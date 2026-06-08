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Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 9 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 9 Haziran Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 9 Haziran Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu, ruhunun en derinlerindeki aidiyet ve güven ihtiyacını şefkatle karşılıyor. Her zaman savaşan cesur ruhun, bugün kılıcını bırakıp sıcak bir yuvanın, aile bağlarının veya köklerinin huzuruna sığınıyor. Geçmişten gelen ufak tefek kırgınlıkları tatlı bir sohbetle onardığın, affetmenin hafifletici gücünü hissettiğin yumuşacık bir gündesin.

Maddi dünyanda, özellikle yaşam alanını güzelleştirmek, ailene yatırım yapmak veya toprağa/gayrimenkule dair konularda bereketli bir akış var. Evin için alacağın küçük ama değerli bir eşya veya ailene sunacağın cömert bir destek, içindeki bolluk hissini büyütecektir. Kendini nerede güvende hissediyorsan, şans bugün tam olarak orada yeşeriyor.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde macera aramaktan ziyade, 'Burası benim evim' dediğin güvenli kollara ihtiyaç duyabilirsin bugün. Partnerinle beraber güzel bir sofra kurmak, nostaljik şarkılar dinlemek veya sadece sessizce sarılıp günün yorgunluğunu atmak aşkınızı derinleştirecektir. Bekarsan, sana geçici bir heyecan değil, anne/baba şefkatiyle yaklaşan, korumacı, geleneklerine bağlı ve kalbini sıcacık yapacak güvenilir kişiyle çok naif bir başlangıç yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu, yakın çevreni ve iletişim evini adeta bir sevgi yumağına çeviriyor. Kardeşlerinle, çocukluk arkadaşlarınla veya komşularınla arandaki diyaloglar o kadar tatlı, o kadar yapıcı ki, kelimelerinle etrafındaki herkesin içini ısıtıyorsun. Bugün ettiğin her güzel söz, sana misliyle bereket olarak dönecek.

Kısa mesafeli yolculuklar, nostaljik mekanlara yapılacak ziyaretler veya el becerisine dayalı yeni bir hobi edinmek ruhunu inanılmaz dinlendirecek. Bir arkadaşının uzun zamandır beklediği güzel bir haberi ona senin müjdelemen veya yakınlarının dertlerine derman olman, günün manevi hazzını da zirveye taşıyacaktır.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde kelimelerin gücüne inandığın, partnerinle arandaki tatlı sohbetin sabahlara kadar sürebileceği şefkatli bir gün olacak. Ona bırakacağın küçük bir sevgi notu veya eski güzel anılarınızı yad etmek aranızdaki aşkı tazeleyecektir. Bekarsan, belki yakın bir arkadaşının tanıştıracağı, belki de her gün gittiğin mahalle kafesinde karşına çıkacak; konuşma tarzıyla, naifliğiyle ve mizah anlayışıyla kalbini yumuşatacak sevimli kişiyle harika bir sohbete dalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu, maddi ve manevi değerler evini adeta altın bir ışıkla aydınlatıyor. Kendi değerini, emeklerinin kıymetini ve hayattan aldığın tadı çok daha derinden hissettiğin bir gün. Evren, sana duyduğun öz şefkatin karşılığını cebine giren bereketli bir nakit akışıyla ödüyor olabilir.

Paranı sadece biriktirmek için değil, ruhunu beslemek, sevdiklerini mutlu etmek ve yaşam alanını güzelleştirmek için harcadığında bereketinin daha da arttığını göreceksin. Çok sevdiğin bir eşyayı satın almak, ailene güzel bir sofra kurmak veya yeteneklerin sayesinde elde ettiğin sürpriz kazancı kutlamak gününü şenlendirecektir.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aidiyetin ve maddi/manevi güvenliğin tavan yaptığı, 'İyi ki hayatımdasın' dediğin şükür dolu bir gün olacak. Partnerinle geleceğinizi güvence altına alacak bir birikim planı yapmak veya birbirinize alacağınız ufak, nostaljik hediyeler aşkınızı mühürleyecektir. Bekarsan, sadece kelimelerle değil, sana sunduğu güven hissiyle, cömertliğiyle ve seni koruyup kollayan sıcak tavrıyla ayaklarını yerden kesecek çok saygın biriyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün kraliçesi/kralı sensin! Venüs ve Jüpiter'in tam senin burcunda, kalbinde gerçekleştirdiği kavuşum ise sana eşi benzeri görülmemiş bir şans, güzellik, bolluk ve iyimserlik vadediyor. Üzerindeki melankolik hırkayı çıkarıp atıyor, bulunduğun her ortamı kendi içsel ışığınla, şefkatinle ve büyüleyici auranla aydınlatıyorsun.

