ne yapıyorum?' sorusu zihninde bir alarm gibi çalıyor. Gittiğin yolun, içinde bulunduğun çevrenin veya yürüttüğün projelerin aslında sana hiç uymadığını acı bir şekilde fark edebilirsin. Yanlış yolda olduğunu anlamak bir kayıp değil, aslında hayatının en büyük kurtuluşudur. Rotanı değiştirme cesaretini bulmalısın.

Söylenen sert sözlerin ve iletişim kopukluklarının damga vurduğu bir pazartesi. Hafta sonundan sarkan bir tartışma veya çevrendeki insanların seni anlamamakta ısrar etmesi, kendini tamamen izole etme isteği doğuracak. Kendini anlatmaktan vazgeçip sessizliğe büründüğünde, kimin gerçekten yanında olduğunu net bir şekilde göreceksin.

Peki ya aşk? İlişkinde kelimelerin birer silaha dönüştüğü, soğuk rüzgarların estiği bir gün olacak. Pazar gününden kalan bir kavganın tortusu veya karşılıklı söylenen kırıcı laflar yüzünden partnerinle arana görünmez bir duvar örebilirsin. Haklı çıkmaya çalışmak sadece uçurumu derinleştirir. Bekarsan, uzun zamandır platonik olarak hisler beslediğin kişinin aslında sana hiçbir zaman o gözle bakmayacağı gerçeğiyle yüzleşip bu tek taraflı umudu bugün kendi içinde tamamen terk ediyorsun. İşte bu gerçek aşkı bulmak için attığın en güçlü adım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yeni haftaya başlarken çevrendeki insanların sınır ihlalleri ve toksik davranışları karşısında büyük bir tükenmişlik yaşayabilirsin. Herkese şefkat göstermenin, empati yapmanın seni nasıl sömürdüğünü bugün çok daha net bir şekilde fark ediyorsun. İyi niyetinin kullanıldığı an, içine kapanıp insanlarla arana kalın duvarlar öreceksin.

Kendi alanını korumak için bazı insanları kırmak zorunda kalabileceğin sert bir güne başlıyorsun. Etrafındaki negatif auraya sahip insanlardan uzaklaşmak adına, bazı randevuları iptal edip tamamen kendi güvenli kozana çekilebilirsin. Hayır demeyi öğrenmenin sancısını çekiyorsun ama bu senin ruhsal kurtuluşun olacak.

Peki ya aşk? İlişkinde partnerinin seni hayatındaki krizlerde yalnız bırakması veya kendi ailesinin sözüyle hareket etmesi aranızda ciddi bir kırılma noktası yaratabilir. Tam da bu noktada ihtiyacın olan güvenli limanı bulamamanın verdiği yalnızlık hissiyle yüzleşebilirsin. Ama bekarsan, geçmişte seni darmadağın edip giden o toksik eski sevgilinin, hiçbir şey olmamış gibi hayatına dönme çabası seni kızdıracak. Neyse ki bu kez o kapıyı bir daha açılmamak üzere yüzüne çarparak rahatlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gururu ve egoyu bir kenara bırakıp yaptığın büyük bir hatayı kabul etmek zorunda kalabilirsin. İnsanların önünde yaşadığın bir başarısızlık veya içinden çıkamadığın bir durum, gururunu fena halde kırabilir. Hatayı örtbas etmeye çalışmak ise yapman gereken son şey gibi görünüyor! Bunun yerine özür dilemek karakterinin ne kadar asil olduğunu kanıtlayacaktır.

Aman dikkat, dostlarınla veya sosyal çevrenle ilişkinde de sorunlar çıkabilir, prestij kaybı yaşayabilirsin. Kendine aşırı güvenerek verdiğin bir sözü tutamaman, insanların sana olan bakış açısını değiştirebilir. Belki de bu aralar daha az iddialı olmalı, inzivaya çekilmeli ve nerede yanlış yaptığını sessizce düşünmelisin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde iplerin koptuğu, saygının yitirildiği soğuk ayrılık enerjisi kapıda. Sürekli tartışmaktan, birbirinizi incitmekten ve ego savaşlarından yorulduğunuzu fark edip ilişkiye geri dönüşü olmayan bir nokta koyma kararı alabilirsiniz. Bekarsan, yalnız hissettiğin bu zorlu günde sırf biri olsun diye standartlarını düşürmemelisin. İlgisiz bir flörtün peşinden koşmaktansa, kendi görkemli yalnızlığının tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yeni haftaya başlarken 'artık hiçbir şeye yetişemiyorum' diyerek, tükenmişlik sendromunun tam ortasına düşebilirsin. Her şeyi mükemmel yapma çaban ve insanların yükünü taşıman, bugün bedensel ve ruhsal olarak geri adım atmana neden oluyor. Yeterince başarılı hissetmemek seni artık eskisinden çok daha fazla yoruyor! 

