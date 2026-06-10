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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Haziran Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Haziran Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi adeta boyun kaslarına hücum ediyor. Masa başında dik oturmaya özen göstermeli, özellikle ense kökünde hissettiğin kaskatı gerginliği azaltmak için ılık bir duşla güne başlamalısın.

Tam da bu yüzden bedeninde biriken yoğun adrenalini ve öfkeyi atmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için ağır ağırlık antrenmanları yerine, kasları uzatan esneme hareketlerine yönelmelisin. Vücudunu zorlamak yerine ona esneklik kazandırmak, zihnindeki inatçı duvarları da yıkmana harika bir bedensel destek sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünün enerjisi doğrudan boğazına ve ses tellerine hassasiyet olarak yansıyor. İştahının oldukça açık olması sebebiyle soğuk veya aşırı şekerli gıdalara yönelerek boğazında tahribat yaratabilir, yutkunma zorlukları yaşayabilirsin.

Tam da bu yüzden gün içindeki yeme içme dürtünü hafifletip bedensel rehavetini kırmaya odaklanmalısın. Ancak bunu yaparken kendini aç bırakmak yerine, ılık bitki çaylarıyla metabolizmanı destekleyip ev içinde ufak yürüyüşlere yönelmelisin. Kan akışını hızlandırarak bedenini o ağır uyuşukluktan kurtarmak, ruhundaki o tembellik hissini de anında silip süpürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi arka planda çalışan sessiz bir anksiyete nedeniyle doğrudan nefes alışverişlerine etki ederek göğüs kafesinde bir baskı yaratıyor. Gün içinde sık sık sığ nefes aldığını fark ettiğinde, omuzlarını düşürüp derin diyafram nefeslerine odaklanmalısın.

Tam da bu yüzden zihnindeki susmak bilmeyen vesveseleri yavaşlatmaya ihtiyacın var. Ancak bunun için dijital dünyada kaybolmak yerine, yatağa girmeden en az bir saat önce ekranlardan tamamen uzaklaşıp karanlıkta dinlenmelisin. Gözlerini bu dijital gürültüden arındırmak, gece uykularını sabote eden görünmez kaygıları da kökünden çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi bedeninin ihtiyaçlarını çok doğru okuyabildiğin, fiziksel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli bir tablo çiziyor. Sindirim sistemini yormayan, ev yapımı ve besleyici gıdalarla mideni rahatlattığında enerjinin tüm güne eşit yayıldığını göreceksin.

Tam da bu yüzden bedeninde hissettiğin bu dengeli durumu daha da kalıcı kılmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için ağır sporlara girmek yerine, doğayla bütünleşeceğin topraklanma egzersizlerine yönelmelisin. Mümkünse çıplak ayakla toprağa basmak veya evdeki bitkilerinle ilgilenmek, bedenindeki fazla statik elektriği alarak ruhsal güvenliğini fiziksel bir kalkanla taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi doğrudan sırtına ve omurganın orta bölümüne yükleniyor. Omuzlarındaki görünmez gerginlik postürünü bozarak ciddi duruş bozukluklarına yol açabilir. Bu yüzden gün içinde dik durmayı kendine sık sık hatırlatmalısın.

Tam da bu yüzden bedeninde hissettiğin gerginliği ve kalp çarpıntılarını sakinleştirmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için nabzını fırlatacak yoğun kardiyo antrenmanları yerine, dolaşım sistemini sakin bir tempoda tutacak hafif yürüyüşlere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün enerjisi planların bozulmasından kaynaklı stresle doğrudan ikinci beynin olan bağırsaklarına yansıyarak şişkinliklere yol açıyor. Her şeyi kontrol etme arzunu bastıramadığın için karın bölgende kramplar hissedebilir, sindiriminin yavaşladığını fark edebilirsin.

Ancak bunun için ilaçlara sarılmak yerine, gün içinde rezene veya anason gibi kasları yatıştıran doğal bitki çaylarına yönelmelisin. Karın çevrene saat yönünde yapacağın ılık yağlı bir masaj, sadece mideni değil, her şeye yetişmeye çalışan yorgun zihnini de pamuk gibi yapacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi finansal stresler ve gelecek kaygıları sebebiyle doğrudan bel bölgende hassasiyet yaratıyor. Bu görünmez yükler alt sırtında sızlamalara yol açabilir, bu nedenle belini sıcak tutmaya ve gün içinde bol su tüketmeye ekstra özen göstermelisin.

