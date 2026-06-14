Günlük Para Burç Yorumuna Göre 15 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün İkizler Yeni Ayı'nın zihnini açan rüzgarlarıyla önemli bir farkındalık yaşayacaksın. Diplomatik süreçler yüzünden terfi veya prim konusunda yediğin çelmenin ise aslında kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bir uyanış çağrısı olduğunu hissedeceksin. Emeklerinin görülmediği bir yapıda savaşmak yerine, dışarıdaki firmalarla gizli görüşmeler ayarlamak için harekete geçiyorsun.

Masanda çalışıyor gibi görünürken arka planda öz geçmişini güncelleyecek, sektördeki eski tanıdıklarına zekice mesajlar atacaksın. Ofisteki politik oyunlara boyun eğmek yerine, masadan kendi kurallarınla kalkmak için gizli bir hazırlık evresine giriyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…