Kişisel hedeflerin, dış görünüşün ve hayata dair umutların bugün evrenin koruması altında. Yenilenmek, kendine bakım yapmak, yeni bir giyim tarzı denemek veya uzun zamandır adım atmaktan korktuğun kişisel projeni başlatmak için harika bir gün. Sen kendine inandıkça, kapılar adeta sihirli bir şekilde kendiliğinden açılıyor.

Peki ya aşk? Cazibenin ve çekim gücünün zirvesinde olduğun bugün, partnerin sana adeta ilk günkü gibi yeniden aşık oluyor. Senin anaç/koruyucu, şefkatli ama bir o kadar da parıldayan enerjin, ilişkideki tüm pürüzleri eritecek güce sahip. Bekarsan, bugün aşka gitmene gerek yok, aşk sana geliyor. Sadece gülümsemenle bile insanların kalbini yumuşatacak, sana hayranlıkla bakan ve niyetinin saflığına vurulan çok özel kişinin dikkatini çekeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, senin on ikinci evinde, yani ruhunun en saklı bahçesinde gerçekleşiyor. Bugün sahnede, spot ışıklarının altında olmak yerine, tamamen kendi içine dönmek, sessizliğin ve yalnızlığın huzuruna sığınmak isteyeceksin. Gözlerden uzak kaldıkça ruhsal bereketinin nasıl arttığını görüp şaşıracaksın.

Bilinçaltındaki eski kırgınlıkların, affedemediğin kişilerin ve geçmiş yaraların üzerine bugün adeta ılık, şifalı bir su dökülüyor. Seni koruyan gizli bir elin, ilahi bir adaletin varlığını da hissedeceksin. Hiç kimseye duyurmadan yaptığın gizli bir iyilik veya birine uzattığın şefkat eli, sana evrenin en güzel mucizeleri olarak geri dönecek.

Peki ya aşk? İlişkini dış dünyanın meraklı gözlerinden saklamak, partnerinle baş başa ve kimsenin bilmediği gizli dünyanda kaybolmak isteyeceğin bir gün olacak. Gösterişli mekanlar yerine baş başa kalacağınız sessiz bir ortam, ruhlarınızı birbirine mühürleyecektir. Bekarsan, henüz kimseye anlatmaya hazır hissetmediğin, tamamen ruhsal ve çok derinden gelişen gizli bir hayranlık veya platonik bir aşk, kalbinde yumuşacık bir umut çiçeği açtırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşum, sosyal çevreni, dahil olduğun arkadaş gruplarını ve geleceğe dair umutlarını adeta çiçeklendiriyor. Analitik ve kuralcı zihnini biraz esnetip dostlarının kucaklayıcı ve şefkatli enerjisine kendini bıraktığında, hayattan ne kadar büyük bir keyif aldığını göreceksin.

Birlikte çalıştığın ekiplerden, üyesi olduğun derneklerden veya kalabalık arkadaş meclislerinden sana doğru akan çok büyük bir şans var. Bir dostunun sana açacağı yeni bir kapı, sunacağı manevi destek veya beraber gerçekleştireceğiniz harika organizasyon, kalbindeki umutları yeniden yeşertecek. Paylaştıkça büyüyen bir neşe içindesin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde ortak arkadaşlarınızla yapacağınız sıcak ve samimi ev toplanmaları, ilişkinizin enerjisini tazeleyecektir. Partnerinle aynı sosyal hayalleri paylaştığınızı görmek aranızdaki güvenli bağı pekiştiriyor. Bekarsan, arkadaş gruplarının çöpçatanlık yapabileceği veya bir sosyal sorumluluk projesinde karşılaşacağın, kalbinin temizliği yüzüne yansımış, merhametli ve vizyoner biriyle çok masum, arkadaşlıkla başlayan bir aşka adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Jüpiter ile kavuşumu, kariyerini ve toplumsal statünü adeta yıldızlara taşıyor. Bugüne kadar sergilediğin naif, adil ve uyumlu duruşunun mükafatını, patronların veya ailenin büyükleri tarafından açıkça takdir edilerek, onurlandırılarak alıyorsun.

