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Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 11 Haziran Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 11 Haziran Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcunda ilerlerken, sabırsızlığın maddi bir inatlaşmaya dönüştürüyor. Hakkın olanı almak için masaya oturduğunda, karşı tarafın esnemez tavrı sinirlerini gerebilir. Bir ödemenin gecikmesi veya beklediğin bir bütçe onayının bürokratik engellere takılması günün temposunu bir anda donduracaktır.

Günlük yaşamında ise her şeyi kendi bildiğin yolla çözme inadından vazgeçmelisin. Bozulan bir eşyayı tamirci çağırmak yerine kendin yapmaya çalışmak sadece zamanını çalacak. Bazen sınırlarını kabullenip işi uzmanına bırakmak, cebinden çıkacak paraya fazlasıyla değer. Bugün biraz sakinleşmeye ve akıntıya karşı kürek çekmemeye ihtiyacın var.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde finansal konuların romantizmin önüne geçtiği yorucu bir gün olacak. Partnerinle yapılacak ortak bir harcama veya evin bütçesi üzerine gireceğin inatlaşma, akşamın tadını kaçırabilir. Bekarsan, sana flörtöz adımlarla yaklaşan birinin aslında ne kadar sorumsuz veya maddiyata düşkün olduğunu fark edip onu tek bir hamleyle 'sadece arkadaşız' kategorisine iterek konuyu kapatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcunda seyahat ederken, içindeki konfor ve tembellik arzusu kelimenin tam anlamıyla zirve yapıyor. Bugün işleri kurtarmak, kriz çözmek veya insanlara laf anlatmak pek umurunda değil. Sadece rahat koltuğunda oturmak, güzel bir yemek yemek ve hayatın koşturmacasına 'mola' demek istiyorsun.

Etrafındaki insanların senin bu yavaş ve ağırdan alan tavrına isyan etmesi ise muhtemel. Ancak kimsenin acelesi senin huzurunu bozamaz. Üzerinde çalıştığın işleri sadece asgari düzeyde tamamlayıp kendini tamamen kişisel konfor alanına çekeceksin. Bazen hiçbir şey yapmamak da en büyük eylemdir.

Peki ya aşk? Beraberliğinde dışarı çıkıp sosyalleşmek, süslenip püslenmek bugün işine gelmeyebilir. Partnerine açıkça 'bugün evde pijamalarımızla oturup film izleyelim' diyerek planları iptal edebilirsin. Bekarsan, flört uygulamalarındaki anlamsız yazışmalar yerine gerçek aşka odaklanabilirsin. Ama bugün en büyük aşkı evine sipariş edeceğin lezzetli pizzada ve izleyeceğin dizide bulabilirsin. İnsanlarla uğraşmak bugünlük iptal, yalnızlıkta aşk ve sevgi saklı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Boğa burcunda ilerlerken, senin neşeli ve hareketli zihnin beklenmedik bir şekilde gelecek kaygılarıyla ve güvenlik endişeleriyle dolabilir. Normalde hiç takılmayacağın kulaktan dolma bir dedikodu, şirketle ilgili bir küçülme haberi veya ekonomik bir gelişme, içten içe seni 'acaba yerim garanti mi?' sorgulamasına itecek.

Dışarıya karşı neşeli maskeni korusan da, iç dünyanda ciddi bir B planı hazırlığı var. İnsanlarla iletişim kurarken bugün duvarlarını oldukça kalın tutacak, sırlarını kimseye vermeyeceksin. Herkesi dinleyip hiçbir şey söylemediğin, tamamen gözlemde kalarak kendi güvenliğini sağladığın bir gündesin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde partnerinin aşırı sahiplenici veya kısıtlayıcı tavırları bugün sana ciddi anlamda batabilir. Nerede olduğunu veya ne yaptığını sürekli rapor etmek zorunda kalmak, özgür ruhunu daraltacak. Aranıza biraz mesafe koymak isteyeceksin. Bekarsan, uzun zaman önce bitmiş bir ilişkiden, eski sevgilinden aniden gelen manasız 'Nasılsın?' mesajına zerre kadar tepki vermeyip iç huzurunu korumak adına onu tamamen görmezden geliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Boğa burcundayken, duygusal dalgalanmaların yerini inanılmaz bir mantık ve ayakları yere basan bir güven hissi alıyor. Dostlarından, sosyal çevrenden veya dahil olduğun ekiplerden göreceğin sağlam destek, sırtını rahatça arkaya yaslamanı sağlayacak. Bugün hayat sana sürprizler değil, tam da aradığın istikrarı sunuyor.

