Günlük Para Burç Yorumuna Göre 10 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Ay ile Neptün'ün kafa karıştırıcı kavuşumu, ofis içinde evrak veya veri sızıntılarına, ufak yanlış anlaşılmalara zemin hazırlıyor. Yanlışlıkla başka bir müşteriye gönderilen bir teklif dosyası veya silinen bir rapor, sabah saatlerinde tatlı bir telaş yaratabilir. Pratik zekan sayesinde bu hatayı kimse fark etmeden hızla toparlayacaksın.

Ayrıca bugün kimseye kefil olmaman gereken bir gün. Çalışma arkadaşlarından birinin 'ben hallederim' diyerek aldığı bir sorumluluğu yerine getirmemesi yüzünden işler sana kalabilir. İnsanların iyi niyetine güvenmek güzeldir ama iş dünyasında her şeyi yazılı ve garantili bir şekilde ilerletmek hayat kurtarır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…