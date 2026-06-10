Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi bedeninin ihtiyaçlarını çok doğru okuyabildiğin, fiziksel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli bir tablo çiziyor. Sindirim sistemini yormayan, ev yapımı ve besleyici gıdalarla mideni rahatlattığında enerjinin tüm güne eşit yayıldığını göreceksin.

Tam da bu yüzden bedeninde hissettiğin bu dengeli durumu daha da kalıcı kılmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için ağır sporlara girmek yerine, doğayla bütünleşeceğin topraklanma egzersizlerine yönelmelisin. Mümkünse çıplak ayakla toprağa basmak veya evdeki bitkilerinle ilgilenmek, bedenindeki fazla statik elektriği alarak ruhsal güvenliğini fiziksel bir kalkanla taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...