Gelecek planlarında uçuk kaçık hayaller yerine, tamamen somut ve hesaplanmış adımlar atıyorsun. Arkadaşlarınla yapacağın bir toplantı veya gireceğin sosyal bir ortam, sana hem manevi olarak kendini güvende hissettirecek hem de önündeki uzun vadeli yolda çok sağlam bir referans olacaktır. Aidiyet duygun sosyal hayatında şifalanıyor.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde öyle mum ışığında romantizm falan değil; partnerinle market alışverişine çıktığın, evin eksiklerini tamamladığın veya beraber yemek pişirdiğin o son derece sıradan, rutin ama bir o kadar da huzurlu bir gün. Bazen sıradanlık en büyük nimettir. Bekarsan, bugün flörtleşmek veya yeni birine kendini beğendirmek için hiç enerjin yok. Aşka dair tüm defterleri kapatıp, sadece yakın arkadaşlarla kahve içmenin ve bildik güvenli alanın tadını çıkarıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Boğa burcundayken, toplumsal imajın ve otorite figürleriyle olan ilişkilerin ciddi bir inatlaşma testinden geçiyor. Kendi doğrularından milim sapmak istemiyorsun ancak karşındaki kurallar veya sistemler de en az senin kadar esnemez durumda. Geri adım atmanın senin kibrine dokunduğu, iki sert kayanın birbirine çarptığı bir pazarlık günündesin.

Hayatın genel akışında 'benim dediğim olacak' ısrarı, işleri çözmek yerine tamamen kilitleyebilir. Bugün egonu ve gururunu bir süreliğine cebine koyup, pragmatik düşünmek zorundasın. Her savaşı kazanmak zorunda değilsin; bazen küçük bir taviz, büyük bir krizin önüne geçer.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde partnerinin herkesin içinde sergilediği inatçı veya uyumsuz bir tavır, senin çok önem verdiğin toplumsal imajını sarsarak seni utandırabilir. Onun bu tavrını dışarıda sineye çekip eve döndüğünüzde çok sert bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bekarsan, kariyerine ve hedeflerine o kadar odaklandın ki; sana çok bariz bir şekilde kur yapan kişinin ilgisini tamamen bir dikkat dağıtıcı olarak görüp onu buz gibi bir profesyonellikle reddediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcundayken, senin pratik ve çözüm odaklı zihnin tamamen bürokratik engellere ve lojistik krizlere çarpıyor. Seyahat planlarının ertelenmesi, eğitim ya da vize başvurularında bitmek bilmeyen evrak talepleri veya kargo teslimatlarında yaşanan gecikmeler düzenli sistemini altüst edecek. Bugün neredeyse hiçbir şey planladığın saatte olmayacak.

Bu arada uzak diyarlarla ilgili veya akademik konularda sinir bozucu bir bekleyiş içinde olabilir misin? Sürekli sayfayı yenileyip bir onay e-postası beklerken zamanın nasıl aktığını fark edemeyebilirsin. Kontrol edemediğin şeyler için kendini yiyip bitirmek yerine, sabrın erdemini öğrenmen gereken bir gündesin.

Peki ya aşk? Beklentilerini tamamen sıfırladığın ve ilişkide tamamen gerçekçi olduğun bir gün. Partnerin sana şaşalı bir sürpriz yapmak yerine evdeki bozulan bir eşyayı tamir etmesi veya sana çok kullanışlı, pratik bir hediye alması, senin gözünde dünyadaki en büyük romantizm olacaktır. Bekarsan, katıldığın bir eğitimde, kursta veya vize kuyruğunda tanışacağın biriyle tamamen evraklar ve prosedürler üzerine kuracağınız profesyonel sohbet, aşka dönüşmese de hayatında çok sağlam bir iş ağı olarak kalacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Boğa burcunda hareket ederken, aklın fikrin tamamen borçlarda, kredilerde ve banka hesaplarında. Normalde estetik ve sanatsal konulara kafa yoran zihnin, bugün kredi kartı ekstreleriyle, vergi ödemeleriyle veya ortaklı bir işin hesap dökümleriyle meşgul olacak. Maddi konularda kendini güvene alma dürtün her şeyin önüne geçiyor.