Tam da bu yüzden bedenindeki baskıyı içeriden dışarıya doğru hafifletmeye odaklanmalısın. Ancak bunun için estetik kaygılarla ağır diyetler yapmak yerine, yüz kaslarını ve mimiklerini serbest bırakacak doğal cilt bakımlarına veya yüz yogasına yönelmelisin. Bedenini dışarıdan nemlendirip nazikçe rahatlatmak, ruhundaki gergin ve kuru endişeleri de yumuşatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi karşılaştığın esnemez duvarlar ve inatlaşmalar yüzünden çene ekleminde ciddi ağrılara yol açıyor. Farkında bile olmadan dişlerini sıktığın bu gergin anlarda, gün içinde çeneni serbest bırakmayı ve derin nefeslerle yüz kaslarını gevşetmeyi kendine hatırlatmalısın.

Tam da bu yüzden bedeninde biriken bu inatçı toksinleri dışarı atmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için öfkeni içine atıp susmak yerine, ter atabileceğin bir saunaya veya tempolu bir doğa yürüyüşüne yönelmelisin. Vücut ısını artırarak gözeneklerini sonuna kadar açmak, ruhunu sıkan ağır duygusal yüklerin su gibi akıp gitmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün enerjisi uzun saatler boyunca aynı pozisyonda çalışmaktan ve sıkıcı rutinlerden dolayı doğrudan omuzlarında ve ensende kilitlenmeler yaratıyor. Ekran karşısında geçirdiğin uyuşturan saatleri mutlaka bir alarmla bölmeli, ayağa kalkıp kan dolaşımını canlandırmalısın.

Tam da bu yüzden sevdiğin hareket özgürlüğünü bedenine yeniden hatırlatmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için sınırları zorlayan maratonlar yerine, kalça açıcı yoga hareketlerine veya hafif tempolu merdiven çıkıp inmeye yönelmelisin. Bacaklarındaki durgunlaşan kan akışını hızlandırmak, zihnindeki kapana kısılmışlık hissini de anında yok edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi kuralcı ve esnemez yapın sebebiyle iskelet sisteminde, özellikle diz kapaklarında ve eklemlerinde sertleşmelere yol açıyor. Güne telaşla ve aniden hareket ederek başlamak yerine, yatakta hafifçe eklemlerini çevirerek vücudunu nazikçe uyandırmalısın.

Tam da bu yüzden bedenine uygulamadığın esnekliği ve şefkati sunmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için kendini daha fazla disipline sokmak yerine, kemik yoğunluğunu destekleyecek doğal kalsiyum kaynaklarına ve ılık esneme hareketlerine yönelmelisin. Eklemlerini yumuşatmak, hayata karşı ördüğün katı ve tavizsiz duvarları da şefkatle esnetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünün enerjisi evdeki veya çevrendeki kısıtlayıcı hava nedeniyle doğrudan midene bir yumruk gibi oturuyor. Hazımsızlık veya strese bağlı yutkunma zorlukları yaşamamak adına, yemekleri ayaküstü geçiştirmeden, çok yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmeye özen göstermelisin.

Tam da bu yüzden zihinsel olarak hissettiğin kapana kısılmışlık hissini fiziksel olarak kırmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için radikal bedensel yorgunluklara girmek yerine, gün sonunda ayaklarını kalp seviyesinin biraz üzerine kaldırarak dinlenmeye yönelmelisin. Alt bacaklarındaki ağırlaşan kan dolaşımını tersine çevirmek, ruhundaki tıkanmış ve yavaşlamış enerjiyi de harika bir şekilde açacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün enerjisi iletişimde yaşadığın tıkanıklıklar ve inatlaşmalar nedeniyle doğrudan ses tellerine ve boğazına gerginlik olarak yansıyor. Anlaşılamamanın verdiği stresin ise boğazında yarattığı düğüm hissini, ılık ballı su veya ıhlamur tüketerek yatıştırmalısın.

Tam da bu yüzden tüm gün ruhsal ağırlıkları taşıyan bedeninin temelini, yani ayak tabanlarını dinlendirmeye odaklanmalısın. Ayak tabanlarındaki gerginliği suya bırakmak, zihnindeki tüm iletişim dirençlerini ve yorgunlukları da nazikçe eritecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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