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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 12 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 12 Haziran Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 12 Haziran Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkide partnerinle arandaki sıradan rutini yıkıyorsun. Cuma akşamını evde geçirmek yerine; iddialı kıyafetlerini giyip şık bir mekana giderek aşkını dış dünyaya sergilemek isteyeceksin. Birbirinize yapacağınız gösterişli jestler tutkuyu alevlendirecek.

Ama bekarsan, sahnede sen varsın. Katıldığın bir partide veya cuma çıkışında dik duruşunla tüm radarları üzerine çekeceksin. Sıradan ve çekingen flörtler anında elenirken; senin alevine ayak uydurabilecek, sana meydan okuyup kalbini cesaretle fethedecek karizmatik biriyle unutulmaz bir hafta sonu macerasına atılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde partnerine evinin kapalı kapıları ardında asil bir muamele yapmak ve aynı değeri görmek isteyeceksin. Cuma akşamını dışarıdaki kalabalığa heba etmeyip en sevdiğin gösterişli yemeği sipariş ederek evinde yaratacağın şık romantizm, aşkına şahane bir konfor katacak.

Ama bekarsan, evine davet ettiğin özel dost meclisinde veya katıldığın bir ev partisinde gözler senin eğlenceli ev sahipliğinde olacak. Güvenli alanından çıkmadan, sadece yaydığın aurayla, standartlarından ödün vermeyen ve sana lüks konforu vadeden özel biriyle şık bir sohbete dalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün partnerinle ilişkine ilk günlerdeki kıpır kıpır, ateşli iletişimi geri getiriyorsun. Gün içinde ona atacağın romantik ve biraz da cilveli mesaj, cuma akşamı için aranızdaki tutkulu beklentiyi zirveye çıkaracak. Arabaya atlayıp yapacağın kısa akşam gezmesi ise aşkına ciddi bir dinamizm katabilir.

Ama bekarsan, iletişimdeki kusursuz karizman sana harika kapılar açıyor. Sosyal medyada yapacağın bir paylaşım veya bir ortamda kurduğun zekice cümle, anında birinin dikkatini çekecek. Kelime oyunlarıyla başlayan bu cuma flörtü, hafta sonunu telefonunu elinden düşüremeyeceğin bir serüvene çevirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün partnerine karşı 'Ben çok değerliyim' duruşunu öylesine güçlü yansıtıyorsun ki, o da bu cuma gecesini senin için unutulmaz kılmak isteyecek. Ucuz jestler yerine, sana kendini özel ve şık hissettirecek lüks akşam yemeği planı veya gösterişli sürpriz, aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirecek. Ona yeniden aşık olmak üzeresin! 

Ama bekarsan, standartlarını arşa çıkardığın ve taviz vermediğin bir cuma olacak. Seni sıradan bir kafeye çağıran değil, cömertliğiyle göz dolduran, sana 'işte benim hayatım' dedirtecek kendini açık eden kişi radarına girecek. Öz değerini yüksek tuttuğun için, evren de sana senin değerinde bir aşkı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün partnerinle ilişkinde tahtı devralıyorsun. Senin göz alıcı ışığın karşısında partnerinin hazırlayacağı gösterişli ve bol iltifatlı cuma sürprizi, aşkın ateşini harlayacak. Sen el üstünde tutulmak istiyorsun ve bugün hak ettiğin muameleyi fazlasıyla yaşıyorsun.

Ama bekarsan, Aslan karizman sokakları aydınlatıyor. Cuma gecesi planlarında, partilerde veya en ufak bir sosyalleşmede, enerjinle ortamın en popüler ismini anında kendine çekeceksin. Gözünü senden alamayan, seni etkilemek için tüm hünerlerini sergileyen cesur aşıkla, gurur okşayıcı bir flörte hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde partnerinle arandaki tutkuyu dış dünyanın yargılarından izole ediyorsun. İkinizin paylaştığı gizemli ve şık anlar, sadece size ait olan kapalı kapılar ardında ciddi bir romantizme dönüşecek. Aşkın bugün kimsenin ulaşamayacağı bir zirvede yaşanıyor. Her şey sadece size ait! 

Ama bekarsan, ofiste veya çevrende sana uzaktan uzağa hayran olan ancak bugün Venüs'ün cesaretiyle nihayet gösterişli ve şık adımı atan gizli bir aşıkla karşılaşabilirsin. Senin mesafeli duruşunu klas bulan bu kişinin itirafı, kalbinde ateşli bir hafta sonu macerası başlatacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde partnerinle el ele verip dış dünyaya muazzam bir çift olduğunuz mesajını zarif bir şekilde veriyorsunuz. Sizi davet ettikleri cuma etkinliğinde veya dost meclisinde, partnerinin seninle duyduğu gurur ve sana yaptığı şık jestler, kalbindeki aşkı yıldızlara taşıyacak.