Birinden beklediğin bir paranın gecikmesi veya devlet kurumu ödemelerindeki karmaşık evrak işleri seni biraz gerebilir. Bugün estetik veya keyif için yapılacak her türlü harcamayı bir kenara bırakıp tamamen bütçendeki açıkları kapatmaya ve kendini finansal olarak garantiye almaya odaklanıyorsun. Cimri değil, sadece çok temkinlisin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde bugün duygusal bağdan ziyade, fiziksel ve ruhsal bir kopukluk hissedebilirsin. Partnerinle arandaki tatlı uyumun yerini, 'Kim ne harcadı, evin giderleri ne olacak' gibi son derece soğuk ve materyalist tartışmalar alabilir. Dokunmanın ve sevginin eksikliğini hissettiğin yorucu bir gün. Bekarsan, sana fazlasıyla ısrarcı davranan, kişisel sınırlarını ihlal ederek sürekli hayatının içine girmeye çalışan baskıcı kişiyi bugün tamamen ve çok net bir şekilde hayatından çıkarıyorsun. Zarifliğinin de bir sınırı var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin tam karşıt burcunda, ikili ilişkiler evinde seyahat ederken; hayatına giren insanların veya ortaklarının bitmek bilmeyen inadıyla sınanıyorsun. Sen krizleri çözüp dönüşmek isterken, karşındaki kişiler mevcut düzeni korumak adına kılını bile kıpırdatmıyor. Bu duruş, senin tutkulu ve dönüştürücü ruhunu kelimenin tam anlamıyla çıldırtabilir.

Sözleşmelerde, ikili anlaşmalarda veya danışmanlık aldığın kurumlarda ilerleme kaydetmek bugün neredeyse imkansız. Karşı taraf sana ayak diretiyor, sen ise geri adım atmıyorsun. İki tarafın da pozisyonunu terk etmediği bu soğuk savaşta, enerjini boşa harcamak yerine meseleyi zamana bırakmak en stratejik hamlen olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkinde sessizliğin ve kibrin konuştuğu ağır günlerden biri. Partnerinle aranızda yaşanan bir tartışmada ikiniz de özür dilemeyi gurur meselesi yaptığınız için, aynı evin içinde birbirinize görünmez muamelesi yapabilirsiniz. İnat uğruna aşkı cezalandırıyor olabilir misin? Bekarsan, geçmiş ilişkilerinde neden hep aynı toksik döngüye girdiğini, seçtiğin yanlış insanların değil aslında senin kendi hataların yüzünden bu krizleri yaşadığını fark edip bugün flört etmek yerine sert bir içsel yüzleşme yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay Boğa burcundayken, senin özgür ruhun ve vizyoner zihnin tamamen sıkıcı, monoton ve tekrarlayan günlük rutinlerin içine hapsolmuş durumda. Masa temizlemek, fatura düzenlemek, birikmiş e-postaları yanıtlamak veya saatlerce aynı işi yapmak seni bugün kelimenin tam anlamıyla hayattan soğutabilir. Kaçacak hiçbir yerin yok.

Çalışma ortamında veya hizmet ettiğin alanlarda her şey o kadar yavaş ilerliyor ki, içindeki koşma isteği prangalanmış gibi hissedeceksin. Gündelik sorumlulukları eğlenceli hale getirmeye çalışmak da bugün işe yaramayacak; sıkıcı işleri mecburen, dişini sıkarak bitirmek zorundasın. Sabır bugün senin en büyük düşmanın ve öğretmenin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde romantizmin tamamen çöpe atıldığı, partnerinle aranızda sadece 'çöpü kim dökecek, bulaşığı kim yıkayacak' tartışmalarının yaşandığı son derece sıradan bir gün. Aşkı değil, günlük ev sorumluluklarını paylaşıyorsunuz. Bekarsan, bugün insanlarla iletişim kurmaktan, flört taktiklerinden o kadar sıkıldın ki; aşka yatırım yapmak yerine barınaktan bir evcil hayvan sahiplenmek, bitki ekmek veya sadece kendi sağlığına odaklanmak sana çok daha cazip ve güvenli geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın inatçı enerjisi, senin yaratıcılık, sanat ve hobi evini kilitliyor. Aklında çok güzel, farklı fikirler olsa da bunları hayata geçirirken bildiğin katı, eski kuralların dışına bir türlü çıkamıyorsun. Orijinal olmak isterken yine garanti olana yönelerek kendi yeteneklerini bilerek köreltebilirsin. Mükemmeliyetçiliğin bugün senin en büyük engelin.

