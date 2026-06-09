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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 10 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 10 Haziran Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ile Neptün'ün kafa karıştırıcı kavuşumu, ofis içinde evrak veya veri sızıntılarına, ufak yanlış anlaşılmalara zemin hazırlıyor. Yanlışlıkla başka bir müşteriye gönderilen bir teklif dosyası veya silinen bir rapor, sabah saatlerinde tatlı bir telaş yaratabilir. Pratik zekan sayesinde bu hatayı kimse fark etmeden hızla toparlayacaksın.

Ayrıca bugün kimseye kefil olmaman gereken bir gün. Çalışma arkadaşlarından birinin 'ben hallederim' diyerek aldığı bir sorumluluğu yerine getirmemesi yüzünden işler sana kalabilir. İnsanların iyi niyetine güvenmek güzeldir ama iş dünyasında her şeyi yazılı ve garantili bir şekilde ilerletmek hayat kurtarır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ofis rutinlerinden tamamen sıyrılıp işine inanılmaz bir yaratıcılık kattığın harika bir gün yaşıyorsun. Grafik tasarım, mimari, reklam veya ürün geliştirme gibi bir alanda çalışıyorsan, bugün Ay ve Neptün'ün sunduğu ilhamla ortaya çıkaracağın fikir, yöneticilerin tarafından çok beğenilecek. İlhamın şirketine prestij katıyor.

Ancak ekip bütçelerinde veya grup çalışmalarında hesapları iyi tutmalısın. İyi niyetli ama biraz dağınık bir çalışma arkadaşının yaptığı harcamalar proje bütçesini aşabilir. Kimseyi kırmadan finansal kontrolü nazikçe eline almak, ileride yaşanacak bütçe krizlerini daha doğmadan önleyecektir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bir iş görüşmesine gireceksen veya yöneticilerinle bir mülakat yapacaksan çok dikkatli olmalısın. Karşı tarafın sana sunduğu imkanlar, aslında gerçeği yansıtmayan bir şirket vitrini olabilir. Süslü cümlelerin ardındaki gerçek çalışma saatlerini ve net maaşı kesinlikle yazılı olarak sormalısın.

Ofis içinde ise yöneticilerinin bugün ne istediğini tam olarak anlatamaması seni biraz zorlayabilir. Vizyoner ama uygulanabilirliği olmayan projeler masana gelebilirler. Onların bu hayalperest tavrını kırmadan, omuzlarına binen bu belirsiz iş yükünü rasyonel bir plana oturtmak tamamen senin pratik zekana düşecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş yerinde yöneticilikten ziyade bir mentör, bir yaşam koçu gibi hareket ediyorsun. İş hayatında ciddi bir kriz yaşayan veya özel hayatındaki sorunlar yüzünden ofiste ağlayan bir çalışma arkadaşına yapacağın şefkatli destek, senin iş yerindeki değerli ve vazgeçilmez yerini bir kez daha güçlendirecektir.

Ayrıca uzak bağlantılı işlerde, deniz aşırı projelerde veya eğitim/yayıncılık alanında harika bir ilham akışı var. Geleneksel kuralları bir kenara bırakıp tamamen sezgilerinle hazırlayacağın bir rapor veya sunum, uluslararası bir platformda veya şirketin üst düzey makamlarında büyük bir hayranlık uyandıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ofis içinde finansal tablolarla veya bütçe raporlarıyla uğraşıyorsan gözünü dört açmalısın. Fatura numaralarında yapılacak bir hata, yanlış kesilen bir makbuz veya sana eksik aktarılan bir bütçe kalemi, ilerleyen günlerde başını ağrıtabilir. Rakamlara bugün asla 'nasıl olsa doğrudur' diyerek yaklaşmamalısın.

Ayrıca şirketin dışarıdan beklediği bir fon veya kredi onayında ufak tefek bürokratik sisler oluşabilir. 'Para bugün yatıyor' denilmesine rağmen bankada yaşanan sistemsel bir hata ödemeyi geciktirebilir. Acil ödemelerini bu beklentiye göre ayarlamak yerine B planını mutlaka hazır tutmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş ortamında kaos yaratan, ne istediğini bilmeyen yöneticilerle veya iş ortaklarıyla baş etmek tamamen sabrına kalmış durumda. Karşı tarafın sürekli karar değiştirmesi, sana verdikleri işin çerçevesini çizememeleri zihnini yoracak. Sınırları net bir şekilde sen belirlemezsen, onların dağınıklığı seni de aşağı çekecektir.

