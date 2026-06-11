Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle artan lüks yaşama arzusu doğrudan göz çevrene ve uyku ritmine yansıyor. Gece geç saatlere kadar ekranlarda dekorasyon ürünleri incelemek veya loş ışıkta uzun bir film maratonu yapmak, gözlerinde kızarıklık ve kuruluk hissetmene neden olabilir.

Tam da bu yüzden göz kaslarını rahatlatmaya ve bedensel yorgunluğu silmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için güçlü göz damlalarına sarılmak yerine, ılık çay poşetleriyle yapacağın doğal kompreslere ve ekranlardan uzaklaşmaya yönelmelisin. Göz çevreni bu doğal dokunuşla nemlendirmek, evinde hissettiğin o asil aurayı da kusursuz bir zindelikle taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...