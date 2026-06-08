Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu, ruhunun en derinlerindeki aidiyet ve güven ihtiyacını şefkatle karşılıyor. Her zaman savaşan cesur ruhun, bugün kılıcını bırakıp sıcak bir yuvanın, aile bağlarının veya köklerinin huzuruna sığınıyor. Geçmişten gelen ufak tefek kırgınlıkları tatlı bir sohbetle onardığın, affetmenin hafifletici gücünü hissettiğin yumuşacık bir gündesin.

Maddi dünyanda, özellikle yaşam alanını güzelleştirmek, ailene yatırım yapmak veya toprağa/gayrimenkule dair konularda bereketli bir akış var. Evin için alacağın küçük ama değerli bir eşya veya ailene sunacağın cömert bir destek, içindeki bolluk hissini büyütecektir. Kendini nerede güvende hissediyorsan, şans bugün tam olarak orada yeşeriyor.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde macera aramaktan ziyade, 'Burası benim evim' dediğin güvenli kollara ihtiyaç duyabilirsin bugün. Partnerinle beraber güzel bir sofra kurmak, nostaljik şarkılar dinlemek veya sadece sessizce sarılıp günün yorgunluğunu atmak aşkınızı derinleştirecektir. Bekarsan, sana geçici bir heyecan değil, anne/baba şefkatiyle yaklaşan, korumacı, geleneklerine bağlı ve kalbini sıcacık yapacak güvenilir kişiyle çok naif bir başlangıç yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...