Çocukların varsa, onlarla olan iletişiminde bugün ciddi bir otorite figürüne dönüşüyorsun. Onların isteklerine esneklik göstermek yerine katı kurallar koyarak evde inatlaşmalara zemin hazırlayabilirsin. Eğlenmek ve hayattan keyif almak bugün sana bir görev gibi geldiği için, beklediğin tatmini bir türlü yaşayamayacaksın.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde flörtün ve heyecanın yerine tamamen somut gelecek planlarının, yatırım konuşmalarının veya çocuk sahibi olma fikrinin ciddiyetle masaya yatırıldığı bir gün. Partnerinle aranda eğlenceli bir an bulamıyorsan, her şeyi adeta bir şirket toplantısı gibi tartışıyorsan dikkat! Bekarsan, bugün karşındaki insanlara o kadar yüksek, o kadar ulaşılmaz ve katı standartlar koyuyorsun ki, kimsenin listeyi geçemeyeceğini görüp tek başına kalmanın haklı gururunu yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcundayken, senin bağımsız ve evrensel ruhun, evin ve ailenin o değişime direnen katı kuralları arasında sıkışıp kalıyor. Kendi evinde bile özgür hissetmediğin, aile büyüklerinin bitmek bilmeyen beklentileriyle veya 'biz hep böyle yaptık' ısrarlarıyla yüzleştiğin, sabrının zorlandığı bir gün.

Ev içinde teknik bir arıza çıkabilir; bozulan internet bağlantısı, gürültücü komşular veya bir türlü bitmeyen tadilat sesleri senin ihtiyacın olan kişisel alanını işgal edebilir. Çekip gitmek istesen de sorumlulukların ayağına bağ oluyor. Dört duvar üstüne üstüne gelirken, sükunetini korumak bugünün en zor görevi.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde ailelerin ilişkinin tam ortasına bomba gibi düştüğü yorucu bir gün. Partnerinle arandaki bir konuya ailelerin dahil olması veya onların geleneksel beklentilerinin ilişkine dayatılması, aranızda büyük bir mesafe yaratabilir. Özgürlüğün kısıtlanıyor. Bekarsan, bugün yakın bir arkadaş çevresinde veya ortak bir ortamda birinden çok hoşlansan da, grubun dinamiği bozulmasın veya laf söz olmasın diye bu hisleri kendi içinde sessizce bastırıp gerçeğe dönüştürmekten vazgeçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Boğa burcundayken, iletişim alanında inatçı enerjilerle karşılaşıyorsun. Sen duygularını veya fikirlerini akıcı, naif dilinle anlatmaya çalışırken; karşındaki insanların olaylara tamamen dümdüz, duygusuz ve sabit bir noktadan bakması sinirlerini gerecek. Ne kadar anlatırsan anlat, kimse kendi bildiğinden bir adım sapmıyor.

Yakın çevrenle, kardeşlerinle veya komşularınla gereksiz bir inatlaşma yaşayabilirsin. Bir türlü çözülemeyen ufak bir mesele, herkesin haklılık taslaması yüzünden büyüyerek sinir bozucu bir hal alabilir. Bugün insanlara laf anlatmaktan o kadar yorulacaksın ki, sonunda telefonu tamamen kapatıp sessizliğe bürünmek en büyük lüksün olacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sen partnerinden duygusal bir destek, bir empati beklerken; onun sana 'bunu böyle yapmalısın' diyerek tamamen rasyonel, soğuk ve komut veren bir tavırla yaklaşması kalbini kırabilir. Senin sadece dinlenmeye ihtiyacın var, akıl verilmeye değil. Bekarsan, flört uygulamalarındaki o tekdüze, sıkıcı ve zerre kadar vizyon barındırmayan mesajlaşmalardan öylesine bunaldın ki, bugün o uygulamaların hepsini telefonundan silip dijital dünyaya tamamen veda ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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