Ama bekarsan, sosyalleştiğin ortamlarda auran bir elmas gibi parlıyor. Çevrendeki sıradan insanları geçip ortamın en vizyoner karakteriyle kuracağın kışkırtıcı diyalog, kalbinde prestijli bir flörtün ilk sinyallerini çakıyor. Hafta sonu senin için romantik ve havalı geçecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkinde partnerinle arandaki bağ duygusal olmanın yanında prestijli bir güç birliğine dönüşüyor. Birbirinizin başarılarıyla gurur duyacağınız, kadeh kaldıracağınız gösterişli cuma akşamı, aranızdaki tutkuyu sarsılmaz bir saygıyla perçinleyecektir.

Ama bekarsan, gücü ve statüyü elinde tutan karizmatik figürlere karşı çekim duyuyorsun. Bir iş yemeğinde veya sektörünün önemli bir etkinliğinde; duruşuyla herkesi kendine hayran bırakan ama sadece senin gözlerinin içine bakan karakterle, güç ve aşkın birleştiği tehlikeli bir ateşe çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün partnerinle birlikte sıradan cuma rutinlerini çöpe atıyorsun. Arabaya atlayıp bilmediğiniz lüks bir rotaya doğru macera dolu bir yola çıkmak veya vizyonunuzu genişletecek kaliteli etkinliğe bilet almak, aranızdaki tutkuyu ve entelektüel bağlılığı zirveye taşıyacaktır. Aşkı ve anı yaşamanın tam zamanı! 

Ama bekarsan, geniş ufkuna hitap etmeyen sıradan flörtlere dönüp bakmayacağın bir güne başlıyorsun. Bir seyahat esnasında veya yabancı dil/eğitim ortamında karşına çıkacak o dünyayı gezmiş, farklı kültürlerin asaletini üzerinde taşıyan cesur karakter, sana sadece aşk değil; yepyeni ve gösterişli bir hayat vizyonu vadederek aklını başından alacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde ciddi ve mesafeli maskeni çıkarıp partnerine en tutkulu halinle yaklaşıyorsun. Cuma gecesini dışarıdaki kalabalıklar yerine, sadece ikinizin olduğu, belki lüks bir otel odasında veya şık evinizde, sınırların kalktığı ateşli paylaşımlarla geçirmek aşkınızı ölümsüzleştirecek.

Ama bekarsan, flörtlerin çocuksu halleri sana hitap etmiyor. Gücü elinde tutan, karizmasıyla odayı dolduran ve sana sunduğu gizemli, tutkulu vizyonla senin sert duvarlarını tek bir bakışıyla eritebilecek karakterle, tehlikeli ama baştan çıkarıcı bir hafta sonu ateşine atılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerin senin için sınırları aşıyor! İlişkini daha lüks ve ciddi bir boyuta taşıyacak evlilik teklifi ya da sana kendini kraliçe/kral gibi hissettirecek cuma sürprizi, bağımsız ruhunu sıcacık aidiyetin içine hapsedecek. Sevilmenin bu ihtişamlı halinin tadını çıkar.

Ama bekarsan, yarım ağızla yapılan flörtlere kapın kapalı. Niyetini açıkça ve cesurca belli eden, gücüyle, statüsüyle ve sana sunduğu eşsiz değerle aklını başından alacak asil karakterle tanışmaya hazır ol. Zıtlıkların muazzam çekimine kapılacak, onun gelişi karşısında yalnızlık duvarlarını mutlulukla yıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinle günlük yaşamın sıkıcı koşturmacasını lüks bir oyuna çeviriyorsun. Cuma iş çıkışı eve gidip yorulmak yerine, kendine ısmarlayacağın rahat bir spa randevusu veya lüks bir restoranda yapacağınız kutlama, aranızdaki günlük stresi silip atarak aşkı yeniden krallık tahtına oturtacak.

Ama bekarsan, aşkı hiç beklemediğin sıradan rutinlerin içinde ama gösterişli bir şekilde buluyorsun. Ofiste uzun zamandır sana gizli gizli hayran olan karizmatik meslektaşının, o cesur Aslan enerjisiyle sana bir kahve/yemek teklifiyle gelmesi, aklını başından alacak. Rutinin içindeki bu lüks şok, hafta sonunu harika kılacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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