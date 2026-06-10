Günlük Para Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iş yerinde yöneticilerinle yapacağın maaş zammı veya prim görüşmesinde sert bir duvara çarpabilirsin. Ay'ın sabit enerjisi, patronlarının bütçe konusunda sıfır esneklik göstermesine neden olacak. Haklı olsan bile şu an için bu finansal inatlaşmayı sürdürmek yerine, doğru zamanı beklemek için profesyonel bir sessizliğe bürünmelisin.

Ayrıca bugün devlet dairelerinde, bankalarda veya resmi kurumlarda halletmen gereken işler varsa, bürokrasinin yavaş çarkları sabrını ciddi şekilde sınayacak. Eksik bir imza veya sistem arızası yüzünden işlerin yarına sarkabilir. Öfkelenip köprüleri atmak yerine, süreci rasyonel bir şekilde takip etmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…