Günlük Para Burç Yorumuna Göre 16 Haziran Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, bugün Venüs ve Uranüs'ün altmışlık açısıyla aniden gelişen bu toplantı, aslında ofiste oyalayıcı bir krizin çözümü için sana verilmiş harika bir fırsat. Masa başında günlerdir çözülemeyen düğümü, müşteriyle yüz yüze geldiğin an kendi ikna kabiliyetinle şipşak hallediyorsun.

Sahada sergilediğin bu proaktif tavır, şirketine yeni bir anlaşma veya önemli bir müşteri sadakati kazandıracak. Koşullara bu kadar hızlı uyum sağlayıp ofis dışından bile tıkır tıkır iş bitirebilmen, kariyerindeki hareketli ve kriz çözen imajını sağlamlaştırıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…