Sadece iş değil, hayattaki duruşunla da insanların sana derin bir saygı ve şefkat duyduğu bir gündesin. Geleceğine dair kurduğun umut dolu hayaller bugün resmiyet kazanabilir. Bir terfi, güzel bir ünvan veya aileni gururlandıracak bir başarı, içindeki aidiyet ve öz güven hissini zirveye çıkaracaktır. Zirvenin havası bugün çok sıcak ve samimi.

Peki ya aşk? İlişki artık gizli kapaklı yaşadığın değil, toplum önünde de gururla taşıyacağın bir güce dönüşüyor. Partnerinle beraber aileleri ziyaret etmek, ilişkinizi daha resmi bir boyuta (söz, nişan vb.) taşımak veya birlikte elde ettiğiniz bir başarıyı kutlamak bağınızı ölümsüzleştirecektir. Bekarsan, kariyer çevrenden veya senden daha tecrübeli, statü sahibi, korumacı ve sana aradığın huzurlu yuvayı sunabilecek saygın kişiyle şahane bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki şifalı ve büyüleyici kavuşumu, inançlarını, felsefeni ve hayata bakış açını sevgiyle genişletiyor. Artık kuşkucu ve derin yapını biraz esnetip hayata çok daha iyimser, affedici ve umut dolu bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Evrenin seni koruduğunu, ilahi bir elin sana şans sunduğunu kalben hissedeceksin.

Uzak diyarlar, seyahat planları, akademik hedefler veya hukuki konularda önüne serilen kırmızı halıda yürüyorsun. Bir vize onayı, uzaklardan gelecek çok sevindirici bir haber veya kazandığın bir yasal süreç ruhuna derin bir nefes aldıracak. Bilgini ve vizyonunu insanlarla şefkatli üslubunla paylaşmak seni çok mutlu edecek.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde partnerinle aynı ufka baktığınızı, inançlarınızın ve hayallerinizin nasıl uyumla örtüştüğünü göreceğiniz harika bir gün. Birlikte bir tatil planı yapmak veya derin felsefi konuları huzurlu şefkatle tartışmak aşkınızı sıradanlıktan kurtaracaktır. Bekarsan, uzak mesafelerden, belki farklı bir şehirden/ülkeden veya tamamen eğitim aldığın bir ortamdan; zekası, merhameti ve geniş vizyonuyla senin şüpheci duvarlarını anında eritecek biriyle masalsı bir iletişime başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yönetici gezegenin Jüpiter'in Venüs ile kurduğu dönüştürücü kavuşum, kriz sandığın konuların aslında büyük bir şifaya dönüştüğünü kanıtlıyor. Finansal veya ruhsal anlamda seni daraltan konularda aniden uzanan bir yardım eli, omuzlarındaki tüm yükü hafifletecek. Affetmenin ve korkularından arınmanın hafifletici gücünü hissediyorsun.

Ortak kaynaklar, eşin kazancı, miras, kredi veya vergiler konusunda beklediğin mucizevi haber bugün gelebilir. Çözümsüz gibi görünen bir finansal düğüm, şanslı bir tesadüf veya sana şefkatle yaklaşan bir otorite figürü sayesinde pürüzsüzce çözülerek bütçene harika bir nefes aldıracaktır. Başkalarından gelen bereket kapıların ardına kadar açık.

Peki ya aşk? Beraberliğinde yüzeysel sohbetleri bırakıp partnerinle en derin hislerini, korkularını ve arzularını paylaştığın çok güçlü bir bağ kuruyorsun. Birbirinize duyduğunuz sarsılmaz şefkat, aranızdaki tüm şüpheleri eritip tutkuyu zirveye taşıyacaktır. Bekarsan, sıradan flörtlerden tamamen uzaklaşıp ruhunun en saklı köşelerine dokunabilen, yaralarını saracak kadar merhametli ama bir o kadar da derin ve gizemli biriyle çok yoğun bir çekim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Jüpiter, senin tam karşıt evinde, ortaklıklar ve evlilik alanında muazzam bir sevgi yumağı oluşturuyor. Senin ciddi, mesafeli ve işkolik duvarların, bugün sana şefkatle yaklaşan insanların sıcaklığı karşısında eriyip gidiyor. İnsanlarla uyum içinde olmanın, güvenmenin ve hayatı paylaşmanın tarifsiz hafifliğini tadacaksın.

