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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 9 Haziran Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş hayatında rekabeti bir kenara bırakıp takım arkadaşlarına veya iş ortaklarına adeta bir aile şefkatiyle yaklaştığın bereketli bir gün olacak. Yöneticilerinin veya senin yönetimindekilerin dertlerini dinlemek, onlara empatik çözümler sunmak ofis içindeki soğuk havayı anında dağıtacak ve sana kalıcı bir saygınlık kazandıracaktır.

Ayrıca gayrimenkul, gıda, dekorasyon veya aile şirketleriyle bağlantılı işler yapıyorsan, gökyüzündeki Venüs ile Jüpiter kavuşum sana büyük bir kâr marjı sunuyor. Müşterilerine sadece bir hizmet değil, aynı zamanda güven ve samimiyet sattığın için bugün imzalayacağın uzun vadeli sözleşmeler şirketinin temellerini sağlamlaştıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ofiste tatlı dilin ve uzlaştırmacı yapın sana kapalı tüm kapıları açıyor. E-postalarında kullandığın samimi ve şefkatli üslup, müşterilerin veya tedarikçilerin sana anında güven duymasını sağlayacak. Ticarette güvenin ne kadar büyük bir sermaye olduğunu bugün imzalayacağın kârlı küçük anlaşmalarla göreceksin.

Bunun yanı sıra yazarlık, eğitim, halkla ilişkiler veya el sanatlarıyla ilgili bir mesleğin varsa, bugün kaleminden veya ellerinden adeta bereket damlıyor. Ortaya koyduğun estetik ve samimi projeler, yakın çevrenin desteğiyle hızla yayılarak sana hem saygınlık hem de çok tatlı bir maddi kazanç getirecektir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iş hayatında emeklerinin karşılığını beklediğin zamla, primle veya harika bir satışla alıyorsun. Kendi yeteneklerini küçümsemeyi bırakıp şirketine kattığın değeri şefkatli ama net bir dille ifade ettiğinde, yöneticilerinin sana olan maddi takdiri beklentilerinin bile üzerine çıkacaktır. Kasana bereket yağıyor.

Ayrıca gıda, tekstil, dekorasyon veya finans sektöründe çalışıyorsan bugün yaptığın yatırımların meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Müşterilerine sunduğun güvenilir ve samimi hizmet, sadık bir müşteri kitlesi yaratarak şirketinin gelirlerini çok yumuşak ama çok istikrarlı bir şekilde büyütecektir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyasında kelimenin tam anlamıyla kendi kişisel markanı parlatıyorsun. Venüs ve Jüpiter'in senin üzerinde birleştirdiği ışık sayesinde, yöneticilerinin, müşterilerinin veya iş ortaklarının sana olan sempatisi tavan yapıyor. İkna edemeyeceğin, masadan başarıyla kalkamayacağın hiçbir proje yok.

Ayrıca kendi işini kurmak, yeteneklerini sahneye koymak veya kariyerinde terfi talep etmek için yılın en şanslı günlerinden birindesin. Liderlik vasıflarını sert kurallarla değil, empatinle ve kucaklayıcı vizyonunla sergilediğinde, etrafında seninle çalışmak için can atan ve sadık bir ekip kurduğunu göreceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş dünyasındaki ön planda olma yarışından çekilip projelerini tamamen perde arkasından, mutfakta hazırladığın bereketli bir gün olacak. Kimsenin haberi olmadan tasarladığın vizyoner plan veya gizlice yürüttüğün hazırlıklar, yakın gelecekte şirketine ve kariyerine büyük bir sıçrama yaşatacak. Zira başarı bazen sessizlikte büyür.

Ayrıca bugün, ofiste sana gizliden gizliye hayranlık duyan veya seni koruyup kollayan tecrübeli bir yöneticinin görünmez desteğini arkanda hissedeceksin. Hastaneler, vakıflar, sanat merkezleri veya perde arkası operasyonları içeren bir sektördeysen, gökyüzü sana maddi ve manevi harika şans kapıları aralıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kariyerinde 'birlikten kuvvet doğar' sözünün tam olarak hakkını veriyorsun. Tek başına mükemmeli aramaktansa, takım arkadaşlarınla omuz omuza verdiğin, birbirinizi koruyup kolladığınız ekip çalışması, şirketinin en zor projelerini bile tereyağından kıl çeker gibi halletmenizi sağlayacak. Takım ruhu bugün sana kazandırıyor.

