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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 11 Haziran Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş yerinde yöneticilerinle yapacağın maaş zammı veya prim görüşmesinde sert bir duvara çarpabilirsin. Ay'ın sabit enerjisi, patronlarının bütçe konusunda sıfır esneklik göstermesine neden olacak. Haklı olsan bile şu an için bu finansal inatlaşmayı sürdürmek yerine, doğru zamanı beklemek için profesyonel bir sessizliğe bürünmelisin.

Ayrıca bugün devlet dairelerinde, bankalarda veya resmi kurumlarda halletmen gereken işler varsa, bürokrasinin yavaş çarkları sabrını ciddi şekilde sınayacak. Eksik bir imza veya sistem arızası yüzünden işlerin yarına sarkabilir. Öfkelenip köprüleri atmak yerine, süreci rasyonel bir şekilde takip etmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ofis içinde minimum eforla maksimum zaman geçirme stratejisini uyguluyorsun. Yöneticilerinin senden acil beklediği raporu, son teslim saatine kadar yavaş yavaş, kahveni yudumlayarak hazırlayacaksın. Kimsenin telaşı seni hızlandıramayacak; bugün iş yerindeki kaosa adeta bir duvar örüyorsun.

Eğer toplantılar veya saha görevleri varsa, bunları ustalıkla başka günlere ertelemenin veya iş arkadaşlarından ufak ricalarla yardım almanın bir yolunu bulacaksın. Bugün kariyerde parlamak veya inisiyatif almak gibi bir niyetin yok; sadece günü sağ salim ve stressiz bir şekilde bitirip evinin yolunu tutmak istiyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ofiste kulaktan kulağa yayılan işten çıkarmalar veya departman kapanmaları dedikodusu, omuzlarına soğuk bir ter gibi çökebilir. Kendi pozisyonunun riskte olduğunu düşünüp içsel bir paniğe kapılsan da, bunu yöneticilerine asla belli etmeyeceksin.

Bunun yerine son derece stratejik ve sessiz bir hamleyle, bilgisayarının başında öz geçmişini güncelleyecek ve alternatif iş ilanlarına ufak ufak göz atmaya başlayacaksın. Kariyerini kimsenin iki dudağının arasına bırakmamak için kendi güvenlik ağını bugünden örmeye başlamak sana profesyonel bir rahatlama getirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyasında ekip çalışmalarının veya sektörel bağlantılarının kaymağını yediğin son derece sağlam bir gündesin. Katılacağın sıradan bir iş yemeği veya meslektaşlarınla yapacağın ayaküstü bir sohbet, kariyerin için çok güçlü bir referansa veya sağlam bir işbirliğine dönüşebilir.

Ofis içinde ise görev dağılımlarının tam da planlandığı gibi, sıfır krizle işlediği bir gün. Kimse kimsenin işine karışmıyor, herkes kendi sorumluluğunu yerine getiriyor. Bu sorunsuz ve güvenli çalışma ortamı, uzun zamandır biriken işleri stressiz bir şekilde eritmeni ve günü tam vaktinde bitirmeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ofiste veya kendi işinde yöneticilerinle büyük bir vizyon çatışması yaşıyorsun. Senin çok inandığın ve yaratıcı bulduğun projeyi, onlar çok masraflı veya riskli bularak köşeli bir mantıkla reddedebilirler. Onların bu vizyonsuzluğuna karşı masaya yumruğunu vurmak istesen de, gücün şu an onlarda olduğunu kabullenmelisin.

Rakiplerinle veya patronlarınla ego savaşına girmek bugün şirket içindeki itibarını zedeleyebilir. Bu krizde haklı çıkmak yerine, sessizce projeyi kendi dosyalarında bekletmeye almak ve mevcut kurallara boyun eğmiş gibi görünmek senin usta stratejinin bir parçası olmalı. İnatlaşma, sadece bekle. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş dünyasında yürüttüğün uluslararası projeler, gümrük işlemleri veya resmi anlaşmalar, karşı tarafın ağır ve hantal yapısı yüzünden sürekli sekteye uğruyor. Gönderdiğin bir sözleşmenin günlerce incelenmesi veya beklediğin bir onayın sürekli bahanelerle ertelenmesi, senin hızlı çalışma tempona büyük bir darbe vuracak.

Ayrıca bugün iş seyahatleri organize ediyorsan, bilet iptalleri veya otel rezervasyonlarındaki karmaşalara karşı mutlaka B planın olmalı. Karşılaştığın bu lojistik problemleri çözerken sinir krizi geçirmek yerine, analitik zekanı kullanarak alternatif yollar üretmek günün sonunda seni kurtaracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün şirketinin veya kendi işinin finansal krizleriyle baş başasın. Beklediğin bir banka kredisinin onaylanmaması, şirket ortaklarından birinin sermaye konusunda pürüz çıkarması veya muhasebeden önüne gelen kabarık vergi tablosu gününü bir kabusa çevirebilir. Krizleri diplomasiyle çözmek bugün pek işe yaramayacak.

