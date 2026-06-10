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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 11 Haziran Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 11 Haziran Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinde partnerinle arandaki romantik sohbet yerini faturalara ve alınacak eşyaların fiyatlarına bırakıyor. İkinizin de kendi finansal doğrusunu savunarak milim geri adım atmaması, aynı evin içinde soğuk bir inatlaşma rüzgarı estirecek. Para meselelerinin sevgiyi zedelemesine izin vermemelisin.

Ama bekarsan, bugün aşk meşk işlerine ayıracak ne vaktin ne de nakdin var. Seninle buluşmak isteyen kişinin sürekli lüks mekanlar seçmesi veya hesabı sana ödetme çabası radarına takılacak. Bu ciddiyetsiz ve sorumsuz tavrı gördüğün an, hiçbir açıklama yapmadan araya mesafeyi koyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkinde partnerinin heyecanlı 'hadi dışarı çıkalım' ısrarlarına karşı adeta 'Nuh deyip peygamber' demeyen bir inat sergileyeceksin. Senin bu evcimen ve konforuna düşkün tavrın onu biraz sitemkar yapsa da, günün sonunda senin hazırlayacağın güzel bir atıştırmalık tabağıyla da bu ev huzuruna teslim olacaktır.

Ama bekarsan, bu akşam için sözleştiğin bir randevuyu uydurma ama çok mantıklı bir bahaneyle iptal etme ihtimalin çok yüksek. Hazırlanmak, trafiğe çıkmak ve yeni birine kendini anlatmak bugün sana dağları devirmekten daha zor geliyor. Yalnızlığının tatlı konforu şu an senin için her şeyden daha cazip. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ilişkinde tatlı sohbetlerin yerini kıskançlık veya hesap sorma gerilimleri alabilir. Partnerinin sürekli bir güvence beklemesi ve senin kişisel alanına müdahale etmesi, sabrını taşıracaktır. Kavga etmek yerine, sadece telefonunu bir kenara bırakıp kendi dünyana çekilerek sessiz tepkini göstereceksin.

Ama bekarsan, çoktan kapanmış eski defterlerin bugün saçma bir şekilde aralanma çabası seni sadece güldürüyor. Eski partnerinin seni yoklamak için attığı mesaja cevap vermek bir yana, numarasını tamamen silip hayatının ne kadar huzurlu olduğunu bir kez daha kendine hatırlatıyorsun. Geçmiş, geçmişte kalmalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde tutkulu krizlerin yerini tamamen bir evlilik ya da ev arkadaşlığı rutini alıyor. Partnerinle faturaları ödemek, eksikleri konuşmak veya sadece aynı odada kendi telefonlarınıza bakarak sessizce oturmak sana hiçbir eksiklik hissettirmeyecek. Hatta aksine bu rutinin verdiği güven kalbini sıcacık yapacak.

Ama bekarsan, yalnızlığını bir sorun olarak değil, korunaklı bir sığınak olarak görüyorsun. Sosyal medyada flört aramak veya yeni tanışacağın birinin kaprislerini çekmek sana tamamen angarya geliyor. Bugün hayatında yeni bir sese değil, sadece yıllardır tanıdığın sağlam dostlarının varlığına ihtiyaç duyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde partnerinin ufacık bir konuyu büyüterek inada bindirmesi, özellikle de bunu başkalarının yanında yapması senin tahammül sınırlarını aşıyor. 'Benim yanımda böyle davranamazsın' diyerek çizeceğin keskin sınır, aranızda soğuk bir duvar örecektir. Bugün aşkta şefkat değil, kurallar devrede.

Ama bekarsan, şu an aşka ayıracak tek bir saniyen bile yok. Zihnin tamamen hedeflerine odaklanmışken, ofiste veya çevrende sana ilgi gösteren kişinin flörtöz mesajları seni heyecanlandırmak yerine sadece sinirlendiriyor. Konuyu uzatmadan, gayet net ve mesafeli bir dille aranızdaki çizgiyi çekerek onu hayatından uzaklaştırıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ilişkinde romantik lafların senin için zerre kadar önemi yok. Partnerinin sana vereceği en büyük sevgi göstergesi, faturaları yatırması, arabayı bakıma götürmesi veya sana günlük koşturmacanda pratik bir omuz vermesidir. Eylemlerle desteklenmeyen hiçbir sevgiye bugün inanmıyorsun ve hayatının kolaylaşmasını bekliyorsun.