Açık düşmanlıkların yerini barışa, rekabetin yerini ise kârlı iş birliklerine bıraktığı bir gün. Sana zıt gibi görünen insanların aslında senin eksik yanlarını nasıl şefkatle tamamladığını göreceksin. Danışmanlıklardan, ikili görüşmelerden ve masaya oturduğun her türlü uzlaşmadan çok şanslı, bereketli ve mutlu ayrılıyorsun.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında kelimenin tam anlamıyla şanslı dönemdesin. Partnerinle aranızdaki her türlü gerilim, onun sana yapacağı sevgi dolu bir jestle veya 'hadi evlenelim/bir adım ileri gidelim' tarzı köklü kararlarla taçlanabilir. Bekarsan, gökyüzü sana geçici bir heves değil, 'işte hayat arkadaşım' diyebileceğin güvenilir, merhametli, anaç/koruyucu ve vizyonu geniş insanı altın tepside sunuyor. Bu karşılaşma, kaderini yeniden yazabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, günlük rutinlerini, ofis yaşamını ve sağlığını adeta küçük mucizelerle dolduruyor. Her gün şikayet ederek yaptığın sıkıcı işler bile bugün gözüne çok sevimli, huzurlu ve bereketli görünecek. Gündelik hayatını düzene sokmak, bedenine şefkat göstermek ve koşturmaca içinde kendine huzurlu alanlar yaratmak ruhunu aydınlatacak.

Çalışma ortamında veya hizmet aldığın insanlarla aranda adeta bir aile sıcaklığı oluşuyor. Yardımcın, astların veya mesai arkadaşlarınla paylaştığın güzel enerji, günün tüm stresini alıp götürecektir. Belki ofise küçük bir tatlı almak veya sokaktaki bir canı (evcil hayvanı) beslemek/sahiplenmek, kalbindeki sevgi enerjisini katlayarak sana geri dönecek.

Peki ya aşk? Aşkın büyük sahnelerde değil, hayatın en ufak, en pratik anlarında gizli olduğunu hissettiğin bir gün. Partnerinin sana hazırladığı sabah kahvesi veya yorgun günün ardından omuzlarına yaptığı ufak bir masaj, sana 'işte gerçek sevgi bu' dedirtecektir. Bekarsan, günlük rutininde, belki iş yerinde, spor salonunda veya markette karşılaştığın, hayatı kolaylaştıran, şefkatli ve güler yüzlü kişiyle içini ısıtacak çok doğal bir bağ kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ve Jüpiter, su grubundan bir kardeşin olan Yengeç'te kavuşarak senin yaratıcılık, neşe, aşk ve çocuklar evini adeta masalsı bir ışıkla yıkıyor! İçindeki masum çocuğun uyanışını, hayatın renklerini yeniden fark ettiğini hissedeceksin. Sanata, müziğe, eğlenceye ve kalbini çarptıran her şeye karşı muazzam bir çekim duyduğun şahane bir gündesin.

Yaratıcılığının sınır tanımadığı bugünde, ellerinden çıkan her şey bir sanat eserine dönüşebilir. Hobilerini kazanca çevirmek, çocuklarla şefkatli vakit geçirmek veya sadece kendi zevklerin için bir şeyler yapmak ruhuna güçlü bir yaşam enerjisi pompalayacak. Evren sana 'bugün sadece mutlu ol ve oyna' mesajını fısıldıyor.

Peki ya aşk? Romantizmin kelimenin tam anlamıyla zirvesinde, adeta göklerde süzüldüğün bir gün! Partnerinin sana yapacağı şiirsel sürprizler, şefkat dolu bakışlar ve aranızdaki çocuksu neşe, ilişkinizi bir masal kitabından fırlamış gibi hissettirecek. Bekarsan, tam da senin ince ruhuna hitap eden, merhametli, neşeli, cömert ve kalbini pır pır ettirecek hayalindeki kişiyle film sahnelerini aratmayacak büyüleyici bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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