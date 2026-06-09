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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 10 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 10 Haziran Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 10 Haziran Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün beraberliğinde partnerinin anlamsız dalgınlıkları veya sana verdiği ufak bir sözü tamamen unutması kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşatabilir. Onu ilgisizlikle suçlamak yerine, zihninin ne kadar dolu olduğunu anlamaya çalışmak ve omuzlarına yüklenmek yerine ona şefkat göstermek aranızdaki gerilimi anında yumuşatacaktır.

Ama bekarsan, gözünü boyayan sahte yaz aşklarına karşı dikkatli olmalısın. Sana harika vaatlerde bulunan, kelimeleriyle seni büyüleyen kişinin aslında hayatında başka öncelikleri olduğunu fark edebilirsin. Bu ufak uyanış, kalbini yorucu bir serüvene girmeden önce frenlemeni sağlayarak seni koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkide geçmişin güzel günlerine duyduğunuz ortak özlem, sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor... Partnerinle en sevdiğiniz eski şarkıyı dinlemek veya ilk buluştuğunuz mekana plansızca gitmek, günlük hayatın tüm sıradan yorgunluğunu unutturup aşkınızı tazeleyecektir.

Ama bekarsan, geçmişten esen ılık rüzgar aklını biraz karıştırabilir. Çok eskiden kalbini hızlandıran ama yarım kalan bir hikayenin başrol oyuncusundan alacağın masum bir 'nasılsın?' mesajı seni maziye götürebilir. Eskiye dönmek her zaman doğru olmasa da, bu masum iletişimin tadını çıkarmakta hiçbir sakınca yok gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde partnerinle iletişim kurmak yerine sadece susup kendi iç sesini dinlemek isteyeceksin. Bazen çiftlerin birbirinden biraz uzaklaşıp bireysel hobilerine vakit ayırması, ilişkiyi tazeleyen en güzel moladır. Ona 'bugün biraz kendimle kalmak istiyorum' demekten çekinmemelisin.

Ama bekarsan, kafa karıştıran ve ne istediğini bilmeyen insanlarla uğraşacak enerjin yok. Seni bir gün göklere çıkarıp ertesi gün mesajlarına dönmeyen dengesiz flörtün ipini bugün tamamen çekiyorsun. Kendi kitabını okumak, kahveni içmek ve yalnızlığın berrak huzurunda kaybolmak sana aşk meşk işlerinden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün partnerinle yan yana olamasan bile aranızdaki kopmaz ruhsal bağı hissedebilirsin. İş seyahati veya günlük zorunluluklar yüzünden ayrı geçirdiğiniz bugün, atacağın duygu yüklü, belki biraz da edebi bir mesajla bambaşka bir romantizme dönüşecek. Bugün çok daha net bir şekilde anlayacağın üzere, kalpler bir oldukça mesafeler sadece teferruattır.

Ama bekarsan, etrafındaki sığ ilişkilerden çok sıkılmış olmalısın. Neyse ki bugün sosyal medyada aynı felsefi alıntıya yorum yaptığın, belki de bir kitap/film grubunda tanıştığın çok derin ve empatik karakterle aranda kelimelere sığmayan, hem masum hem de ruhsal bir tanışma yaşanabilir. Kalbinin kapıları şefkate açılıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde güven testinden geçtiğin bir deneyim yaşayabilirsin. Partnerinin sırf sen üzülme diye veya olay çıkmasın diye söylediği bir yalan, ayağına dolanarak önüne düşebilir. İlişkide şeffaflığın yok olduğu bir noktada durup bu ilişkiye devam edip etmeyeceğin konusunda çok ciddi bir mola vermen gerekebilir.

Ama bekarsan, sana harika bir portre çizen ve gözünü boyamaya çalışan flörtünün maskesi bugün komik bir tesadüfle düşüyor. Anlattığı hayatla yaşadığı hayatın tamamen farklı olduğunu görmek başta bir hayal kırıklığı yaratsa da, sonrasında ucuz kurtulduğun için derin bir oh çekeceksin. Gerçek altın asla paslanmaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde mesafeler bir engel değil, aksine romantizmi tırmandıran çok şık bir araca dönüşüyor. Ayrı şehirlerde veya evlerde olsanız bile, akşam kahvelerinizi alıp ekran karşısında baş başa yapacağınız uzun, sakin ve duygu yüklü dijital buluşma, ruhlarınıza inanılmaz bir huzur aşılayacaktır. Yeter ki aşka zaman ver! 