Parasal konularda masaya oturduğun kişiler senden çok daha inatçı ve esnemez olabilir. Alacak-verecek davalarında veya ticari sözleşmelerde hakkını ararken, uyumlu yapını bırakıp tamamen rasyonel ve tavizsiz bir strateji kurmak zorundasın. Bugün ofiste kimseye borç vermemeli, kimseden de borç almamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında masaya oturduğun müşteriler veya şirket ortakların kelimenin tam anlamıyla bir taş duvar gibi. Sunduğun değişim fikirlerini veya kârlı stratejileri sırf 'biz eski düzene alıştık' bahanesiyle reddederek işleri yokuşa sürebilirler. İkna çabalarının sonuç vermeyeceği bir müzakere günündesin.

Ayrıca yasal bir çekişmen veya rekabet ettiğin bir firma varsa, bugün karşı tarafın çok tutucu ve sinsi bir hamlesiyle karşılaşabilirsin. Seni kışkırtmak için bilerek işleri yavaşlatabilirler. Onların bu manipülatif yavaşlığına karşı öfkelenmek yerine, sen de onlardan daha soğukkanlı durarak bu psikolojik savaşı yönetmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ofiste vizyoner projeler veya yaratıcı fikirler tamamen rafa kalkıyor; bunun yerine saatlerce veri girişi yapmak, arşiv düzenlemek veya birbirinin kopyası olan evrakları onaylamak zorundasın. İşin hantal ve memuriyet gerektiren kısmı bugün tüm mesaini alarak zihinsel enerjini sömürecek.

Alt kadronla, asistanlarınla veya hizmet aldığın tedarikçilerle çalışırken de onların yavaş ve inatçı hızına uyum sağlamak zorundasın. Bir işin bitmesi için aynı kişiyi on kez araman gerekebilir. Öfkelenip işi onlardan almak yerine, bugün süreci onların ağır ritmine göre yönetmeyi öğrenmen şirketinin işleyişi açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında inovasyon veya yaratıcılık gerektiren bir sunum yapman gerekiyorsa, eski şablonlara ve kanıtlanmış yöntemlere sıkı sıkıya bağlı kalacaksın. Yöneticilerinin senden beklediği farklı bakış açısını sunmak yerine, riske girmeyip bildiğin güvenli yoldan ilerlemeyi seçeceksin. Bu seni başarısız yapmaz ama vizyonunu kısıtlar.

Eğer eğlence, tasarım, medya veya borsa gibi spekülatif bir sektörde çalışıyorsan, bugün yenilik yapmak şirket bütçesine zarar verebilir. Rakiplerin yeni trendlere ayak uydururken senin katı kuralların ilk başta eleştirilse de, günün sonunda piyasadaki dalgalanmalardan hasarsız kurtulan tek kişi olmanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün home office çalışıyorsan ev ortamı kelimenin tam anlamıyla kariyerin için bir engele dönüşüyor. Tam önemli bir toplantıdayken evdeki internetin çökmesi, ailenin odaya aniden girmesi veya dışarıdaki inşaat gürültüsü profesyonel imajını zedeleyebilir. Bugün evden değil, bir kafeden veya ofisten çalışmak seni kurtaracaktır.

Eğer emlak, inşaat, mimari veya aile şirketinde çalışıyorsan, bugün patronlarının veya ortaklarının o eski kafalı vizyonuyla büyük bir inatlaşma yaşayabilirsin. Senin sunduğun o teknolojik çözüme inatla karşı çıkacaklar. Onları ikna edemeyeceğini kabullenip, bugün işleri kendi haline bırakarak sessiz bir direniş göstermelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş hayatında yazışmalar, e-postalar veya sözleşmeler üzerinde o kadar yorucu bir inatlaşma var ki, aynı işi üç kez yapmak zorunda kalabilirsin. Karşı tarafın gönderdiğin e-postayı tamamen yanlış anlayıp, kendi doğrusunda inat etmesi yüzünden projeler kilitlenme noktasına gelecek.

Ticari hayatında, pazarlama veya eğitim faaliyetlerinde esneklik sıfır. Şirketinin veya müşterilerin sana dayattığı katı kurallar yaratıcılığını tamamen öldürecek. Onlara yeni bir dil veya vizyon sunmaya çalışmak bugün boşa kürek çekmektir. Sadece istenileni eksiksiz verip mesai bitimini beklemek ruh sağlığını korur. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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