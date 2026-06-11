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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Haziran Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Haziran Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs'ün Aslan burcuna geçişi doğrudan kalp ritmine ve üst sırt kaslarına etki ediyor. Hafta sonuna girerken hissettiğin heyecan, farkında olmadan omuzlarını kasmana ve nefesini hızlandırmana yol açabilir.

Tam da bu yüzden bedenindeki enerjiyi doğru bir şekilde topraklamaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kendini yoracak ağır kardiyolar yerine, göğüs kafesini açan esneme hareketlerine yönelmelisin. Kalp merkezini fiziksel olarak genişletmek, hafta sonuna girerken ruhundaki cesareti de harika bir şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle artan lüks yaşama arzusu doğrudan göz çevrene ve uyku ritmine yansıyor. Gece geç saatlere kadar ekranlarda dekorasyon ürünleri incelemek veya loş ışıkta uzun bir film maratonu yapmak, gözlerinde kızarıklık ve kuruluk hissetmene neden olabilir.

Tam da bu yüzden göz kaslarını rahatlatmaya ve bedensel yorgunluğu silmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için güçlü göz damlalarına sarılmak yerine, ılık çay poşetleriyle yapacağın doğal kompreslere ve ekranlardan uzaklaşmaya yönelmelisin. Göz çevreni bu doğal dokunuşla nemlendirmek, evinde hissettiğin o asil aurayı da kusursuz bir zindelikle taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle hızlanan iletişim trafiği doğrudan sindirim sistemine ve mide zarına etki ediyor. Gün boyu toplantıdan buluşmaya koştururken öğün atlamak veya ayaküstü hızlıca bir şeyler atıştırmak, midende beklenmedik bir gaz sıkışması veya hazımsızlık yaratabilir.

Tam da bu yüzden sindirim ritmini yavaşlatmaya ve bedensel telaşını boşaltmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için hareketsiz kalıp saatlerce koltukta dinlenmek yerine, yemeklerden sonra yapacağın kısa, hafif tempolu açık hava yürüyüşlerine yönelmelisin. Sindirim sistemindeki gerginliği fiziksel olarak savuşturmak, zihnindeki güçlü kelimelerin de çok daha rahat akmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Aslan burcuna adım atmasıyla omuzlarında ve kürek kemiklerinde gerginlik söz konusu olabilir. Kendine aldığın gösterişli hediye paketlerini taşımak veya gün boyu o iddialı ve şık kıyafetlerin içinde dik durmaya çalışmak, sırtının üst kısmında ince bir gerginlik hissetmene yol açabilir.

Tam da bu yüzden sırt kaslarındaki ağırlığı hafifletmeye ve bedensel esnekliğe odaklanmalısın. Ancak bunun için sert masaj aletleri kullanmak yerine, omuz başlarını geriye doğru çevireceğin yumuşak rotasyon hareketlerine yönelmelisin. Sırtındaki fiziksel yükü atmak, içindeki enerjiyi kusursuzca destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yönetici evine, yani kendi burcuna geçen Venüs'ün güçlü enerjisi doğrudan cilt bariyerine ve yüz kaslarına etki ediyor. Bütün gün kalabalıklar içinde gülümsemek, iddialı ortamların spot ışıkları veya klimalı havaları altında kalmak, cildinde nemsizlik ve mimik çizgilerinde yorgunluk hissi yaratabilir.

Tam da bu yüzden bedeninin bu star ışıltısını korumak adına yüz kaslarını tazelemeye odaklanmalısın. Ancak bunun için ağır kozmetik kimyasallara yönelmek yerine, doğal içerikli ferahlatıcı toniklere ve yüzünü nazikçe esnetecek yüz yogası hareketlerine yönelmelisin. Mimiklerini şefkatle esnetmek, tahtında oturan asil duruşunu hafta sonu boyunca kusursuz kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Aslan burcundaki Venüs'ün transiti doğrudan el bileklerine ve parmak eklemlerine yansıyor. Perde arkasındaki işleri ve yeni projeleri klavye başında saatlerce ince ince işlemek, ellerinde uyuşma veya bileklerinde ince bir sızlama yaratabilir.