Ama bekarsan, bugün sana gerçek dünyada yaklaşanlardan çok, dijitalin gizemli ve naif perdesi ardında tanıştığın bir ruha çekiliyorsun. Henüz yüz yüze gelmediğin ama yazdığı cümlelerle kalbinde incecik sızılar bırakan, müzik zevkiyle seni büyüleyen kişiyle aranızda son derece masum ve hayalperest bir hikaye başlıyor. Bu senin için yeni bir şey olmalı, zira güvenmek için tanımak ve dokunmak gerek değil mi? Ama bu deneyimin heyecanını da göz ardı etmemelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde partnerinle beraber dış dünyanın yorgunluklarına kapıyı kapatıp sadece sessizce iyileşmek isteyeceksin. Beraber kanepeye uzanıp hiçbir şey yapmamanın, sadece birbirinizin nefes alışını dinlemenin verdiği iyileştirici dinginlik, ilişkine büyük bir huzur verecektir.

Ama bekarsan, bugün 'dostluk mu yoksa aşk mı?' çizgisinde tatlı bir yanılgıya düşüyorsun. Her zaman dertleştiğin arkadaşının sana bir kahve getirmesine veya saçına dokunmasına bir anlık romantik anlamlar yükleyebilirsin. Kısa süreli bir heyecan yaşatsa da bu yanılgıyı gerçeğe dökmeden önce sınırların farkına varıp dostluğunuzun saf güzelliğini koruyacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün beraberliğinde rutinin dışına çıkıp aşkına biraz gizem ve oyun katma arzusu içindesin. Partnerinle dışarıda, sanki ilk defa tanışıyormuşsun gibi rol yapmak veya ona romantik ve sürprizli ufak mesajlar bırakmak, ilişkindeki derin tutkuyu harika bir şekilde canlandıracaktır. Zira aşk bazen tatlı bir oyundur, değil mi?

Ama bekarsan, aşkı çok uzaklarda değil, her gün mesai harcadığın plazada veya ofis koridorlarında buluyorsun. Kimseye belli etmeden, kahve molalarında paylaştığınız sessiz tebessümler ve bilgisayar ekranından birbirinize attığınız şifreli bakışlar, kalbinde gizli kalmış muazzam ve çok ateşli bir romantizmi uyandırıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinde derin, ağır ve aşırı samimi romantizm seni adeta boğabilir. Partnerinin her saniye seninle olmak istemesi karşısında, nefes almak için kibarca bir mola talep edebilirsin. Bu bir ayrılık değil... Sadece çok sevdiğin kendi mağarana çekilip zihnini sıfırlama, bireyselliğini hatırlama ihtiyacı, değil mi?

Ama bekarsan, karşındaki insanın yoğun melankolisi veya aşırı duygusal tavırları sana bir uyarı sinyali gibi gelecek. İlişkinin başından omuzlarına yüklenen bu ağır sorumlulukları ise çekmek istemediğin için, daha fazla umut vermeden iletişimi dürüstçe keseceksin. Özgür ruhun bugün sahte dramalara kapalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün beraberliğinde günlük koşturmacaların ciddi temposundan çıkıp partnerinle mesajlaşırken çok komik, tatlı ve romantik yanlış anlaşılmalara düşebilirsin. Otomatik klavyenin kurbanı olduğun bir mesajın sana attıracağı kahkahalar, ilişkinin asık suratlı ciddi halini tamamen yıkarak sevgini tazeleyecektir.

Ama bekarsan, o meşhur zırhını bugün günlük hayatın içindeki o şanslı tesadüflere tamamen açıyorsun. Sokakta adres soran, otobüste kitabını düşüren veya asansörde aniden göz göze geldiğin yabancıyla aranda bir anda eski romantik filmleri aratmayan, çok doğal ve çok zarif bir çekim yaşanacak. Mantığı bırak, ana teslim ol. Bu yıldırım aşkını ise kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkisi olan bir Kova isen, partnerinle aranızdaki romantik dinamiği tamamen sessizliğe ve huzura taşıyorsun. Birbirinizden maddi beklentilere girmek, lüks mekanlarda boy göstermek yerine; sadece evde, basit bir sofra etrafında manevi bir şükür duygusuyla var olmanın paha biçilemez sevincini yaşayacaksınız.

Ama bekarsan, yalnızlığın gücü ve barışı bugün seni adeta sarıp sarmalıyor. Birilerine mesaj atmak, 'acaba ne yazdı?' diye ekran başında beklemek sana bugün çok anlamsız ve gereksiz geliyor. Kendi değerinin tamamen farkındasın; eksik hissetmediğin için de bugün hayatında kimseye yer açmaya hiç niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinin sana hazırladığı sürprizle adeta bulutların üzerine çıkıyorsun. Senin incecik ruhuna hitap eden, maddi bir değerden ziyade inanılmaz bir duygu yüklü olan bu jest, aranızdaki aşkı bir ömür boyu unutulmaz kılacak. Bugün sevildiğini iliklerine kadar hissettiğin kutlu gün.

Ama bekarsan, bugün gözlerindeki buğulu ve ilham dolu bakış etrafındaki herkesi bir mıknatıs gibi çekiyor. Seninle sadece vakit geçirmek için değil, senin eşsiz dünyana dahil olup seninle masalsı aşka yelken açmak isteyen, ruhu çok ince ve çok romantik biriyle harika bir rüyaya gözlerini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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