Tam da bu kaosun içinde, günlük koşturmacanın içinde basit detayları unutabilir ya da organize olma yeteneğini kaybedebilirsin. Masanın üzerindeki işleri bırakıp sadece bir duvara bakmak isteyeceğin bu pazartesi gününde, sistemi yeniden kurmak yerine her şeyi olduğu gibi dağınık bırakmayı öğrenmek en iyisi olacaktır. Kendine bu kadar yüklenme, sadece bir mola ver.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aşkın bittiğini ve ona eskisi gibi bakamadığını hissedebilirsin. Romantizm, tutku ve iletişimin sıfırlandığı bu yorucu rutinin içinde boğuluyor musun? Hatta şu an bunu çözecek enerjin bile yok, değil mi? O zaman bırak dağınık kalsın. Bekarsan, çevrenin sana birilerini ayarlama çabalarından veya sürekli başarısız flörtlerden o kadar yoruldun ki; 'aşk falan istemiyorum, sadece yaz eğlencesi' diyerek bakış açını değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün adalet, uyum ve denge arayışının yerle bir olduğu, karşındaki insanların maskelerinin düştüğü sarsıcı bir pazartesi olacak. Çok güvendiğin bir dostluk veya ortaklık, maddi ya da manevi bir ihanet yüzünden telafisi imkansız bir yara alabilir. Her zaman 'orta yolu bulurum' diyen naif karakterin, bugün haksızlık karşısında kılıçlarını çekmek zorunda kalacak.

Yasal bir süreçte, imza attığın bir sözleşmede veya evrak işlerinde beklenmedik, büyük bir kayıp yaşayabilirsin. İnsanlara çok kolay güvenmenin bedelini bugün ağır bir yüzleşmeyle ödüyorsun. Nezaketini bir kenara bırakıp hakkını söke söke almak için çok korktuğun çatışmanın tam ortasına dalman gerekiyor.

Peki ya aşk? Uyumun ve zarafetin temsilcisi olan sen, bugün ilişkinde çok çirkin bir gerçekle çarpışabilirsin. Partnerinin telefonunda yakalayacağın bir flört mesajı, arkandan söylenen bir yalan veya sadakatin derinden sarsılması dünyanı başına yıkabilir. O çok sevdiğin 'huzur' bugün bir hayli sarsılabilir. Bekarsan, sana çok aşıkmış gibi davranan kişinin aslında seni bir yedek seçenek olarak gördüğünü tatsız bir tesadüfle öğrenip derin bir kalp kırıklığı yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yeni haftaya adım atarken kontrolün tamamen elinden gittiğini fark edebilirsin. Planlarının bozulduğu ve büyük bir yenilgi hissiyle baş başa kaldığın bir gün olabilir. Ancak sen bir Akrep'sin; bugün yaşadığın göreceli düşüş, yarın küllerinden doğacağın gücün ta kendisi olacaktır. Sadece olanı kabul etmeli ve bırakmalısın. İşte bu sayede yeniden zirveye çıkmaya rakiplerinden çok daha hızlı hazır olabilirsin!

Ev veya aile içinde de krizler patlak verebilir. Taşınma iptalleri, evde çıkan büyük arızalar veya aile büyükleriyle aranda kopma noktasına gelen çatışmalar ruhunu daraltacak. Krizleri yönetmekten yorulduğunu, artık sadece sessizliğe ve huzura ihtiyaç duyduğunu tüm hücrelerine kadar hissedeceksin.

Peki ya aşk? Sıkı dur, çünkü beraberliğinde de aşkın en karanlık sınavlardan birini veriyor olabilirsin. Sizin dışınızda gelişen bir trajedi, partnerinin işini kaybetmesi veya ailenize giren büyük bir kriz karşısında ya omuz omuza verip çamura batacaksınız ya da birbirinizi suçlayacaksınız. Bu kriz ilişkinizin kaderini belirleyecek; ya beraber kazanacak ya da aşkı kaybedeceksiniz! Ama bekarsan, bugün aşka ve insanlara karşı ördüğün duvarları buzdan bir kaleye dönüştürüyorsun. Kimseye güvenmiyor, kimsenin seni incitmesine izin vermemek için tüm kapılarını kilitliyorsun. Galiba bir süreliğine yalnızlığı seçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu pazartesi sabahına aşırı iyimserlikten uzaklaşarak başlayabilirsin. Zira bir takım gerçekleri görmezden gelip 'nasıl olsa hallolur' diyerek aldığın büyük bir risk, elinde patlayabilir. Tam da bu noktada hayal dünyasından çıkıp somut gerçeklik zeminine çakıldığın bir uyanış günü yaşayabilirsin.