Ayrıca bugün danışmanlık verdiğin veya yüz yüze hizmet sunduğun müşteriler ekstra mızmız, talepkar ve kafa karıştırıcı olabilir. Profesyonelliğini ve soğukkanlı zarafetini bozmadan onlara yön göstermek, yorucu olsa da günü krizsiz kapatmanı sağlayacak tek çözümdür. Merhametli ol ama işleyişi asla bozma. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün çalışma ortamında fiziksel enerjinin çekildiğini, ekrana bakacak gücü bile zor bulduğunu hissedebilirsin. Ay ve Neptün'ün bu puslu etkisi altında odaklanman imkansıza yakın. Eğer imkanın varsa bugün hastalık izni almak, ofise gitmemek (veya home office ise işleri rölantiye almak) yapacağın en doğru kariyer hamlesi olur.

Ofiste olmak zorundaysan, bugün yeni ve karmaşık projelerden kesinlikle uzak durmalısın. Sadece yapılması mecburi olan rutin işleri sakince bitirip mesai bitimini sessizce beklemek günü en az hasarla atlatmanı sağlar. Bugün hata yapmaya çok açık olduğun için önemli evrakları imzalamaktan da kaçınmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ofiste sıradan işleri tamamen unutup içindeki sanatçı veya dahi stratejisti ortaya çıkarıyorsun. Bir tasarım projesi, bir sunum veya şirketin yeni vizyonu üzerinde çalışıyorsan, sezgilerinden aldığın ilhamla öylesine büyüleyici bir iş çıkaracaksın ki, herkes senin bu yeteneğine şapka çıkaracak.

Ayrıca hobilerini yavaş yavaş bir ek gelire dönüştürme fikri zihninde filizleniyor. El emeği ürettiğin bir şeyi sosyal medyada paylaşmak veya yazarlık yeteneğini küçük bir projeyle dış dünyaya sunmak, gelecekte kariyerini tamamen bu yöne kaydırmanın ilk şanslı ve gizemli adımı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kariyer hayatında özellikle gayrimenkul, kiralama, inşaat veya aile şirketleriyle bağlantılı işler yürütüyorsan tam bir belirsizlikler yumağı içindesin. Satın alınacak bir ofis veya imzalanacak bir kira kontratında sana söylenmeyen, gizlenen bazı hasarlar veya yasal boşluklar olabilir. Kontratları imzalamadan evvel uzman birine teyit ettirmelisin.

Evden çalışan bir Yay isen, bugün evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar yüzünden işe odaklanman imkansızlaşabilir. Ailenin bitmek bilmeyen talepleri veya evdeki karmaşa, teslim etmen gereken projeyi geciktirebilir. Sınırlarını çizip çalışma saatlerinde odanın kapısını kapatmayı öğrenmen gereken bir gündesin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ofiste kelimenin tam anlamıyla şanslı bir hata günündesin. Yanlış müşteriye veya yöneticiye gönderdiğin bir e-posta, ilk başta seni paniğe sürüklese de, karşı tarafın e-postadaki yenilikçi fikri veya üslubunu çok beğenmesiyle sana hiç beklemediğin yepyeni bir proje kapısı açabilir.

Ayrıca pazarlama, dijital iletişim veya yazarlık alanında çalışıyorsan bugün ilham perileri tamamen senin yanında. Hazırlayacağın bir reklam metni veya kampanya dili, müşterilerin duygularına öylesine derinden hitap edecek ki, satış grafikleri tahminlerin çok ötesine geçecek. İletişim yeteneğin bugün büyülü bir kâra dönüşüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün şirket bütçesini, ofis harcamalarını veya kendi iş yatırımlarını yönetirken rasyonel aklının yerini büyük bir illüzyon alıyor. Göze çok şık gelen ama şirket için tamamen gereksiz olan bir lüks harcamaya veya yazılıma büyük meblağlar bağlama riskin var. Bugünkü yatırım kararlarını yarına bırakman şirketin bütçesini korur.

Ancak sanat, estetik, moda veya kozmetik gibi alanlarda kendi işini yapıyorsan bugün ortaya çıkaracağın ürünler veya sunacağın hizmetler tam anlamıyla yok satabilir. İnsanların gözüne ve ruhuna hitap etmeyi çok iyi başardığın için yaratıcılığını konuşturduğunda kazanacağın para bu yanılgılı günün tek şanslı noktası olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kariyerinde geri planda kalmak yok! Zira tüm spot ışıkları senin vizyonunun üzerinde parlıyor. Hazırladığın ilham verici bir sunum, yazdığın bir proje veya tamamen sezgilerinle bulduğun dahiyane çözüm, şirket toplantısında herkesi adeta büyüleyerek seni tartışılmaz bir merkeze yerleştirecek.

Eğer sanat, sinema, şifa veya tasarım gibi yaratıcı bir sektördeysen, bugün imza atacağın iş senin 'ustalık eserin' olabilir. Kalbinden geçen dürüst ve estetik duyguyu profesyonel bir işe dönüştürdüğünde, yöneticilerinin veya müşterilerinin sana olan hayranlığı sana devasa primler ve çok sağlam bir kariyer itibarı kazandıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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