Ama bekarsan, etrafındaki insanları tamamen mantık süzgecinden geçiriyorsun. Bir seminerde veya iş ortamında tanıştığın kişinin zekası ve profesyonelliği ilgini çekse de, şu an için aranızda zerre kadar romantik bir kıvılcım yok. Sadece bilgi alışverişi yaptığın, sınırları çok net çizilmiş mesafeli bir iletişimin dışına çıkmaya hiç niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde zarif romantizmin yerini tamamen soğuk hesap kitap işleri alıyor. Partnerinle ortak harcamalarınız üzerine yapacağınız inatçı tartışma, aranızdaki tüm fiziksel çekimi ve sıcaklığı bir anda yok edebilir. Birbirinizi anlamak yerine herkesin kendi cüzdanını savunduğu bu kriz, sevginizi bir miktar erozyona uğratacaktır.

Ama bekarsan, nezaketinin birileri tarafından yanlış anlaşıldığını fark ediyorsun. Sana sadece gülümsediğin için bir hak iddia eden, sınırlarını zorlayıp özel alanına saygı duymayan kontrolcü flörte bugün kapıyı sertçe kapatıyorsun. Yalnızlığın, bu toksik ısrardan bin kat daha değerlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün beraberliğiniz adeta bir 'kim daha çok dayanacak' inatlaşmasına dönmüş durumda. Partnerinle aranızdaki bir anlaşmazlık yüzünden gün boyu tek bir mesaj bile atmamak, eve geldiğinizde birbirinizin yüzüne bakmamak ilişkinin köklerine zarar veriyor. Bu sessiz cezalandırma yönteminin galibi maalesef olmayacak.

Ama bekarsan, bugün başkalarını değil kendini sorguladığın derin ve karanlık günlerden birindesin. Aşk hayatında yaşadığın son hüsranların faturasını karşı tarafa kesmekten vazgeçip kendi kıskançlıklarını ve kontrolcü yapını analiz ediyorsun. Bir süre kimseyle görüşmeyip kendi zehrini akıtmak ruhuna çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün beraberliğinde partnerinle aynı evin içinde adeta iki mesai arkadaşı gibisiniz. Romantik bir akşam yemeği planı yerine, evin bozulan bir eşyasını tamir etme veya haftalık alışverişi yapma gibi görevler sizi birbirinize değil, yorgunluğa itecek. Görev dağılımındaki ufak inatlaşmalar can sıksa da, bu sadece sıradan bir rutindir.

Ama bekarsan, birini tanımak ve ona enerji harcamak bugün senin için angaryadan farksız. Mesajlaşmanın verdiği yorgunluktan kaçıp, tüm ilgini evdeki bitkilerine, kendi diyet programına veya evcil hayvanına veriyorsun. Aşk olmadan da hayatın ne kadar düzenli ve sorunsuz işlediğini görmek bugün sana büyük bir keyif veriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ilişkide romantizm mumla aranıyor. Partnerinle karşılıklı oturup evinizin geleceği, birikimleriniz veya çocuklarınızın eğitim masrafları gibi son derece ağır ve gerçekçi konuları, milim esnemeden tartışıyorsunuz. Aşkın yerini güvenliğin aldığı bu diyalog, sizi sıkıcı ama yıkılmaz bir takım yapıyor.

Ama bekarsan, hayatına girecek kişiyi adeta bir personel alım mülakatından geçiriyorsun. Maddi durumu, aile yapısı, gelecek vizyonu senin katı listene uymayan herkese kapıyı anında gösteriyorsun. Kimsenin senin bu yüksek standartlarına ulaşamadığını görmek, yalnızlığını sana bir ceza değil, bir ödül olarak hissettiriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkide sadece partnerinle değil, onun ailesinin beklentileriyle veya sınırları aşan müdahaleleriyle de savaşmak zorundasın. Senin özgür ve bağımsız yaşam tarzının eleştirilmesi karşısında partnerinin net bir sınır çizmemesi, aranızdaki o güvenli alanı büyük bir inatlaşma arenasına çevirecektir.

Ama bekarsan, mantığın duygularına çok sert bir şekilde 'hayır' diyor. Aynı iş yerinde olduğun veya çok yakın arkadaş grubundan birine karşı hissettiğin çekimi, sırf kurulu düzenin ve arkadaşlıkların bozulmaması adına kendi içinde öldürüyorsun. Bugün maceraya değil, elindeki mevcut huzura tutunmayı seçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkide partnerine sarılıp günün yorgunluğunu anlatmak isterken, onun karşına bir yaşam koçu veya bir patron gibi geçip sana mantıklı eleştiriler sunması hevesini kursağında bırakacak. Duygusal bağın koptuğu, sadece doğruların ve yanlışların tartışıldığı bu soğuk iletişim, aranıza mesafe koymana neden olabilir.

Ama bekarsan, insanlarla iletişim kurmak bugün sana bir ceza gibi geliyor. Tanışmaya çalıştığın insanların sığ, maddiyatçı veya sadece kendini anlatan tavırları seni o kadar yoruyor ki; mesajlara cevap vermeyi tamamen kesip kendi o derin, sessiz ve yalnız dünyana geri dönüyorsun. İletişimsizlik bugün en güzel ilaç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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