Parasal konularda çok sert kayıplar da gündemde. Arkadaşına düşünmeden verdiğin borcun üzerine yatılması, dikkatsizce yaptığın bir harcamanın bütçeni sıfırlaması veya yasal bir ceza ödemek zorunda kalman canını çok yakacak. Bugün şansın senin yanında olmadığını ve hayatın bazen ciddi bir matematik olduğunu öğrenmek üzeresin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde yolların yavaş yavaş ayrıldığını fark ediyorsun, değil mi? Özellikle uzak mesafe bir ilişki yaşıyorsan, aradaki bağın koptuğunu veya partnerinle gelecek hedeflerinizin artık tamamen zıt yönlere gittiğini fark ederek sessiz bir kabulleniş yaşayabilirsin. Bekarsan, hafta sonu büyük umutlarla çıktığın ilk buluşmanın tam bir felakete dönüşmesi veya flört havuzunun ne kadar sığ olduğunu görmek seni asabiyete sürükleyebilir. Yani, aşka dair hevesin kaçabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yeni haftaya başladığında, yıllarını verdiğin hırsların ve statü hedeflerinin içinde kocaman bir boşluk hissedeceksin. Herkesten çok çalışıp zirveye ulaşmış olsan da, 'Hayatım sadece işten mi ibaret?' sorusu bugün kalbini sızlatacak. Kaybettiğin zamanın, kaçırdığın eğlenceli anıların pişmanlığıyla yüzleştiğin melankolik bir pazartesi yaşayabilirsin.

Toplumdaki kuralcı ve sağlam duvarın bugün çatırdayabilir. Beklemediğin bir anda gelişen ailevi bir sağlık sorunu veya hayatın ani bir tokadı, kurallarının aslında ne kadar anlamsız olduğunu yüzüne çarpacaktır. Kariyerin dışındaki hayata odaklanma vakti. Hayatı sevdiklerinle paylaşma, eğlenme ve tadını çıkarma zamanı. 

Peki ya aşk? Beraberliğinde işkolik yapının yarattığı yıkımla yüzleşiyorsun. Partnerinin artık senin yorgunluklarını, sürekli işe öncelik vermeni veya mesafeni kaldıramayıp önüne net bir ayrılık ültimatomu koyması seni sarsabilir. Ya önceliğini değiştireceksin ya da onu tamamen kaybedeceksin. Bekarsan, kariyer kaygılarından ve hayatta kalma savaşından dolayı aşka ayıracak bir saniyen bile yok. Romantizm sana bir lüks, hatta zaman kaybı gibi geldiği için kalbinin sesini dinlemiyorsun. Ama artık aşka şans vermelisin, hem de bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yeni haftaya çevrendeki insanlara ve parçası olduğun topluma karşı büyük bir yabancılaşma hissederek başlıyorsun. Savunduğun değerlerin, fikirlerin veya vizyonun kimse tarafından anlaşılmadığını, adeta yanlış bir gezegene düşmüş gibi yalnız kaldığını fark edeceğin melankolik bir güne başlıyorsun. Zira bugün aidiyet duygun da sarsılıyor. 

Dahil olduğun derneklerde, arkadaş gruplarında veya sosyal çevrelerde yaşanan sığ tartışmalar, dedikodular seni kızdıracak. Seni anlamayan insanlara bir şeyler izah etmeye çalışmaktan tamamen vazgeçip sessizce o ortamlardan uzaklaşma kararı alıyorsun. Yalnızlığın, kalabalıkların gürültüsünden bin kat daha güvenli geliyor, değil mi?

Peki ya aşk? Beraberliğinde de ideolojik veya zihinsel büyük bir uçurumun varlığını kabullendiğin bir gün olacak. Partnerinle inançlarınız, siyasi görüşleriniz veya hayata bakış açılarınız yüzünden gireceğiniz sert bir tartışma, aranızda günlerce sürecek buz gibi sessizlik cezasına dönüşebilir. Zihinler anlaşamıyorsa kalp de soğuyor. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak adına kafa yapının hiç uymadığı biriyle zorlama bir bağ kurmaya çalışmaktan bugün tamamen vazgeçip, kimse beni anlamıyor isyanıyla inzivaya çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yeni haftaya gözlerini, inandığın illüzyonların tuzla buz olduğu bir uyanışla açıyorsun. Gözü kapalı güvendiğin birinin, senin sonsuz merhametini ve iyiliğini nasıl suistimal ettiğini tüm çıplaklığıyla göreceksin. İnsanların gizli kötülükleriyle yüzleştiğin acı ama gerekli bir pazartesi seni bekliyor.

Zira hayallerinle gerçekler arasındaki fark bugün seni içine çekecek. Böylece iş hayatında mucizeler beklemek yerine kendi gücüne odaklanacaksın. İşte şimdi küllerinden doğma, güçlenme ve lider olma vakti. Artık hiç kimseye ikinci bir şans vermeme kararı alarak büyüyorsun. Başarının odak noktasında ve ilerlemenin merkezinde de sadece sen varsın! 

Peki ya aşk? İlişkinde en büyük korkularınla yüzleşebilirsin. Partnerinin uzun zamandır senden sakladığı bir gerçeği, bir aldatmacayı veya ilişkinin aslında senin kafanda kurduğun masaldan çok uzak olduğu gerçeğini fark etmek seni üzebilir. İdealize ettiğin aşkı boş verip gerçekleri yaşama vakti. Onu olduğu gibi kucaklamak ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bekarsan, aşk kapını çalmak üzere. Masalsı bir tesadüfe hazır ol. Çünkü hayallerinin gerçekle buluşacağı alan tam da burası olacak ve aşk kalbini coşturacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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