Ayrıca iş ağından elde edeceğin fırsatlar bugün çok bereketli. Bir meslektaşının referansıyla önüne gelen kârlı bir proje veya departmanınla kutlayacağınız ortak bir başarı, profesyonel yorgunluğunu anında silecektir. Çevrenin sana duyduğu derin güven, kariyerine yeni ve şanslı bir kapı aralıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş dünyasındaki zarafetin ve empatin sana çok büyük bir kapı açıyor. Venüs ve Jüpiter'in kariyer evindeki bu şöleni, yöneticilerinin sana adeta bir aile şefkatiyle yaklaşmasını, hak ettiğin terfiyi veya çok kârlı bir projeyi senin ellerine teslim etmelerini sağlayacak. Ofisin en saygı duyulan ismi sensin.

Eğer iş kurmak, sektör değiştirmek veya devletle/resmi kurumlarla ilgili bir onay bekliyorsan, bugün işler senin adına son derece pürüzsüz ve şanslı ilerliyor. Rakiplerinle çatışmadan, tamamen diplomasi ve merhametle yürüttüğün stratejiler, şirketine devasa kârlar getirecek sarsılmaz anlaşmalarla taçlanacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyerinde lokal sınırların dışına çıkıp çok daha evrensel, küresel veya akademik başarılara imza atıyorsun. Dış ticaret, medya, yayıncılık veya hukuk sektöründe çalışıyorsan, imzalayacağın sözleşmeler hem çok kârlı olacak hem de şirketine yepyeni bir vizyon katacak. Bilgini kazanca dönüştürmenin tam vakti.

Yabancı müşterilerle, hocalarınla veya sektördeki otorite figürleriyle kuracağın naif ama çok derin bağlar, sana hiç beklemediğin şans kapıları aralayacaktır. Rakiplerinle savaşmak yerine kendi entelektüel vizyonunu şefkatli karizmanla ortaya koyduğunda, sektörde önüne geçebilecek hiçbir güç olmadığını göreceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş dünyasında şirketinin veya kendi işinin finansal krizlerini iyimser ve uzlaştırmacı yapınla tek hamlede çözüyorsun. Bekleyen bir banka kredisinin onaylanması, dışarıdan büyük bir fon/sponsor bulunması veya vergi borçlarının mucizevi bir şekilde yapılandırılması, kariyerindeki stresli kara bulutları tamamen dağıtacaktır.

Ayrıca ortaklıklarından elde edeceğin kazançların çok bereketli olduğu bir gün. Ortağının veya yatırımcılarının sana sunduğu manevi ve maddi destek, projelerini hayata geçirmen için gereken büyük gücü sana verecek. Güven inşa ettiğin her ticari ilişki, bugün cebine kâr olarak dönüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyerinde 'ben tek başıma yaparım' inadını kırıp doğru insanlarla kuracağın kârlı ve şefkatli ortaklıkların tadını çıkarıyorsun. İmzalanacak olan bayilik anlaşmaları, şirket evlilikleri veya yeni bir ajansla başlatılacak sıcak iş birliği, şirketine tahmininden çok daha büyük bir maddi bereket getirecektir.

Ayrıca rakiplerinle savaşmak yerine onları kendi yanına çekebilecek diplomasi ve zarafet yeteneğin bugün zirvede. Karşı tarafın çıkarlarını da empatik bir dille koruduğun için müzakere masalarından herkesin kazançlı ve mutlu kalkmasını sağlayacak, sektördeki sağlam itibarını taçlandıracaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ofis içinde adeta uyumun, empatinin ve verimliliğin gizli kahramanısın. Çalışma arkadaşlarınla arandaki tatlı dayanışma sayesinde, dağ gibi biriken işleri büyük bir neşeyle ve kolaylıkla bitireceksiniz. Senin vizyoner zekana eklenen bu şefkatli yaklaşım, alt kadronun ve takımının sana kalpten bağlanmasını sağlıyor.

Ayrıca bugün tamamladığın günlük, rutin projelerden veya hizmet sektöründen elde edeceğin kazançlarda harika bir bolluk var. Müşterilerine sunduğun güvenilir ve sıcak hizmet, kulaktan kulağa yayılarak sana yepyeni kazanç kapıları aralayacaktır. İş yerindeki huzurun, banka hesabına kâr olarak yansıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kariyerinde sıkıcı, analitik işleri bir kenara bırakıp tamamen yaratıcılığını ve vizyonunu konuşturduğunda kazanıyorsun. Tasarım, sanat, eğlence, medya veya çocuklarla ilgili bir sektördeysen, bugün ortaya koyacağın eşsiz projeler yöneticilerini ve müşterilerini kelimenin tam anlamıyla büyüleyecektir. İlhamın paraya dönüşüyor.

Ayrıca spekülatif girişimlerde, kendi başlattığın ufak yatırımlarda veya yeteneklerini sergilediğin alanlarda şansın inanılmaz açık. Yaptığın işe ruhunu ve sevgini kattığın için işin karşılığında elde edeceğin prestij ve finansal getiri, beklentilerinin çok ama çok üzerinde olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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