Tam da bu yüzden eklemlerini şımartarak derin bir bedensel şifalanmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için bilekliklerle hareketi kısıtlamak yerine, ılık su altında parmaklarına yapacağın yumuşak açma-germe hareketlerine ve doğal yağlarla masaja yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle artan sosyalleşme arzusu doğrudan baş bölgesine ve şakaklarına bir enerji yoğunlaşmasına neden oluyor. Şık davetlerde saatlerce yüksek sesli müzik veya uğultulu kalabalıklar içinde kalmak, gün sonunda şakaklarında zonklayıcı bir ağrı yaratabilir.

Tam da bu yüzden baş bölgende oluşan basıncı dağıtmaya ve bedensel vitrinini dinlendirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için yalnızca karanlık bir odada hareketsizce uyumak yerine, şakaklarına nane veya lavanta yağı ile uygulayacağın dairesel ve serinletici masajlara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişi dolaşım sistemine ve damarlarına etki edebilir. Özellikle de tüm gün ciddi, hareketten uzak ve iddialı toplantı masalarında oturmak, kan akışının yavaşlamasına ve vücudunda genel bir ağırlık hissine neden olabilir.

Tam da bu yüzden bedeninin bu sarsılmaz sütunlarını canlandırmaya ve dolaşımını korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kalbini aniden zorlayacak ağır idmanlar yerine, kan akışını dipten uca hızlandıracak hafif tempolu yürüyüşlere ve bol su tüketimine yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Aslan burcuna adım atmasıyla alevlenen seyahat arzusu doğrudan kulak, burun ve boğaz yollarına etki ediyor. Hafta sonu maceralarına atılırken maruz kalacağın ani hava değişimleri veya araç içindeki yoğun klimalar, boğazında hafif bir kuruluk ve yutkunma zorluğu yaratabilir.

Tam da bu yüzden üst solunum yollarını tazelemeye ve nemlendirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için enerjini tüketecek sıcak buhar odalarına kapanmak yerine, ılık ballı sulara ve bulunduğun ortamı doğal yollarla havalandırmaya yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişi doğrudan göz kaslarına ve görme merkezine etki edebilir. Bu süreçte incelediğin finansal tabloları, yatırım grafiklerini veya sözleşmeleri ekranda saatlerce hiç kırpmadan incelemek, gözlerinde yanma ve bulanıklaşma yaratabilir.

Tam da bu yüzden bedensel olarak derin bir arınmaya ve gözlerini dinlendirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için ekran parlaklığını kısmakla yetinmek yerine, saat başı uzağa bakma egzersizlerine ve göz çevreni rahatlatacak ılık kompreslere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün karşıt burcun olan Aslan'a geçen Venüs'ün enerjisi doğrudan karın kaslarına ve diyafram bölgene yansıyor. Günün stresi ve yoğunluğu esnasında farkında olmadan nefesini tutman, karın bölgende istemsiz bir kasılma ve gerginlik yaratabilir.

Tam da bu yüzden bedenindeki kasılmayı esnetmeye ve diyaframını şefkatle korumaya odaklanmalısın. Ancak bunun için hareketsiz kalıp kaslarını daha da kilitlemek yerine, karnını rahat bırakarak alacağın derin ve ritmik nefes egzersizlerine yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle günlük rutinlerine kattığı enerji doğrudan omurga hattına ve bel bölgende ince bir sızıya neden olabilir. Ofis koridorlarında şık kıyafetlerle, belki topuklu ayakkabılarla adeta bir podyumdaymış gibi koşturmak, günün sonunda belinde tatlı bir kasılma yaratabilir.

Tam da bu yüzden koşturmacayı yavaşlatıp omurganı şefkatle dinlendirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için beli zorlayabilecek yoğun egzersizler yerine, bel boşluğunu destekleyecek rahat yastıklara ve düz tabanlı adımlara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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